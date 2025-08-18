ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט בהרב-מיארה: החלפת המנעולים - סתירה לצווי בג"ץ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
משרד המשפטים

בהרב-מיארה: החלפת המנעולים - סתירה לצווי בג"ץ

היועצת המשפטית לממשלה אומרת שמניעת כניסתה ללשכת שר המשפטים בתל אביב היא ניסיון לפגוע במעמדה ובעבודתה המקצועית • "האירוע המתואר סותר את הצווים השיפוטיים, ובפרט את ההוראה לפיה אין לשנות מסדרי העבודה הקיימים"

איתמר לוין 08:53
שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה / צילום: מארק ישראל סלם (הג'רוזלם פוסט), יואב דודקביץ (ידיעות אחרונות)
שר המשפטים יריב לוין והיועמ''שית גלי בהרב-מיארה / צילום: מארק ישראל סלם (הג'רוזלם פוסט), יואב דודקביץ (ידיעות אחרונות)

החלפת המנעולים בלשכת שר המשפטים בתל אביב נוגדת את צווי בג"ץ - כך טוענת הבוקר (ב') היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. היא הגיבה לבקשות מבית המשפט העליון, לקבוע שהשר יריב לוין הפר את הצו הארעי ואת צו הביניים שהוצאו נגד מימוש הדחתה, בכך שהורה בשבוע שעבר להחליף את המנעולים ולמנוע ממנה להשתמש בלשכה.

המשביר חידשה אוטומטית חברות במועדון. בכמה תפצה את הלקוחות?
קנס אישי הוטל על רמי לוי ועל החברה שבשליטתו בעקבות טעות חריפה בדוחות

לוין טען אתמול, כי מדובר בחדרו האישי המצוי בתוך לשכת שר המשפטים. על כך אומרת בהרב-מיארה, כי מאז תחילת כהונתה "המשיכה את הנהוג במשרד המשפטים מזה כעשור קודם לכן, לפחות, והוא, כפי שנמסר, שהיועץ המשפטי לממשלה וצוותו עושים שימוש במתחם משרדים בקרית הממשלה בתל אביב ובו לשכות לשר המשפטים ולמנכ"ל משרד המשפטים, בימים בהם המתחם לא מאויש על ידי לשכות השר והמנכ"ל.

"על פי הנהוג בשנים אלה, היועצת יושבת במשרד בו יושב שר המשפטים, ואנשי לשכתה יושבים ביתר המשרדים במתחם. הגעת היועצת וצוותה למתחם נעשית על פי תיאום מוקדם עם לשכת שר המשפטים ומנכ"ל המשרד... רק לאחר החלטת הממשלה (על ההדחה - א"ל), ובקשר ישיר אליה, התקבלה החלטה חד-צדדית , ללא כל הסבר, בדבר נעילת משרד השר, כך שהיועצת לא תוכל להיכנס אליו. כן התבקשה לשכת היועצת שלא לעשות שימוש במתחם".

לטענת בהרב-מיארה, "האירוע המתואר סותר את הצווים השיפוטיים שיצאו מלפני בית המשפט הנכבד, ובפרט את ההוראה לפיה אין לשנות מסדרי העבודה הקיימים. דומה שתכליתו היא ניסיון לפגוע במעמדה של היועצת המשפטית לממשלה ובעבודתה המקצועית". היא אינה מבקשת במפורש סעד כלשהו, אך מתגובתה עולה שהיא תומכת בבקשת העותרים להבהיר את הצו ואולי אף להתריע שהפרה חוזרת שלו עשויה להוביל לצעדי בזיון בית המשפט.