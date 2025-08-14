יונתן אוריך ישוחרר מכל המגבלות שהוטלו עליו בפרשת קטארגייט, למעט הערבויות שיבטיחו את התייצבותו לחקירה - קובע היום (ה') נשיא בית משפט השלום במחוז המרכז, מנחם מזרחי. אוריך הוא יועצו הקרוב של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וחשוד מרכזי בפרשה. מזרחי עיכב את ביצוע ההחלטה בארבעה ימים, כדי לאפשר למשטרה לערער לבית המשפט המחוזי מרכז.

עד כה נאסר על אוריך ליצור קשר עם מעורבים אחרים בפרשה ולצאת עליו מן הארץ, והמשטרה ביקשה להאריך מגבלות אלו עד 10 בספטמבר. המשטרה מייחסת לאוריך עבירות של קבלת שוחד, מרמה והפרת אמונים ומגע עם סוכן חוץ. מזרחי אומר, כי לא שוכנע שאוריך הוא עובד ציבור (שכן הוא הועסק בידי הליכוד ולא בידי לשכת נתניהו), ולכן לכאורה אין חשד סביר לעבירות השוחד והפרת האמונים - החלות רק על עובדי ציבור.

מזרחי מצטט את דבריו של נתניהו בתשאולו בידי המשטרה, ולפיהם לא ידע שאוריך עובד בצורה פרטית עבור קטאר, והוסיף: "אין בזה שום פסול, הרבה אנשים עובדים עם הרבה מדינות. קטאר היא לא מדינת אויב". נתניהו הוסיף, כי מאחר שאוריך איננו עובד מדינה - הוא יכול לעבוד במה שהוא רוצה.

המשטרה לא הצליחה להוכיח שאוריך הוא עובד מדינה, ולמרות שנציגיה אמרו בדיון שהפרקליטות סבורה שהוא אכן כזה - היה על המשטרה להוכיח זאת. "במעלה הדרך נאספו ראיות שדווקא טופחות על פני השערה חקירתית ראשונית זו", אומר מזרחי.

העבירה של מגע עם סוכן חוץ, ממשיך מזרחי, דורשת יסוד נפשי ברור של כוונה לפגוע בבטחון המדינה, "ולא הוצגה כל ראיה, ולו ברמה של חשד סביר, לקיומה של כוונה ישירה או עקיפה (ידיעה ברמה גבוהה של הסתברות) של החשוד לפגיעה בבטחון המדינה. דווקא להיפך: התזה המרכזית של המבקשת נקובה בכל הדוחות הסודיים והיא נסתרת מתוך תוכה".

המשטרה טוענת שאוריך רצה להעניק לקטאר שירותי יחצ"נות, מה שסותר את הכוונה לפגוע בבטחון המדינה, מסביר מזרחי. הוא מזכיר, שהמשטרה הציגה לו לפני ארבעה חודשים טיוטת חוות דעת של השב"כ ולפיה אוריך פגע בבטחון המדינה, אך היא נותרה כזו ובלתי חתומה, ואיש לא פתח אותה מאז אפריל. גם הטיוטה אינה מכילה מסקנה שהייתה לו כוונה לעשות זאת.

לדברי מזרחי, עילת המעצר היחידה בעניינו של אוריך היא החשש מפני שיבוש החקירה. בנושא זה קיימת בתיק אפליה: אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של נתניהו לענייני צבא, רשאי ליצור קשר עם נתניהו ועם המעורבים בפרשה - מה שנאסר על אוריך. בעוד שעל אוריך נאסר ליצור קשר עם פלדשטיין, אין איסור הפוך - "אבסורד חקירתי המלמדת על חוסר רצינות מחשבתית של המבקשת בהתנהלותה מול החשודים".

עוד מציין מזרחי, כי אוריך לא נחקר מאז חודש יוני, ורק היום נמסר שזומן לחקירה ב-7 באוגוסט - היום בו ביקשה המשטרה להאריך את התנאים המגבילים. קשה שלא לחשוש, שזימון זה נועד רק לשמש אמתלה להארכת התנאים, מוסיף מזרחי. לבסוף אומר מזרחי, כי פעולות החקירה שציינה המשטרה אינן בנות שיבוש, ולכן אין הצדקה לקבלת הבקשה, במיוחד נוכח הזמן הרב שעבר והפגיעה בזכויותיו של אוריך לחירות ולעיסוק.

בשולי הדברים מציין מזרחי, כי המשטרה סירבה למסור לעיונו את חומר החקירה. "מעולם לא נתקלתי בתשובה כזו מאת יחידה חוקרת, וניתן היה להסתפק בכך כדי לדחות את הבקשה... בסופו של יום, לאחר תום הדיון נתרצתה היחידה החוקרת ומסרה לעיוני בתודה רבה את חומרי החקירה כדי שאוכל לעשות את עבודתי נאמנה".

*** חזקת החפות: יונתן אוריך לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.