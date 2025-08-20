בהרב-מיארה לא תפתח בהליכי נבצרות נגד נתניהו

היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, אינה מתכוונת לפתוח בהליכי נבצרות נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כך עולה מתגובתה (ד') לשתי עתירות לבג"ץ, שביקשו לחייב אותה להודיע מהי עמדתה העדכנית בנושא.

הודעתה האחרונה של בהרב-מיארה בנוגע לנבצרותו של נתניהו הייתה לפני למעלה משנתיים, ומאז רק אמרה שהיא ממשיכה לעקוב אחרי הנושא "באופן שוטף, כדין וכנדרש". הפעם נדרשו לבהרב-מיארה שלושה חודשים ושתי עתירות לבג"ץ כדי להודיע, כי עמדתה לא השתנתה, למרות חומרתם (כלשונה) של האירועים שהתרחשו בחודשים האחרונים. הפניות והעתירות לא התייחסו להדחתה של בהרב-מיארה עצמה.

תנועת משמר הדמוקרטיה וקבוצה של אישי כלכלה וביטחון ביקשו (בנפרד) מבהרב-מיארה לשקול שוב את אפשרות הנבצרות. לטענתם, נתניהו מפר את הסדר ניגוד העניינים שקבע בשעתו היועץ המשפטי דאז, אביחי מנדלבליט, על רקע משפטו, ובמרכזו איסור על מעורבותו בנושאים הנוגעים לבתי המשפט ולתביעה בראשות היועץ המשפטי.

משמר הדמוקרטיה הצביע על תמיכתו של נתניהו בהצעה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, והזכיר שבהרב-מיארה היא בעלת הסמכות להחליט על מהלכים מרכזיים בתיק נתניהו. אישי הכלכלה והביטחון הצביעו בנוסף לכך על הדחתו של ראש השב"כ, רונן בר; על דבריו של בר ולפיהם נתניהו לחץ עליו לתת חוות דעת שתמנע את עדותו; על תמיכת נתניהו בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים; ועל פעילותו בניגוד לעמדתה של בהרב-מיארה בנוגע לגיוס החרדים, חוק התקשורת ומינוי נציב שירות המדינה.

שתי הפניות נשלחו לבהרב-מיארה בחודש מאי, אך לא זכו למענה כלשהו; העתירות הוגשו בחודש שעבר, והפרקליטות ביקשה עוד ועוד ארכות בהעברת תשובתה. לבסוף היא הגישה לבג"ץ את מכתבי התשובה ששלח אתמול המשנה ליועצת המשפטית, גיל לימון, ובהם נאמר שעמדתה של בהרב-מיארה לא השתנתה, למרות האירועים שצוינו בפניות, ואשר עמדותיה לגביהם "מקבלות ביטוי בעבודת הייעוץ המשפטי לממשלה השוטפת וכן בעמדות המוגשות במסגרת הליכים משפטיים".