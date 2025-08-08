בעקבות החלטת הקבינט: גרמניה עוצרת יצוא נשק לישראל

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הודיע היום (ו') בצהריים כי גרמניה לא תספק יותר לישראל נשק שעשוי להיות בשימוש ברצועת עזה. מדובר בצעד חריף מצד מי שהייתה עד כה בעלת הברית המרכזית של ישראל באירופה, וסייעה לטרפד יוזמות רבות ששאפו להטיל סנקציות על ישראל. גרמניה ההיא ספקית הנשק השנייה בגודלה לישראל, עם כ-30% מהיבוא הביטחוני לישראל.

● בהשראת ישראל: הפתרון של טורקיה לשיגור כטב"מים מתאבדים

מרץ נימק את הצעד בהחלטה של הקבינט הישראלי אמש להרחיב את המלחמה בעזה. לדבריו, "קשה לראות" איך ההחלטה מקדמת את שחרור החטופים או את הכרעת חמאס. לכן, הודיע מרץ "הממשלה הגרמנית תפסיק מיד יצוא נשק שיכול להיות בשימוש בעזה עד להודעה חדשה".

הלחץ על הממשלה הגרמנית להטיל סנקציות על ישראל גבר בחדות בשבועות האחרונים, בעקבות הידרדרות המצב ההומניטרי בעזה, תמונות ונתוני הרעב וכן העובדה כי ישראל לא פעלה באופן נחרץ לשיפור המצב, כפי שהבטיחה לאיחוד האירופי בחודש שעבר. השותפים הסוציאל-דמוקרטים של מפלגת CDU/CSU שבראשה עומד הקנצלר מרץ דרשו גם להצטרף ליוזמה של הנציבות האירופית להשעות חברות ישראליות מגישה לתוכנית "הורייזן" וכן להטיל סנקציות על שרים ישראלים קיצונים. ישיבה שהתקיימה ביום רביעי בקבינט הגרמני החליטה "להמתין ולראות", אך הצעד של הקבינט אמש שינה את התמונה.

בין הציוד הצבאי שגרמניה מספקת לישראל נמצאים צוללות וכלי שיט, אך גם פגזים, מנועים לטנקים, נשק קל וכבד ועוד.