על רקע המלחמה המתפתחת ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל במלחמה, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1ארה"ב הטילה סנקציות חדשות על בית הדין הפלילי הבינלאומי

הממשלה האמריקאית הטילה שורת סנקציות חדשות על בכירים בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, והאשימה את הגוף בהיותו "איום מתמשך על אמריקאים וישראלים"; כך מדווח אתר Axios האמריקאי הבוקר (ה'). לפי הדיווח, משרד החוץ האמריקאי הטיל את הסנקציות על בכירים בביה"ד בשל "ניסיונות להעמיד לדין אזרחים אמריקאים וישראלים ללא הסכמה מצד המדינות".

ארה"ב וישראל אינן חתומות על האמנה מכוחה פועל בית הדין, אולם בעבר נפסק בו כי ישראלים יכולים לעמוד לדין בשל הנעשה מעבר לקו הירוק. הסנקציות החדשות הוטלו על שופטים מצרפת ומקנדה, כמו גם על תובעים בבית הדין מפיג'י ובסנגל, לפי הדיווח.

השופטים והתובעים היו מעורבים, לפי מחלקת המדינה האמריקאית, בהליכי הוצאת ואישרור צווי המעצר נגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט וראש הממשלה בנימין נתניהו. הסנקציות כוללות איסור כניסה לארה"ב ועשויות להשפיע גם על קשרים של אישים אלה עם מוסדות פיננסיים, שירותי אימייל אמריקאים ועוד.

מאת רבקה פלקונר. מתוך Axios. לקריאת הכתבה המלאה.

2גרמניה: מותר למנוע כניסה עם כאפייה לאתר הזיכרון בבוכנוולד

בית משפט במדינת המחוז תורינגיה שבגרמניה אישר את החלטת הנהלת אתר הזיכרון במחנה הריכוז בוכנוולד, למנוע כניסה של מבקרים הלובשים כאפייה כאות הזדהות עם הפלסטינים; כך מדווח הבוקר העיתון די ולט.

לפי הדיווח, בית המשפט המנהלי במדינה נדרש להחלטה אחרי שמפגינה פרו-פלסטינית ניסתה להיכנס לטקס לציון 80 שנה לשחרור המחנה, כשהיא לובשת כאפייה במטרה למחות נגד מדיניות ישראל בעזה. בית המשפט פסק כי חוקי הביקור במקום דורשים "לבוש הולם" וכי מטרות הקרן המנהלת את המקום, ביניהן הנצחה, כיבוד הקורבנות שנרצחו במחנה והנחלת זיכרון השואה, גוברות על חופש הביטוי הכרוך בהצגת פריט לבוש כמו כאפייה ובמתיחת ביקורת על מדיניות הממשלה הישראלית.

הקרן המנהלת את אתר הזיכרון הודיעה כי אינה פוסלת באופן גורף את פריט הלבוש, וכי "כל מקרה ייבחן לגופו". עם זאת, העיתון דיווח כי מי שמתכוון לבקר באתר הזיכרון למחנה הריכוז והמוות, "יכול לצפות שלא יכול להיכנס עם כאפייה".

מתוך די ולט. לקריאת הכתבה המלאה.

3מאמני הכדורגל באיטליה קוראים להשעות את ישראל ממסגרות בינלאומיות

מכתב פומבי מאת איגוד מאמני הכדורגל של איטליה שפורסם אתמול (ד') דורש להשעות את ישראל מכל המסגרות הבינלאומיות של ענף הכדורגל, בתגובה לנעשה בעזה; כך מדווחת סוכנות הידיעות AP.

האיגוד מייצג כ-18 אלף חברים - מהליגה הבכירה ביותר באיטליה ועד לליגות הנמוכות. במכתב נכתב כי "ישראל חייבת לעצור, עולם הכדורגל חייב לנקוט עמדה". המכתב מופנה לאיגוד הכדורגל האיטלקי לקראת שני משחקים שיתקיימו מול נבחרת ישראל, האחד ב-8 בספטמבר בדברצן שבהונגריה (משחק חוץ) והשני באודינה שבאיטליה ב-14 באוקטובר. "העולם עולה בלהבות, ואנשים רבים כמו הפלסטינים סובלים", כתב האיגוד האיטלקי AIAC, "אדישות אינה מקובלת". המכתב נשלח אחרי הצבעת תמיכה פה-אחד בוועד המנהל של האיגוד בנושא.

בתוך כך, התאחדות הכדורגל של נורבגיה הודיעה כי תתרום את כל ההכנסות ממשחק הכדורגל של הנבחרת שלה נגד נבחרת ישראל, המתוכנן להתקיים ב-11 באוקטובר, ל"מטרות הומניטריות" פלסטיניות. "איננו יכולים להישאר אדישים לסבל", אמרה ראשת ההתאחדות הנורבגית לתקשורת השבוע, לפי דיווח בסוכנות הידיעות AP. "אנו נתרום את ההכנסות לארגונים המצילים חיים בעזה ומספקים עזרה על הקרקע", אמרה. הכרטיסים למשחק צפויים לעמוד למכירה השבוע.

מאת דניאלה מטר, מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.

מאת גרהאם דנבאר, מתוך AP. לקריאת הכתבה המלאה.