1 רה"מ ואשתו

ראש הממשלה הסוציאליסטי של ספרד, פדרו סאנצ'ס, הוא כנראה הפוליטיקאי הערום ביותר באירופה. הוא עומד בשנה השמינית של כהונתו, אף כי הפסיד בבחירות האחרונות. הוא מניפולטור מזהיר וטקטיקן נועז, המוכן לעשות עסקים עם כל מי שיעניקו לו רוב קטנטן בפרלמנט, כולל מפלגות הרוצות לפרק את ספרד.

השבוע הוא נדחק אל הקיר, כאשר כתב אישום הוגש נגד אשתו, בֶּגוֹניַה גוֹמֶס. היא מואשמת במעילה בכספי ציבור. גם אחיו של סאנצ'ס, דויד, נחקר על חשדות של שחיתות.

ראש הממשלה משיב מלחמה שערה. "אנחנו קורבנות של מערכת השמצות והתנכלויות מן הימין", הוא אומר. הסקרים חוזים לו תבוסה בעוד שנתיים. אבל איש אינו מקל ראש בסיכויי סאנצ'ס לחזור ולהתל בציפיות הטבעיות.

2 טראמפ לוונצואלה

בשעה שדונלד טראמפ מבהיר כי צבאו לא ימלא תפקיד בשמירת השלום באוקראינה, הצי שלו עושה שרירים באמריקה הלטינית.

השבוע נשלחו שלוש אניות מלחמה אמריקאיות, עם 4,000 נחתים, לפטרל בים הקריבי, סמוך למי החופים של ונצואלה. ארה"ב מאשימה את הדיקטטורה השמאלית בקאראקאס שהיא מעורבת עד צוואר בהברחת סמים.

ארה"ב הגדילה באחרונה ל־50 מיליון דולר את הפרס שהיא מציעה על כל מידע שיאפשר את מעצרו של נשיא ונצואלה, ניקולאס מאדורו. זה שש שנים שארה"ב אינה מכירה בלגיטימיות של נשיאותו. משטרו מזייף בחירות, ורודף את האופוזיציה. אפילו השמאל הלטינו־אמריקאי מסתייג ממנו. אבל התערבות צבאית אמריקאית תלבה רגשות לאומניים מסורתיים בכל היבשת.

דוברת הבית הלבן אמרה השבוע, כי טראמפ "מוכן ומזומן להשתמש בכל כלי נתון של כוח אמריקאי, כדי למנוע זרימה של סמים אל ארצנו, ולהעמיד לדין את האחראים".

כוננות בוונצואלה עקב נוכחות חיל הים האמריקאי בים הקריבי / צילום: Reuters, Juan Carlos Hernandez

3 500 שנה

אמריקה הלטינית מפורסמת בפניותיה הפוליטיות החדות. נראה שאנחנו עומדים עכשיו בעיצומה של פנייה יבשתית ימינה, אם כי לא ברור באיזו מידה היא משקפת העדפה רעיונית או בעיקר עייפות ואכזבה מן הסדר הקיים.

השבוע התחולל מהפך חשוב וסמלי: בוליביה הנחילה תבוסה איומה למפלגה סוציאליסטית רדיקלית, ששלטה בה כמעט ללא הפסקה זה 20 שנה.

ב־2006, בוליביה עוררה סנסציה בין לאומית, כאשר בחרה בפעם הראשונה צאצא של העמים 'המקוריים', תושבי היבשת לפני בוא האירופים, 500 שנה קודם.

האיש, אֶבוֹ מוֹראלֶס, הכריז: מדכאינו שלטו בנו 500 שנה, אנחנו נשלוט ב־500 השנה הבאות. אבל כשלונותיו, יהירותו ותאוות השלטון שלו הורידו השבוע את מפלגתו ל־3% של הקולות. אגב, הוא היה מראשוני מנתקי היחסים עם ישראל, ב־2009.

שני מועמדים של הימין יתמודדו בסיבוב השני באוקטובר. נראה אם פרגמטיות עסקית תגבר על רומנטיקה סוציאליסטית.

רודריגו פאס, מנהיג מפלגת ימין - המנצח בסיבוב הראשון בבוליביה / צילום: Reuters, Pilar Olivares

4 איזה שלום

דונלד טראמפ חוזר ומתפאר כי בשבעת החודשים הראשונים של נשיאותו הוא סיים שש מלחמות. הוא נוטה להעמיד סמוך לראש הרשימה את מלחמת 30 השנה במזרח קונגו, בין צבא הממשלה למורדים בתמיכת רואנדה השכנה. הערכות מעמידות את מספר ההרוגים על מיליון ויותר.

השבוע קיבלנו תזכורת מקפיאת דם על מצב השלום הזה. המורדים נתמכי רואנדה (טוטסי) תפסו אזרחים המזוהים עם המורדים מתנגדי רואנדה (הוטו). הם הוציאו להורג משפחות שלמות, כולל תינוקות בני יומם, והשליכו את גוויותיהם אל נהר סמוך, לתועלת התנינים. התיאורים לא היו מביישים יחידות מוות ניידות של האס.אס ממלחמת העולם השנייה. הבית הלבן דילג השבוע על הידיעה הזו.

5 הודו מהמרת

הפרלמנט של הודו הוציא השבוע הימורי אינטרנט אל מחוץ לחוק. זו תעשייה עצומת ממדים, המתפשטת והולכת, הרבה בזכות חסותם של כוכבי ספורט. היקפה מוערך ב־23 מיליארד דולר.

"החוק הזה מעניק קדימות לשלומה של חברתנו, ונועד למנוע את השחתתה", הסביר השר לענייני טכנולוגיה לפרלמנט. עונשי מאסר של שלוש שנים וקנסות כבדים ממתינים למפירי החוק. אשר לכוכבי הספורט המפרסמים, הם ייענשו במאסר של שנתיים ובקנס של חמישה מיליון רופי (57 אלף דולר).

סוכנויות ההימורים מרימות קול זעקה. הן מזהירות שהחוק הזה רק יבריח את המהמרים אל אתרים מחוץ לגבולות הודו, הפטורים מכל פיקוח. הממשלה, שבראשה עומדת מפלגה לאומנית דתית, מסבירה שהיא מגינה על המוני הודים מפני הונאה והתרוששות. מבקרי החוק אומרים שהוא מעמיד בספק את מעמדה של הודו כ"יעד יציב וחזוי של השקעות".