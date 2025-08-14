האם סנגורי נתניהו יתפטרו מהייצוג? רומזים שייתכן שישקלו זאת

סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו רומזים שהם עלולים לשקול להתפטר מן הייצוג, זאת בשל החלטת בית המשפט המחוזי בירושלים לקיים ארבעה דיונים בשבוע, שמתוכם יעיד נתניהו בשלושה. ההחלטה התקבלה השבוע ואמורה להיכנס לתוקף ב-2 בנובמבר.

התפטרות סנגורים מייצוג בעיצומו של משפט מחייבת אישור של בית המשפט, אשר אינו ניתן אלא בנסיבות חריגות ורק אם מובטח שמצד אחד לא תיפגע הגנת הנאשם, ושמצד שני לא ייגרם עיכוב משמעותי בניהול ההליך.

במקרה של נתניהו, התפטרות של הצוות בראשותו של עו"ד עמית חדד תחייב כניסת עורכי דין חדשים - מה שמצריך חודשים ארוכים ורבים של לימוד. לכן, אם הסנגורים יממשו את האיום המרומז - קרוב לוודאי שבית המשפט ידחה את הבקשה.

"אפליה לעומת התביעה"

עו"ד חדד טוען היום (ה') בפנייתו לבית המשפט כי להחלטה יהיו השלכות משמעותיות על הגנתו של נתניהו ועל סנגוריו. "כבר היום הנטל המוטל על צוות ההגנה הוא אדיר, והוא קרוב מאוד להיות בלתי אפשרי כבר עתה", מוסיף חדד.

הסנגורים הבהירו שוב ושוב כי לא יוכלו לייצג את נתניהו ארבעה ימים בשבוע, וחדד מתריע כי שמיעת ההוכחות בקצב שכזה תפגע הן בהגנתו של נתניהו "והן בצוות ההגנה באופן אישי ומקצועי".

לדברי חדד, קצב שכזה לא יאפשר הכנה ראויה של עדי ההגנה ואף יהווה אפליה לעומת התביעה, לה היו חודשים ושנים להתכונן לעדיה.

"השלכות משפחתיות ואישיות"

עו"ד חדד אומר כי לו ולאנשיו כבר נקבעו דיונים לימי ראשון בשנת המשפט הקרוב, וכי ההחלטה מהווה בפגיעה אנושה בחופש העיסוק של המשרד ואף "עלולה לגרום לפגיעה בלתי הפיכה" במשרדו.

הוא גם מבקש לקיים דיון בדלתיים סגורות, בו יציג בפני השופטים "פגיעות והשלכות משפחתיות ואישיות" בצוות ההגנה.

חדד מבקש מבית המשפט אישור לשוחח עם נתניהו - שכן הוא מצוי בחקירתו הנגדית ואסור לו לשוחח עם סנגוריו - "ולדון יחד איתו במשמעויותיה" של ההחלטה, "הן לעניין ניהול הגנתו בכלל, והן לעניין יכולת הצוות הנוכחי להמשיך לייצגו".

*** חזקת החפות: ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הורשע, ועומדת לו חזקת החפות.