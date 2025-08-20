תחרות חדשה: מיליון דולר על תרופה לאלצהיימר

המיליארדר ביל גייטס הכריז כי הוא מממן תחרות חדשה על מנת לעודד את השימוש בבינה מלאכותית למציאת טיפולים חדשניים למחלת האלצהיימר. הפרס, בגובה מיליון דולר אשר ממומן על ידי "גייטס ונצ'רס" (Gates Ventures), יוענק לצוות החוקרים שימצא את הדרך המקורית ביותר לתכנת סוכני בינה מלאכותית (AI Agents), "המסוגלים לתכנן, לחשוב ולפעול באופן עצמאי כדי להאיץ תגליות פורצות דרך מנתוני אלצהיימר קיימים".

עוד נמסר בהודעה של גייטס ונצ'רס כי הכלי שיזכה בתחרות ישוחרר בחינם וימוקם על הענן של Alzheimer’s Disease Data Initiative’s, וזאת על מנת שישמש מדענים ברחבי העולם באופן חופשי. החוקרים מקווים כי בינה מלאכותית תוכל לחשוף תובנות חדשות שאולי הוחמצו לאורך השנים, וזאת באמצעות ניתוח של מידע מגוון ונרחב על חולים, אשר נאספו במשך עשרות שנות מחקר.

מספר חולי הדמנציה צפוי לשלש את עצמו עד שנת 2050

מחלת האלצהיימר היא הגורם העיקרי לדמנציה, ולפי הערכות עדכניות כ-55 מיליון בני אדם בעולם סובלים כיום מדמנציה, והמספר צפוי לשלש את עצמו עד שנת 2050, ככל שאוכלוסיית העולם מזדקנת. "כולנו מכירים בקשיים שנוצרים בעקבות מחלת האלצהיימר, וזה רק הולך להחמיר", אמר אתמול (ג') בהודעה שנמסרה על ידי גרגורי מור, יועץ בכיר בגייטס ונצ'רס. "מבחינתנו לא ראינו טיפולים חדשניים שמגיעים לשוק בדחיפות שאנחנו מצפים לה. הבינה המלאכותית מביאה בשורה חדשה והממסד המדעי צריך לנצל זאת על ידי שימוש נרחב בסוכני בינה מלאכותית שישמשו כ'חברי צוות' המסוגלים לתכנן, להסיק וליצור השערות".

הרפואה היא אחד מהמקרים שטכנולוגיית הבינה המלאכותית יכולה לסייע רבות לאנושות, וחברות רבות נכנסו לתחום בחיפוש אחר פריצת דרך משמעותית, כמו גם רצון לפיתוח של חברות רפואיות בעלות פוטנציאל רווח גבוה.

אחת ההצלחות בתחום שייכת ל"דיפ מיינד" (DeepMind) של גוגל. כאשר בשנה שעברה, דמיס חסאביס, מדען מחשב, חוקר בינה מלאכותית ויזם בריטי, זכה במשותף בפרס נובל לכימיה על שימוש במודל בינה מלאכותית בשם AlphaFold, כדי לחזות את מבנה החלבונים, ולחשוף את אלמנטים ביולוגיים לא ידועים העומדים בבסיס החיים.

"איסומורפיק לאבס" (Isomorphic Labs), סטארט-אפ גילוי תרופות שצמח מ-DeepMind, וחסאביס הוא המנכ"ל והמייסד-שותף בו, גייס 600 מיליון דולר במרץ האחרון, והיא אף צופה שיהיו תרופות שיפותחו על ידי בינה מלאכותית בניסויים קליניים עד סוף השנה הנוכחית.

התחרות של Alzheimer’s Insights AI prize תתחיל ב-19 באוגוסט והיא פונה למהנדסי בינה מלאכותית, מומחים לביו-רפואה, מומחים קליניים, סטארט-אפים בתחום הבינה המלאכותית וחברות טכנולוגיה גדולות. גמר התחרות ייערך בקופנהגן בחודש מרץ שנה הבאה.

"אף אדם לא יכול באמת להבין את כמויות הנתונים העצומות שנוצרות ולהתחיל לחפש דפוסים", ציין בהודעה גרגורי מור מגייטס ונצ'רס. "אנחנו מקווים ליצור כלים להרמוניזציה, לבנות מערך נתונים מאוחד בקנה מידה גדול, על מנת לחשוף תובנות בלתי נראות שכיום נמצאות באופן מבודד ולא שיתופי ברחבי העולם".