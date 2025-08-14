ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מניית אינטל זינקה לאחר דיווח שממשל טראמפ שוקל רכישת חלק בחברה

הרעיון הוא שממשלת ארה״ב תשלם עבור חלק מהחברה, והפרטים עדיין מתגבשים, לפי אחד הגורמים • מדובר בהתערבות ישירה נוספת של טראמפ בתעשיית השבבים לאחר שממשל הגיע להסכם לקבלת נתח של 15% ממכירות שבבים לסין • ה בית הלבן לא הגיב מיידית לבקשות לתגובה

שירות גלובס 23:00
מנכ''ל אינטל, ליפ בו טאן / צילום: Reuters, Laure Andrillon
מנכ''ל אינטל, ליפ בו טאן / צילום: Reuters, Laure Andrillon

אינטל מזנקת לאחר שלפי בלומברג ממשלת טראמפ מנהלת מגעים עם החברה, על אפשרות שהממשל יקנה חלק בחברת השבבים המתקשה, במטרה לתמוך במאמצי החברה להרחיב את הייצור המקומי, כך לפי גורמים המעורים בתוכנית.

העסקה עשויה לחזק את מרכז המפעלים המתוכנן של אינטל באוהיו, אמרו הגורמים, שביקשו להישאר בעילום שם בשל הדיונים הפרטיים. בעבר הבטיחה החברה להפוך את האתר למתקן ייצור השבבים הגדול בעולם, אך ההקמה נדחתה שוב ושוב. גודל החלק הפוטנציאלי שהממשל עשוי לרכוש אינו ברור.

התוכניות נובעות מפגישה השבוע בין נשיא ארה״ב דונלד טראמפ למנכ״ל אינטל, ליפ-בו טאן, לפי אותם גורמים. הרעיון הוא שממשלת ארה״ב תשלם עבור החלק, והפרטים עדיין מתגבשים, אמר אחד הגורמים. גורם אחר הזהיר כי התוכניות עדיין בגדר גמישות.

אינטל סירבה להגיב על המגעים. בנציגות החברה נאמר בהצהרה כי היא "מחויבת באופן עמוק לתמוך במאמציו של הנשיא טראמפ לחזק את ההובלה של ארה״ב בטכנולוגיה וייצור".

"אנחנו מצפים להמשיך לעבוד עם ממשלת טראמפ לקידום סדרי העדיפויות המשותפים הללו, אך לא נגיב על שמועות או ספקולציות", נמסר מאינטל.

בית הלבן לא הגיב מיידית לבקשות לתגובה. כל הסכם שיתקבל יחזק את המצב הפיננסי של אינטל בזמן שהחברה חותכת בהוצאות ופיטרה עובדים. ההסכם גם מרמז כי ליפ-בו טאן יישאר בראש אינטל, על אף שטראמפ קרא לפטרו לפני הפגישה בשל חששות מקשריו של טאן לסין.

מדובר בהתערבות ישירה נוספת של טראמפ בתעשייה מרכזית. הממשל הגיע להסכם לקבלת נתח של 15% ממכירות שבבים מסוימות לסין, וגם קיבל מה שמכונה "מניה זהב" ב-United States Steel Corp. כחלק מעסקה לאישור מכירתה לחברת יריב יפנית.