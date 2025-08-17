לוין לבג"ץ: נעלתי בפני היועמ"שית את חדרי האישי בתל אביב

"החדר שננעל הוא חדרו האישי של שר המשפטים, המצוי בתוך הלשכה, ואשר שלט הכניסה אליו נושא את שמו ואת תפקידו" - כך כותב היום (א') שר המשפטים יריב לוין בתשובתו לבג"ץ בנוגע לנעילת דלת הלשכה בתל אביב בפני היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה.

כמה מן העותרים בנוגע להדחתה של בהרב-מיארה ביקשו מבג"ץ להבהיר את צו הביניים האוסר על פגיעה כלשהי במעמדה, לאחר שמנעול החדר הוחלף בהוראתו של לוין בשבוע שעבר.

לוין אינו מתייחס בתגובתו לטענה ולפיה במשך שנים היה מקובל שהיועץ המשפטי לממשלה משתמש בלשכת שר המשפטים בתל אביב כאשר השר אינו נמצא בה.

לדברי לוין, הלשכה היא שלו בלבד, כפי שמבהיר השלט התלוי בכניסה אליה, וכפי שנכתב ב-2009 בפרוגרמה של חלוקת החדרים בקריית הממשלה (בדרך בגין). לטענתו, המבקשים הטעו ביודעין את בית המשפט כאשר טענו כי מדובר בלשכה השייכת באופן כללי למשרד המשפטים, ולא בלשכת השר.

"ניסיון לייצר תקדים הזוי"

עוד טוען שר המשפטים כי המבקשים העלימו מבית המשפט את העובדה שלרשות הייעוץ המשפטי לממשלה "עומדים באותו בניין עצמו משרדים מפוארים ומרווחים", ומכאן שאין "פגיעה כלשהי בתפקוד מי מעובדיו".

לדברי לוין, בפגישתו הראשונה עם בהרב-מיארה, ביקשה האחרונה להשתמש מדי פעם בלשכתו באישורו מראש - מה שמלמד כי השר הוא הקובע מי ייכנס אליה.

לוין טוען כי מדובר בניסיון לייצר תקדים הזוי של "הלכת שיתוף" (מושג מתחום דיני האישות, א.ל), ולפיה לשכתו של השר חייבת להיות פתוחה לכל. התוצאה תהיה "שלילת האפשרות של שר או של כל עובד ציבור אחר להחזיק מסמכים ולפעול בחופשיות בדל"ת אמות לשכתו ובחדרו האישי. העובדה שתשעה שופטים של בית המשפט העליון נדרשים לעניין זה, היא דבר שעוד יילמד כאחד האירועים המוזרים בתולדות המשפט".

לבסוף שב לוין וטוען כי בהרב-מיארה משתמשת אישית במשאבי הפרקליטות, המייצגים אותה ולא את הממשלה. יצוין כי בהרב-מיארה אישרה ללוין ולממשלה ייצוג נפרד בעתירות נגד הדחתה, אך הם נמנעים מכך ודורשים שהפרקליטות תייצג אותם.