הרווח הנקי של אלוני חץ קפץ, וצעדי ההתייעלות שהקפיצו את תורפז

גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • אלוני חץ רשמה רווח נקי של 134 מיליון שקל הודות לשיפור בשיערוכים בנכסיה המניבים, בעיקר בחו"ל • צעדי ההתייעלות והרכישות הקפיצו את הרווח הנקי של תורפז • התחזקות השקל שחקה את הרווח הנקי של חילן

כתבי גלובס 11:30
העדכונים החשובים
12:00
חילן: ההתחזקות של השקל שחקה את הרווח
חברת ה-IT חילן סיימה את הרבעון השני עם הכנסות של כ-705.8 מיליון שקל, צמיחה של כ-5.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מגידול אורגני בפעילות העסקית של הקבוצה ויתרתה מאיחוד לראשונה של החברות CBS, ווידאופס ו-Europe Cloud.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי ברבעון השני הסתכם בכ-60.6 מיליון שקל (כ-8.6% מההכנסות) גידול של כ-2.7% לעומת כ-59 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-8.8% מההכנסות). השחיקה ברווח נבעה מגידול בהוצאות המימון אשר נגרמו בשל השחיקה בערכו של הדולר מול השקל, שהשפיעו על שערוך הלוואה שניתנה לחברה נכדה לשם רכישת חברת CBS בארה"ב.

ה- EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) הסתכם בכ-116.7 מיליון שקל (כ-16.5% מההכנסות), צמיחה של כ-9.1% לעומת כ-107 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-16% מההכנסות).

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן: "במהלך הרבעון השני, בחודש יוני, מדינת ישראל יצאה במבצע "עם כלביא" שהשפיע לרעה על הביקושים, בעיקר במגזר תשתיות המחשוב, וגרם לירידה בהכנסות וברווח. בנוסף, במהלך הרבעון השני חווינו ירידה משמעותית בשער החליפין של הדולר לעומת השקל וכפועל יוצא נרשמו הוצאות מימון בגין שערוך הלוואה שניתנה לחברה נכדה בארה"ב. יודגש כי להוצאות המימון הללו אין השפעה כלכלית ותזרימית ברמת הקבוצה.

אנו ממשיכים בפיתוח האורגני והטמעת הפעילויות החדשות לצד חיפוש הזדמנויות עסקיות מתאימות בישראל ובחו"ל להרחבת הפעילות העסקית של הקבוצה במגוון שירותים ופתרונות".

איתן גרסטנפלד

12:01
תורפז: צעדי ההתייעלות והרכישות הקפיצו את הרווח הנקי
יצרנית הריחות והטעמים תורפז סיימה את הרבעון השני עם הכנסות שיא של 63.4 מיליון דולר, צמיחה של כ-36% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מאחורי הגידול צמיחה אורגנית בשיעור של 14.2%, לצד גידול מההכנסות כתוצאה מרכישה של חברות כחלק מאסטרטגיית ההתרחבות שלה.

בשורה התחתונה דיווחה החברה על רווח נקי של 5.2 מיליון דולר, צמיחה של 52.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. זאת הודות לשיפור ברווחיות התפעולית שנבעה הן מגידול במכירות והן מצעדי התייעלות וסינרגיות בין החברות הבנות.

בחלוקה על פי תחומי פעילות, מכירות תחום הטעמים שהינו תחום הפעילות הגדול ביותר (כ-72.9% ממכירות הקבוצה) צמחו בכ-35.3% ועמדו על 46.2 מיליון דולר. הגידול במכירות, לצד התייעלות תפעולית ומינוף סינרגיות, הובילו לגידול ברווח התפעולי שצמח ברבעון השני של השנה ל-9.7 מיליון דולר (20.9% מהמכירות) לעומת 5.9 מיליון דולר (17.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

מכירות תחום פעילות הריחות (15.1% ממכירות הקבוצה) צמחו ב-6.8% ועמדו על 9.6 מיליון דולר, גידול הנובע מצמיחה אורגנית בשיעור של 2.2%, עם רווח תפעולי של 2.3 מיליון דולר (24.3% מהמכירות).

קרן כהן חזון, מנכ"לית ויו"ר קבוצת תורפז: "אני שמחה להציג רבעון וחציון מצוינים עם תוצאות שיא וגידול מתמשך בהכנסות וברווחיות. מגמת הצמיחה הגבוהה מתעצמת גם ברבעון השלישי של 2025, ואנו מעריכים כי קצב המכירות השנתי ( Run-Rate ) יגיע לכמיליארד שקל. הישגים אלו הם תוצאה של יישום מוצלח של אסטרטגיית הצמיחה של הקבוצה, המשלבת צמיחה אורגנית גבוהה עם רכישות ומיזוגים, תוך מינוף הסינרגיות בין חברות הקבוצה".

איתן גרסטנפלד

12:03
אלוני חץ: חזרה לשיערוכים חיוביים בנכסיה הובילה להצגת רווח נקי של 140 מיליון שקל
אלוני חץ, חברת ההחזקות בתחום הנדל"ן המניב והאנרגיה הירוקה בניהולו של נתן חץ, רשמה רווח נקי המיוחס לבעלי מניות של 134 מיליון שקל ברבעון השני, הודות לשיפור בשיערוכים בנכסיה המניבים בעיקר בחו"ל

החברה שרשמה הפסדים כבדים בשל שיערוכים, בשנתיים האחרונות על רקע סביבת הריבית הגבוהה בעולם, סיכמה את הרבעון המקביל אשתקד עם הפסד של 140 מיליון שקל. מניית החברה מגיבה בחיוב לדוחות ועולה בשיעור של מעל ל-1%, בשנה האחרונה טיפסה במעל ל-33% ושווי השוק שלה נאמד ב-7.4 מיליארד שקל.

סך ההכנסות של אלוני חץ, מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה, לצד שיערוכי נכסים והכנסות מתחום האנרגיה הירוקה, זינקו ל-839 מיליון שקל ברבעון השני, עלייה חדה של 70% ביחס לרבעון המקביל. הפער מוסבר מהתאמות שבוצעו בשווי ההוגן של הנכסים, ורווחים או צמצום בהפסדים מחברות הבנות בחו"ל (שגם הן שערכו נכסים).

במחצית הראשונה הציגה החברה רווח נקי של 201 מיליון שקל, זאת מול הפסד של כ-480 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד. ההשפעות היו דומות ונבעו בשיערוכים חיוביים במחצית שחלפה השנה, למול מצב הפוך אשתקד. נזכיר כי את שנת 2024 חתמה אלוני חץ עם הפסד 346 מיליון שקל מסיבות דומות.

מנכ"ל החברה, נתן חץ, מסר כי בארה"ב הגדילה החברה לאחרונה את החזקותיה בחברת קאר והגיעה לשיעור החזקה של 79%. בכוונתה להתרחב בתחום ייזום המשרדים והמגורים להשכרה בארה"ב באמצעותה. באנגליה, ברוקטון אוורלסט שבשליטתה, התחילה להקים בניין בלב הסיטי של העיר לונדון בשטח של 450 אלף רגע רבוע. בנוסף ברוקטון מתרחבת בנכסיה בקיימברידג' ובעיר לונדון. בישראל הוסיף חץ יש התעוררות בשוק המשרדים. אלוני חץ שולטת בחברת אמות, ולפי חץ יש עלייה בביקושים ובקצב סגירת העסקאות.

חזי שטרנליכט