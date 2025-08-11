כשנשיא התאחדות התעשיינים, ד"ר רון תומר, הציג לפני סוכנות דירוג זרה פרמטרים כלכליים של "מדינת ייחוס" אלמונית, הנציגים השיבו כי המדינה נראית חזקה. רק אז חשף תומר כי מדובר בישראל לאחר 500 ימי מלחמה. "הבחור שישב מולי הופתע", מספר תומר בכנס מובילות בתעשייה הישראלית של גלובס. "זה החוזק של מדינת ישראל - אחרי כל מה שעברנו, הפרמטרים הכלכליים עדיין מדהימים".

תומר, שמכהן כנשיא התאחדות התעשיינים כבר חמש שנים וחצי, מציג תפיסה כלכלית היברידית שהוא מכנה "גלוקאליזציה". "אני מאמין בגלובליזציה - לישראל יש יותר מה להרוויח ממנה מאשר להפסיד", הוא מסביר. "העולם גדול, אנחנו מדינה קטנה, ולכן אם נהיה גלובליים, יהיה לנו טוב. אבל כל הזמן שאנחנו גלובליים, אנחנו צריכים לשמור על הגרעין הלוקאלי".

לדבריו, המשברים של השנים האחרונות הוכיחו את חשיבות התעשייה המקומית: "אם לא נייצר מוצרים ביטחוניים בארץ, אנחנו עלולים להישאר בחוסר. כך גם לגבי מזון".

הוא מזכיר שבמשברים עולמיים כמו מגפת הקורונה, "כל עם דאג לעצמו ראשון, וברגע של מחסור אף אחד לא יסתכל עלינו". אותה מגפה פרצה כשבוע לאחר שתומר נכנס לתפקיד ב־2020. "כשנקראתי לאולפני הטלוויזיה, ושאלו אותי האם יהיו חסרים מוצרים על המדפים, אמרתי: 'אני מבטיח לכם, אזרחי ישראל, לא יהיה חסר לכם דבר'".

לדבריו, זה היה "הימור מושכל" שהתבסס על הכרת התעשיינים והעובדים - וההימור השתלם. "בסופרמרקטים בישראל לא היה חסר כלום, בזמן שבארה"ב ובאירופה היו מדפים ריקים".

תומר מתאר חמש שנים רצופות של משברים לאומיים ובינלאומיים, שהפכו את כהונתו בראשות התאחדות התעשיינים לסוערת במיוחד: קורונה, מלחמת רוסיה־אוקראינה, הרפורמה המשפטית, ה־7 באוקטובר והמלחמות שלאחריו. "מעט מאוד מדינות היו מצליחות לעבור אותם כמו שעברנו", הוא אומר. "נסעתי לשדרות בשבועות שאחרי ה־7 באוקטובר ולצפון תחת טילים של חיזבאללה. ראיתי מנהלים ועובדים שמגיעים כל יום וממשיכים לעבוד. זה לא מובן מאליו".

"נדרשת חשיבה להבטחת העתיד"

בתחום הבינלאומי, תומר מתאר את הקושי בסנטימנט האנטי־ישראלי שעמו נאלצים להתמודד היצואנים ("הפרופגנדה האנטי־ישראלית יודעת לקחת אירועים שאולי לא אופטימליים ולמנף אותם"), וקורא לממשלה לגבש תוכנית רחבה לעידוד התעשייה המקומית: "חסרה לי תוכנית אסטרטגית של מדינת ישראל שתחזק תעשיות כמו הביטחון, המזון, התרופות והקוסמטיקה".

הוא מדגיש כי לא מדובר בדרישה לסובסידיות אלא ב"מתן אפשרות לשדרוג, להעלאת פריון ולאוטומציה. התעשייה הישראלית הוכיחה חוסן יוצא דופן, אבל כעת נדרשת חשיבה אסטרטגית ממלכתית להבטחת העתיד", מסכם תומר.

*** גילוי מלא: הכנס נערך בשיתוף אסם־נסטלה