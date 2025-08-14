איך ייראה שוק הנפט אם יושג הסכם לסיום המלחמה באוקראינה?

אור אזרן, כלכלן מחקר באגף כלכלה בבנק לאומי, מסביר את הנתון השבועי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין צפויים להיפגש ביום שישי הקרוב במטרה לגבש עסקה שתסיים את הפלישה הרוסית לאוקראינה. למרות שהסיכויים לכך ככל הנראה נמוכים, ההשפעות על שוק הנפט עשויות להיות דרמטיות.

בינתיים, טראמפ מטיל מכסים על הודו, אחת מיבואניות הנפט הגדולות מרוסיה, על מנת שתשקול לחדול מרכישות הנפט הרוסי. זאת במטרה ללחוץ על יצוא הנפט של רוסיה, שהכרחי לפעילות המימון המלחמתית שלה. צללנו יחד עם אור אזרן, כלכלן מחקר באגף כלכלה בבנק לאומי, למפגש בין שוק הנפט לגאו־פוליטיקה של היום.

ראשית נדרשנו לשאלה, מדוע בעצם יצוא הנפט הוא קריטי לרוסיה. על פי אזרן, "לרוסיה הוצאות גדולות בשל המלחמה באוקראינה, וחלק גדול מהוצאות המימון מגיע מרווחי הנפט, המאפשרים, בין היתר, את מימון המלחמה".

זו גם אחת הסיבות שאוקראינה מתאמצת לפגוע גם בתעשיית הנפט הרוסית בנוסף למטרות צבאיות: "אוקראינה פועלת להשמדה החלקית של היצע הנפט הרוסי. לאחרונה היא השביתה מרכז זיקוק נפט של 140 אלף חביות ביום בעזרת פגיעת רחפנים", מציין אזרן. ואכן, יצוא הנפט והקונדסנט של רוסיה ירד ב־16% ביחס לשנה בה פרצה המלחמה.

אך לא רק כמות הנפט משפיעה על הרווחים של רוסיה שמאפשרים לה לממן את הוצאות המלחמה, אלא גם המחיר בו היא מוכרת אותו. "בשל הסנקציות המוטלות על יצוא הנפט, רוסיה צריכה לתת הנחה משמעותית כדי שישתלם כלכלית למדינות אחרות, כמו הודו וסין, לרכוש אותו ממנה". מהו אחוז ההנחה? קשה לדעת, דווקא בשל הסנקציות שהופכות את השוק להרבה פחות שקוף. אך כנראה מדובר בהנחה משמעותית שהופכת את הנפט הרוסי לזול במיוחד עבור היבואנים מצד אחד, ומפחית את הרווח הרוסי מצד שני.

ללחוץ על הודו

הנפט נמכר, כאמור, בעיקר להודו ולסין. הודו, שרכשה 2% מהנפט הרוסי בלבד ערב הפלישה לאוקראינה, היא עתה אחראית לרכישת מעל שליש מיצוא הנפט הרוסי. כך היא הופכת למדינה השנייה אחרי סין (46% מהנפט הרוסי) המייבאת אותו. הודו, שבדרך כלל נחשבת לבת ברית מערבית, חווה כעת את נחת זרועו של טראמפ, שמטיל עליה מכסים 25%, ו־25% נוספים צפויים להיכנס לתוקף ב־27 באוגוסט.

"טראמפ מפעיל לחץ עקיף דרך הודו כדי שזו תלחץ על רוסיה להגיע להסכם", אומר אזרן. "נראה שמטרת המכסים היא, בין היתר, להפוך את יבוא הנפט מרוסיה לפחות כדאי עבור הודו לאור הנזק שייגרם לה כתוצאה מחסמי הסחר מצד ארה"ב", הוא מסביר.

ובמה הודו תבחר בפועל? "זה תלוי מאוד בתוצאות הפגישה של פוטין וטראמפ. שווה לציין גם כי טראמפ האריך השבוע את הדד־ליין על חלק מהמכסים על סין, אולי לקראת הסכם סחר ואולי כאמצעי לחץ ליצירת הסכם חבילה מקיף".

בפגישת הפסגה טראמפ מעוניין להוביל לסיום המלחמה באוקראינה, גם אם הדבר עשוי לכלול סיפוח שטחים אוקראיניים. מנגד, האוקראינים מתנגדים לכך, באופן טבעי. אמנם הפערים בין הצדדים גדולים מאוד, אך לדברי אזרן "מידת אי־ודאות הינה גבוהה". הניסיון מראה כי מדובר במנהיגים אשר קשה לצפות את מהלכיהם, ולכל אחד יש את היכולת והרצון למשוך לכיוון שלו.

הגלובליזציה נחלשת

במקרה בו הפגישה אכן תביא לסיום המלחמה באוקראינה, תהיה לכך השפעה על מחירי הנפט: "אם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה תסתיים, ובמקביל יוסרו מרבית הסנקציות על מוסקבה, בדגש על פעילותה בשוק האנרגיה העולמי, הדבר צפוי לשחרר הציע גדול של נפט לשוק. זה כמובן יתמוך בהורדת מחירים ברמה המצרפית. אבל עבור סין והודו - המחיר דווקא עלול לעלות כיוון שהן לא ימשיכו, כפי הנראה, ליהנות מהמחיר מהמחיר המשתלם שזכו לו עד כה. כמובן שהדבר תלוי בהסכמים הקיימים בין המדינות".

מנגד, במקרה בו לא תהיה עסקה, הסנקציות עשויות להמשיך להיערם על מוסקבה. אחת המטרות היא צי "אוניות הצללים" של רוסיה, שאינן רשומות בשום מקום ומעבירות גז ונפט רוסי בהנחה למי שמוכנים לקנות אותו. אזרן מסביר כי כבר בתקופת הממשל של ג'ו ביידן התחילו להגביל אותן, אך לדבריו "יתכנו פעולות נוספות. בנוסף, טראמפ מרחיב את סל הכלים שלו, כמו המכסים על הודו, כאמור".

אך דווקא מדיניות המכסים הזאת, כמו הגבלת הסחר מהודו, מחלישה את הגלובליזציה. לדברי אזרן, "ככל שהגלובליזציה פוחתת, כך הביקוש לנפט מתמתן. המחירים עלו בעקבות ההודעה על פגישת פוטין־טראמפ, ששידרה אופטימיות לאפשרות של סיום המלחמה. זאת בהמשך לעליית המחירים העונתית בחודשי הקיץ בשל התאוצה בתחבורה - בשל התגברות פעילות התחבורה, בעיקר טיסות בחצי הכדור הצפוני".

בתוך כך, יצוין גם כי קואליציית יצואני הנפט OPEC מגבירה את יצוא הנפט שלה. לפי אזרן, עובדה זו יחד עם הסיכוי להסכם ולשחרור הנפט הרוסי "תומכים בירידת מחירי הנפט. תחזית הקונצנזוס היא ירידה של עוד 3־2 דולר ברבעון הקרוב". אך הוא מדגיש כי זהו נתון שקשה לחזות: "גורמים רבים משפיעים: אינפלציה, נתוני התעסוקה, מאקרו, ריביות… ככלל, ככל שהדולר נחלש, מחיר הנפט עולה". 

*** גילוי מלא: נתון בשבוע הוא פרויקט מערכתי הנעשה בשיתוף מומחי בנק לאומי. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ השקעות אישי המתחשב בצרכיו ונתוניו של כל אדם