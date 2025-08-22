נדחתה בקשת אלוביץ למחוק תביעה נגדו ב-100 מיליון שקל

שאול אלוביץ, לשעבר בעל השליטה בקבוצות יורוקום ובזק, יתמודד לגופה עם תביעת מפרקי יורוקום נדל"ן בסך 100 מיליון שקל, בה נטען שפעל בתרמית ופגע קשות בחברה. שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, סיגל יעקבי, דחתה את טענתו של אלוביץ לפיה התביעה התיישנה.

המפרקים, עורכי הדין שאול קוטלר ושולי גולדבלט, טוענים, שהנזק האמיתי לחברה היה 700 מיליון שקל ואומרים שהגבילו את סכום התביעה משיקולי אגרה. אלוביץ עומד לדין בתיק 4000 במשפט נתניהו, שם הוא מואשם במתן שוחד, וכנאשם המרכזי בתיק בזק, שם הוא מואשם בעבירות ניירות ערך.

לדברי המפרקים, אלוביץ העמיס על יורוקום נדל"ן הלוואות ב-150 מיליון דולר מבנק ג'יי.פי מורגן בשנת 2013 ובסך 790 מיליון שקל מבנק מזרחי בשנת 2014, בשל קשייה של חברת-האחות יורוקום תקשורת (בעלת השליטה בחברת הלוויינים חלל). לטענתם, הלוואות אלו נרשמו בצורה כוזבת, שמנעה הערת עסק חי ליורוקום נדל"ן, ופגעו משמעותית במצבה של יורוקום נדל"ן, כולל בדמות העדפת נושים, הברחת נכסים ושימוש לא הוגן בנכסיה.

אלוביץ השיב, שהמפרקים מתעלמים ממבנה קבוצת יורוקום ומכך שהן תמכו זו בזו בצורה לגיטימית, ולכן אין לבודד את טובתה של יורוקום נדל"ן מזו של החברות-האחיות. עוד הוא אומר, כי אירועים חיצוניים מנעו את מכירת מניות חלל, שאמורה הייתה להכניס מאות מיליוני שקלים לקופתה של יורוקום. אלוביץ טען, כי התביעה התיישנה משום שהאירועים המתוארים בה התרחשו בשנים 2014-2013 והיא הוגשה רק בשנת 2024.

לדברי השופטת, השאלה המרכזית היא מתי ידע גורם רלוונטי כלשהו על עילת התביעה, שכן מאותו מועד יחל מירוץ ההתייישנות. אלוביץ טען, כי הבנק הבינלאומי (שהיה אז הנושה העיקרי של יורוקום נדל"ן) ובנק מזרחי ידעו על ההלוואות בזמן אמת, ולכן מירוץ ההתיישנות החל לפני למעלה מעשור - בעוד תקופת ההתיישנות היא שבע שנים.

השופטת יעקבי דחתה טענה זו, באומרה שלא היה קשר הדוק בין הבנקים לבין המפרקים, שהוא הכרחי לראות את ידיעת הבנקים ככזו המתחילה את מירוץ ההתיישנות. היא מזכירה את פסיקת בית המשפט העליון, לפיה יש להיזהר בקביעה לפיה ידיעת הנושה מתחילה את מירוץ ההתיישנות, שכן יש לה השלכות מרחיקות לכת לגבי יתר הנושים.

עוד ציינה השופטת, כי יש לבחון האם אותו נושה יכול היה להגיש את התביעה נגד נושאי המשרה. במקרה הנוכחי, הנזק הנטען נגרם ליורוקום תקשורת ולא לבנקים, ולכן לא הייתה להם עילה משלהם. החוב לבנק הבינלאומי ממילא נפרע מאוחר יותר, ואילו בנק מזרחי ידע שההלוואה מיועדת לשרת לא רק את יורוקום נדל"ן - ולכן לא היה נשמע אילו טען שאלוביץ הפר את חובותיו כלפיה בעצם נטילת ההלוואה.

את המפרקים ייצגו עורכי הדין נמרוד לאופר-שקד ורהב עין-דר, ואת אלוביץ - עורכי הדין ארז דר-לולו, אלה בן-דוד וצח כהן.

** חזקת החפות: שאול אלוביץ הוא בגדר נאשם בלבד בהליכים הפליליים, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.