בהרב-מיארה: החלפת המנעולים - סתירה לצווי בג"ץ

החלפת המנעולים בלשכת שר המשפטים בתל אביב נוגדת את צווי בג"ץ - כך טוענת הבוקר (ב') היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. היא הגיבה לבקשות מבית המשפט העליון, לקבוע שהשר יריב לוין הפר את הצו הארעי ואת צו הביניים שהוצאו נגד מימוש הדחתה, בכך שהורה בשבוע שעבר להחליף את המנעולים ולמנוע ממנה להשתמש בלשכה.

לוין טען אתמול, כי מדובר בחדרו האישי המצוי בתוך לשכת שר המשפטים. על כך אומרת בהרב-מיארה, כי מאז תחילת כהונתה "המשיכה את הנהוג במשרד המשפטים מזה כעשור קודם לכן, לפחות, והוא, כפי שנמסר, שהיועץ המשפטי לממשלה וצוותו עושים שימוש במתחם משרדים בקרית הממשלה בתל אביב ובו לשכות לשר המשפטים ולמנכ"ל משרד המשפטים, בימים בהם המתחם לא מאויש על ידי לשכות השר והמנכ"ל.

"על פי הנהוג בשנים אלה, היועצת יושבת במשרד בו יושב שר המשפטים, ואנשי לשכתה יושבים ביתר המשרדים במתחם. הגעת היועצת וצוותה למתחם נעשית על פי תיאום מוקדם עם לשכת שר המשפטים ומנכ"ל המשרד... רק לאחר החלטת הממשלה (על ההדחה - א"ל), ובקשר ישיר אליה, התקבלה החלטה חד-צדדית , ללא כל הסבר, בדבר נעילת משרד השר, כך שהיועצת לא תוכל להיכנס אליו. כן התבקשה לשכת היועצת שלא לעשות שימוש במתחם".

לטענת בהרב-מיארה, "האירוע המתואר סותר את הצווים השיפוטיים שיצאו מלפני בית המשפט הנכבד, ובפרט את ההוראה לפיה אין לשנות מסדרי העבודה הקיימים. דומה שתכליתו היא ניסיון לפגוע במעמדה של היועצת המשפטית לממשלה ובעבודתה המקצועית". היא אינה מבקשת במפורש סעד כלשהו, אך מתגובתה עולה שהיא תומכת בבקשת העותרים להבהיר את הצו ואולי אף להתריע שהפרה חוזרת שלו עשויה להוביל לצעדי בזיון בית המשפט.