הרווח הנקי של אלוני חץ קפץ, וצעדי ההתייעלות שהקפיצו את תורפז

החברה שרשמה הפסדים כבדים בשל שיערוכים, בשנתיים האחרונות על רקע סביבת הריבית הגבוהה בעולם, סיכמה את הרבעון המקביל אשתקד עם הפסד של 140 מיליון שקל. מניית החברה מגיבה בחיוב לדוחות ועולה בשיעור של מעל ל-1%, בשנה האחרונה טיפסה במעל ל-33% ושווי השוק שלה נאמד ב-7.4 מיליארד שקל.
סך ההכנסות של אלוני חץ, מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה, לצד שיערוכי נכסים והכנסות מתחום האנרגיה הירוקה, זינקו ל-839 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה חדה של 70% ביחס לרבעון המקביל. הפער מוסבר מהתאמות שבוצעו בשווי ההוגן של הנכסים, ורווחים או צמצום בהפסדים מחברות הבנות בחו"ל (שגם הן שערכו נכסים).
במחצית הראשונה הציגה החברה רווח נקי של 201 מיליון שקל, זאת מול הפסד של כ-480 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ההשפעות היו דומות ונבעו בשיערוכים חיוביים במחצית שחלפה השנה, למול מצב הפוך אשתקד. נזכיר כי את שנת 2024 חתמה אלוני חץ עם הפסד 346 מיליון שקל מסיבות דומות.
מנכ"ל החברה, נתן חץ, מסר כי בארה"ב הגדילה החברה לאחרונה את החזקותיה בחברת קאר והגיעה לשיעור החזקה של 79%. בכוונתה להתרחב בתחום ייזום המשרדים והמגורים להשכרה בארה"ב באמצעותה. באנגליה, ברוקטון אוורלסט שבשליטתה, התחילה להקים בניין בלב הסיטי של העיר לונדון בשטח של 450 אלף רגע רבוע. בנוסף ברוקטון מתרחבת בנכסיה בקיימברידג' ובעיר לונדון. בישראל הוסיף חץ יש התעוררות בשוק המשרדים. אלוני חץ שולטת בחברת אמות, ולפי חץ יש עלייה בביקושים ובקצב סגירת העסקאות.
חזי שטרנליכט