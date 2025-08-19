ח"כ טלי גוטליב התפרצה בכינויי גנאי בוטים על משמר בתי המשפט

ח"כ טלי גוטליב (הליכוד) התפרצה בדברי-בלע על אנשי משמר בתי המשפט (ג') וקראה להם "יודנראט", בדיון בבית המשפט המחוזי מרכז בעניינו של יונתן אוריך בפרשת קטארגייט. היה זה לאחר שגוטליב הפריעה שוב ושוב למהלך הדיון, והשופט עמית מיכלס הורה לה לצאת מהאולם.

גוטליב הפריעה בעבר לדיונים בבית המשפט העליון ובמשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף התפרצה שוב ושוב בדיון בתביעת הדיבה שהגישה נגדה שקמה ברסלר, מראשי מחאת קפלן.

גוטליב טוענת כי חסינותה מונעת את הוצאתה מהאולם, ובין היתר ביקשה להשתמש בה כדי להיות נוכחת בדיון במשפט נתניהו שהתנהל בדלתיים סגורות משיקולי ביטחון המדינה. השופטים וחוות-דעת של הנהלת בתי המשפט קבעו בכל המקרים כי אין ממש בטענה זו.

לאחר שגוטליב הפריעה מספר פעמים לדיון היום, הזהיר אותה השופט מיכלס שבהפרעה הבאה הוא יוציא אותה מן האולם. גוטליב שבה וטענה כי יש לה חסינות, מיכלס הורה למשמר בתי המשפט להוציא אותה, והיא כינתה את אנשי המשמר בכינויי גנאי בוטים.

דוברות הרשות השופטת הגיבה: "אנשי משמר בתי המשפט, הרשות השופטת מחזקת את ידכם. המשיכו לעשות עבודתכם נאמנה ובמסירות לשמירה על ביטחון העובדים והציבור ושמירת הסדר הציבורי בבתי המשפט, ולא לאפשר לאף גורם להסיט אתכם ממילוי תפקידכם.

"הרשות השופטת מגנה בחריפות את התנהגותה ודבריה של ח"כ גוטליב, ולא תסכים לכל ניסיון לפגיעה במהלך התקין של הדיונים או בממלאי תפקיד על רקע מילוי תפקידם".

הדיון בפני מיכלס הוא בערעורה של המשטרה על החלטת נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז, השופט מנחם מזרחי, שלא להאריך את המגבלות שהוטלו על אוריך בפרשת קטארגייט. בין היתר מזרחי איפשר לאוריך לחזור ללשכת ראש הממשלה, לאחר שקבע כי אין חשד סביר שהוא היה עובד ציבור (אלא עובד של הליכוד), ולא הוכח שהוא התכוון לפגוע בביטחון המדינה בעבודתו עבור קטאר.