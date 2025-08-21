בתוך חודשים: מערכות AI ייכנסו לאולמות בתי המשפט

הנהלת בתי המשפט מקווה להעמיד לרשות כל 900 השופטים והרשמים את כלי הבינה המלאכותית שלה, "צ'אט המשפט", כבר ברבעון הראשון של 2026 - דהיינו בתוך כחצי שנה. כך אמרה לגלובס סמנכ"ל החדשנות ברשות השופטת, שירי לנג. ההחלטה מגיעה לאחר שנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הורה לקדם את השימוש במערכת, שהעבודה עליה החלה עוד לפני שנכנס לתפקידו.

● הטרנד החדש של תביעות נגד מנהלי חברות ולמה יש מי שמסתייגים ממנו

● הביטוח הלאומי: שופטי כדורגל מעורבים בהונאת המיליונים

צמצום דליפת מידע

צ'אט המשפט מבוסס על מערכת ג'מיני של גוגל, בתוספת התאמות שנתפרו לפי צורכיהם של השופטים והעוזרים המשפטיים. התכנים המצויים בה הם אלו שנוגעים רק לתיק ספציפי, כפי שהם במערכת המחשוב נט המשפט. לפיכך, אומרים ברשות השופטת, אין סכנה לדליפת מידע ופוחתת הסכנה למידע מפוברק.

הכלי מצוי כעת בבדיקת פיילוט אשר החלה בראשית השנה בלשכותיהם של 15 שופטים, והוא יופעל בימים הקרובים ב־60 לשכות נוספות. חודשי הפיילוט העלו כי הצ'אט מקצר משמעותית את זמני ההכנה בשני הקצוות של ההליך: לקראת הדיון הראשון ובכתיבת פרק העובדות והטענות בתחילתו של פסק הדין. לצד זאת, מדגישים ברשות, כי האחריות על השימוש בתוצרים תהיה מוטלת על השופטים.

שימוש צפוי נוסף של הצ'אט יהיה לצורך פרסום פסקי דין בתיקי משפחה, שכיום אסורים לפרסום על פי חוק; פרסומם מחייב מחיקה של כל הפרטים המזהים של הצדדים ואישור מפורש של בית המשפט. הצ'אט יוכל ליצור גרסה של פסק הדין ב"עקוב אחרי שינויים", כך שהשופט יידרש רק לאשר את המחיקות ולא לבצע אותן בלשכתו. סגן מנהל בתי המשפט קימי אבולעפיה אמר לגלובס כי הוא מקווה שניתן יהיה להפעיל את הכלי בחודשים הקרובים.

עוד על הפרק: אולמות דיגיטליים

במקביל, מקדמת הרשות השופטת את פרויקט האולם הדיגיטלי, שרכיב מרכזי בו הוא מעבר להקלטה של הדיונים ותמלול אוטומטי ומיידי שלהם. רוב הפרוטוקולים כיום מוקלדים ידנית ונדרשים ימים ואף שבועות לקבל את התמלול.

אבולעפיה אומר כי הרשות השופטת מכניסה לשימוש מערכת תמלול מבוססת בינה מלאכותית, ש"לפעמים היא יותר מדויקת מאשר קלדניות". לדבריו, המערכת יודעת לזהות גם מילים ושמות בלתי שגרתיים, שלעיתים האוזן האנושית מתקשה לקלוט. היא גם מאפשרת חיפוש בקובץ הקול והכנת תקצירים לפי צרכי המשתמשים. בתחילת שנת המשפט - דהיינו בחודש־חודשיים הקרובים - תיפרס המערכת ב־60 עד 70 אולמות של בתי משפט השלום בתל אביב ובבת ים, במסגרת פיילוט נרחב.

אבולעפיה הדגיש כי השינויים לא יובילו לפיטורי עובדים, אלא לשינויים בתפקידיהם. הרשות השופטת אמורה לחתום בימים הקרובים על הסכם קיבוצי עם ההסתדרות ועם ועד העובדים אשר יבטיח את מעמדן של הקלדניות: הן יהפכו בהדרגה ל"מפעילות אולם" ויהיו אחראיות למעקב אחרי ההקלטה ולמשימות נוספות. התאמות דומות ייעשו לגבי עובדים במזכירויות בתי המשפט, אשר משימותיהם ישתנו עם הכנסת הכלים הטכנולוגיים וחלקם עשויים להפוך לעוזרים לשופטים. לאחר מכן ייפתח מו"מ עם ההסתדרות ועם ועד העוזרים המשפטיים לצורך התאמת תפקידיהם למציאות הטכנולוגית החדשה.