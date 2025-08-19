המחוזי: עדות נתניהו חיזקה את החשד נגד אוריך

החשדות נגד יונתן אוריך בפרשת קטארגייט התחזקו, בין היתר בשל עדותו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו. כך קובע היום (ג') שופט בית המשפט המחוזי מרכז, עמית מיכלס. הוא קיבל את ערעור המשטרה והאריך בשלושה שבועות את האיסור על אוריך ליצור קשר עם מעורבים בפרשה (ולהיכנס ללשכת ראש הממשלה), ולצאת מהארץ.

מיכלס מותח ביקורת על נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, מנחם מזרחי, אשר דחה את בקשת המשטרה וקבע שאין חשד סביר שאוריך היה עובד ציבור ושאין חשד סביר שהוא עמד במגע עם סוכן חוץ. גם במקרים קודמים הפך מיכלס את החלטותיו של מזרחי בתיק, תוך שהוא מותח עליו ביקורת. מיכלס אומר, כי די בכך שקיים חשד סביר שאוריך היה עובד ציבור (ולפיכך ניתן לייחס לו קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים), ואין צורך לדון בשאלת המגע עם סוכן חוץ.

"תהום פעורה בין עמדות הצדדים"

"הדיונים בהליך מעצר הימים אינם המקום הטבעי לדון בשאלות המשפטיות הנוגעות למעמדו של המשיב והגדרתו כ'עובד ציבור' לצורך התגבשותן של שתי העבירות הללו. מקומה של שאלה זו להתברר בפני הערכאה הדיונית, ככל שיוגש כתב אישום, ולכל המוקדם, ואף זאת בזהירות המתבקשת, בשלב בירור קיומן של 'ראיות לכאורה', במידה ויתקיים הליך מעין זה", אומר מיכלס.

"בשלב זה, ועל כך אין מחלוקת, תהום פעורה בין עמדות הצדדים בנוגע לסוגיה משפטית זו. על הערכאה הדנה בשלב מעצר הימים להיות ערה לכך ואל לה לחרוץ עמדה ולערוך ניתוח משפטי של הסוגיה בטרם נשמעו במלואן טיעוני שני הצדדים, ובפרט טיעוני הפרקליטות, שנציג מטעמה אינו נוכח בדיון מסוג זה, זאת גם אם מדובר בדיון המתקיים בשלב 'מתקדם' של החקירה"

מיכלס מוסיף, כי בניגוד להחלטתו של מזרחי - חומרי החקירה מלמדים שבימים האחרונים עיבתה המשטרה את הראיות בנושא מעמדו של אוריך. "הופניתי לראיות הנוגעות לפעולותיו ולמידת השפעתו של המשיב בנושאים מדיניים; למעמדו של המשיב בלשכת ראש הממשלה; לתנאי העסקתו ולמקור למימון משכורתו. חומרים אלו מתווספים לחומרי החקירה הנוספים שהוצגו בעניין זה בדיונים קודמים, לרבות אמרות המשיב עצמו".

עדות נתניהו מחזקת את החשד כי אוריך הסתיר את מעשיו מרה"מ

מיכלס אומר: "עולה תמיהה מדוע חרף הקירבה המיוחדת בין המשיב לבין ראש הממשלה, כפי שעולה מחומרי החקירה, לא דיווח לו המשיב כי עבד מול מדינת קטאר במקביל לעבודתו בלשכתו, כפי שעולה מגרסת השניים. עדות ראש הממשלה בעניין זה, כפי שצוטטה באופן חריג בהחלטת בית משפט קמא, דווקא מחזקת את החשד לפיו המשיב הסתיר מפניו את מעשיו, זאת על אף שלגרסת השניים מדובר היה ב'פעולות לגיטימיות'.

"וישאל השואל: אם בפעולות לגיטימיות עסקינן - מדוע הוסתרו אלו מפניו, בהינתן שחלקן נוגע, במישרין או בעקיפין, בנושאים רגישים המצויים בליבת סדר היום המדיני ביטחוני של מדינת ישראל, בהם עוסק מטבע הדברים ראש הממשלה.

"ויודגש - אין מדובר בהתעסקות בנושאים 'זניחים', ובלשונו של בית משפט קמא - קיים חשד סביר לכך שהמשיב פעל 'במסגרת קשר עסקי שמטרתו ליצור עבור מדינת קטאר שם טוב בקרב מדינות העולם, להעצים את פעילותה החיובית ולהעניק לה שירותי יחסי ציבור חיוביים, בין השאר, כמתווכת הוגנת בעסקאות מול ארגון הטרור חמאס, לשם שחרור החטופים'.

"עוד ניתן לומר, מבלי להיכנס לפרטי פרטים, שסכומי הכסף שהועברו לידי המשיב תמורת עבודתו, אף הם אינם זניחים כלל ועיקר, באופן המחזק את החשד הנוגע למידת תרומתו של המשיב למיזם".

מיכלס שוב מעיר למזרחי: "באופן מכוון נמנעתי מלחשוף במסגרת החלטתי זו פרטים וציטוטים נוספים מתוך תיק החקירה, מעבר לאלו שאוזכרו באופן נרחב למדי, שלא לומר חסר תקדים, בהחלטת בית משפט קמא, זאת לאור החשש המובנה בהחלטות מסוג זה שמא פירוט היתר יפגע בחקירה שעודנה מתנהלת".

מיכלס קובע, כי יש לאפשר למשטרה למצות "את החקירה הסבוכה והרגישה תוך הקטנת החשש לתיאום גרסאות בין המשיב לבין יתר המעורבים או מעורבים פוטנציאליים". המשטרה מסרה במהלך הדיון, כי הפעולות העיקריות צפויות להסתיים בתוך שלושה שבועות, ושתי פעולות נוספות - בתוך כ-45 ימים. "למותר לציין שמצופה שהעוררת תעמוד בסד זמנים זה ותביא את החקירה לכלל סיום בהקדם".

*** חזקת החפות: יונתן אוריך לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות