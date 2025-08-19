הרווח הנקי של אלוני חץ קפץ, וצעדי ההתייעלות שהקפיצו את תורפז

12:01

תורפז: צעדי ההתייעלות והרכישות הקפיצו את הרווח הנקי

יצרנית הריחות והטעמים תורפז סיימה את הרבעון השני עם הכנסות שיא של 63.4 מיליון דולר, צמיחה של כ-36% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מאחורי הגידול צמיחה אורגנית בשיעור של 14.2%, לצד גידול מההכנסות כתוצאה מרכישה של חברות כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות שלה.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של 5.2 מיליון דולר, צמיחה של 52.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת הודות לשיפור ברווחיות התפעולית שנבעה הן מגידול במכירות והן מצעדי התייעלות וסינרגיות בין החברות הבנות.

בחלוקה על פי תחומי פעילות, מכירות תחום הטעמים שהינו תחום הפעילות הגדול ביותר (כ-72.9% ממכירות הקבוצה) צמחו בכ-35.3% ועמדו על 46.2 מיליון דולר. הגידול במכירות, לצד התייעלות תפעולית ומינוף סינרגיות, הובילו לגידול ברווח התפעולי שצמח ברבעון השני של השנה ל-9.7 מיליון דולר (20.9% מהמכירות) לעומת 5.9 מיליון דולר (17.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות תחום פעילות הריחות (15.1% ממכירות הקבוצה) צמחו ב-6.8% ועמדו על 9.6 מיליון דולר, גידול הנובע מצמיחה אורגנית בשיעור של 2.2%, עם רווח תפעולי של 2.3 מיליון דולר (24.3% מהמכירות).

קרן כהן חזון, מנכ"לית ויו"ר קבוצת תורפז: "אני שמחה להציג רבעון וחציון מצוינים עם תוצאות שיא וגידול מתמשך בהכנסות וברווחיות. מגמת הצמיחה הגבוהה מתעצמת גם ברבעון השלישי של 2025, ואנו מעריכים כי קצב המכירות השנתי ( Run-Rate ) יגיע לכמיליארד שקל. הישגים אלו הם תוצאה של יישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, המשלבת צמיחה אורגנית גבוהה עם רכישות ומיזוגים, תוך מינוף הסינרגיות בין חברות הקבוצה".

איתן גרסטנפלד