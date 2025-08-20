הביטוח הלאומי: שופטי כדורגל מעורבים בהונאת המיליונים

שופטי כדורגל ומבקרי שופטים חשודים במעורבות בפרשת הונאת הביטוח הלאומי בענף זה, וחלקם נחקרו באזהרה והודו במיוחס להם. במקביל התברר כי כמה מקבוצות ליגת העל קיבלו את כספי הקצבאות שהוצאו שלא כדין - כך מסר היום (ד') הביטוח הלאומי.

החקירה הגלויה החלה בחודש מאי, ועד כה נחקרו באזהרה 50 איש בידי הביטוח הלאומי ולהב 433. החשד הוא שעורכי דין ייצגו עשרות כדורגלנים מליגת העל ומליגות נוספות בתביעות פגיעה בעבודה, תוך שהשחקנים מבצעים העברת כתובות פיקטיביות בתיאום עם רופא פוסק. לפי החשד, הרופא קבע להם אחוזי נכויות גבוהים, כאשר בפועל השחקנים שדיווחו על אובדן כושר עבודה המשיכו לשחק בקבוצותיהם - דהיינו קיבלו שכר רגיל.

החקירות העלו כי הרופא תיאם לכאורה עם עורכי הדין את המועדים להופעה בפני ועדות הביטוח הלאומי והצגת מסמכים מזויפים, כדי לקבוע אחוזי נכות פיקטיביים. מדובר לכאורה בקבלת קצבאות במרמה בסך אלפי שקלים מדי חודש לכל שחקן, ובסך-הכול - 13 מיליון שקל.

הביטוח הלאומי טוען כי קיימות ראיות לפיהן חלק מהכדורגלנים ידעו על הקשר השוחדי בין עורך הדין שייצג אותם לבין הרופא הפוסק. בידי החוקרים התכתבויות בין חלק מהמעורבים לבין עורך הדין, שבין היתר כתב לאחד מלקוחותיו: "אם לא החרדים והערבים, אנחנו נפיל את הביטוח הלאומי", והשחקן השיב: "צודק". במקרה אחר התייחס עורך הדין לאחד מלקוחותיו: "עד שלא יהיו לו 3 בתים שביטוח לאומי שילם עליהם, אני לא עוצר. בעזרת השם, גם אצלך".

חשד: חלק מהכספים הועברו ישירות לקבוצות

אמש (ג') נחקרו מנהלים בקבוצות הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים והפועל חיפה - כולן מצמרת ליגת העל בכדורגל - לאחר שהתברר כי חלק מהכספים ששילם הביטוח הלאומי הועברו ישירות לקבוצות. לדברי הביטוח הלאומי, הללו התחייבו להשיב את הכספים שהוצאו שלא כדין.

בקבוצה אחרת בליגת העל נמצא כי היא מעסיקה "רופא" מתחזה, שנכשל מספר פעמים בבחינות ההסמכה של משרד הבריאות. הלה הנפיק אישורים רפואיים לשחקנים על-מנת שיגישו אותם לביטוח הלאומי, תוך שימוש בחותמות של רופאים אחרים.

*** חזקת החפות: החשודים בפרשה לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.