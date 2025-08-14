גבר נפטר ממכת חום, שניים נוספים במצב קשה

נקבע מותו של גבר כבן 70 אמש (רביעי) ממכת חום באילת. שני גברים נוספים, כבני 60 ו-70, לקו גם הם במכת חום, מצבם קשה. השניים קיבלו טיפול רפואי מאנשי מד"א בצומת חצבה ובלוד. בתוך כך, היום נמשך עומס החום הכבד - ושיאים היסטוריים נשברו ברחבי הארץ.

סמוך לשעה 19:30 התקבל במוקד מד"א דיווח על גבר מחוסר הכרה באילת, והוא עם סימני מכת חום. צוותי הארגון שהגיעו למקום פינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא במצב אנוש, תוך ביצוע פעולות החייאה. בבית החולים נקבע מותו.

"הערב הובא למחלקה לרפואה דחופה גבר כבן 70 במצב אנוש, עם סימני מכת חום", נמסר מיוספטל. "צוותי הרפואה ביצעו בו פעולות החייאה, אך לצערנו נאלצו לקבוע את מותו. אנו משתתפים בצער המשפחה".

במקרה נוסף, סמוך לשעה 21:00 הובא גבר מחוסר הכרה לחבירה עם צוותי מד"א סמוך לצומת חצבה. צוותי מד"א פינו אותו במסוק לבית החולים סורוקה, כשהוא מורדם ומונשם עם סימני מכת חום.

חובש רפואת חירום במד"א מוטי סויסה סיפר: "חברנו לרכב פרטי שהביא אלינו גבר כבן 60 מחוסר הכרה עם סימני מכת חום, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל קירור מסיבי, הרדמה הנשמה ומתן תרופות ופינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה".

מוקדם יותר היום גבר כבן 70 איבד הכרה בלוד. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים אסף הרופא כשהוא עם סימני מכת חום.

"נקראנו לגינה ציבורית בעיר לוד שם הבחנו בגבר כבן 70 כשהוא מחוסר הכרה ועם סימני מכת חום", סיפר חובש מד"א ידידיה גורן. "הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל קירור ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה ולא יציב".

החום ששבר שיאים

גל החום הגיע היום לשיאו, עם טמפרטורות גבוהות בכל רחבי הארץ ואזורים שבהם נשברו שיאים. בחרשים ובאילון שבגליל נשברו שיאים היסטוריים: באילון נמדדו 41.8 מעלות, כשהשיא הקודם עמד על 41.3 מעלות. בחרשים נמדדו 40.8 מעלות - השיא הקודם עמד על 40 מעלות והוא נמדד ביולי 2000.

גם שיאים לחודש אוגוסט נשברו בכמה מקומות: באילת נרשמו 48.3 מעלות. בכפר בלום נמדדו לא פחות מ-46.7 מעלות כשהשיא ההיסטורי עומד על 47, במצפה רמון 41.2. צפת עם שיא שנתי של 40.7, השיא הקודם היה 40.6 מעלות והוא נמדד בחודש ספטמבר 2020.

במד"א דיווחו על עלייה במקרי הלידות מחוץ לכותלי בית החולים בעקבות גל החום. "ראינו היום עלייה של פי 2 בנשים שיולדו על ידי צוותי מד"א, חלקם בהדרכה טלפונית של מוקד החירום 101 של מד"א", סיפר סמנכ"ל רפואה במד"א, ד"ר רפאל סטרוגו. "הספרות הרפואית מכירה בקשר בין עומס חום ללידות מוקדמות ומתקיימים גם מחקרים שבודקים את הקשר הישיר בין חום ללידות מהירות בבית. מחסור בשינה והתייבשות, גם הם גורמים שעשויים להאיץ את תהליך הלידה ולכן יש להקפיד על שתיה מרובה ומנוחה מספקת".

איך להיזהר מהחום הקיצוני?

להימנע ככל האפשר משהייה בחוץ ומחשיפה לחום ולשמש.

להקפיד לשתות מים בתדירות גבוהה ללא קשר לרמת הפעילות, ולהימצא ככל האפשר במקומות ממוזגים.

להימנע ממאמץ גופני שאינו הכרחי.

לאוכלוסיית הקשישים ולחולים במחלות כרוניות מומלץ להימנע לגמרי משהייה בחוץ בימים אלו.

בכל שהייה תחת כיפת השמיים מומלץ לחבוש כובע רחב שוליים, ללבוש בגדים בהירים ונוחים ולמרוח קרם הגנה עם SPF 30 לפחות.

אין להשאיר בעלי חיים בחוץ ובמבנה ללא מים וללא טמפרטורה סבירה.

