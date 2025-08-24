ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מיזוגים ורכישות | בלעדי

בורסת הקריפטו האמריקאית הגדולה רוכשת סטארט-אפ ראשון בישראל

בורסת הקריפטו האמריקאית קראקן רוכשת את הסטארט-אפ הישראלי קפיטלייז, בעסקה המוערכת ב-40-50 מיליון דולר, כך נודע לגלובס

אסף גלעד 09:21
בורסת המטבעות הדיגיטליים קראקן (Kraken) / צילום: Shutterstock
בורסת המטבעות הדיגיטליים קראקן (Kraken) / צילום: Shutterstock

בורסת הקריפטו האמריקאית קראקן (Kraken) רוכשת את הסטארט-אפ הישראלי קפיטלייז מתל אביב ברכישה המוערכת בין 40 ל-50 מיליון דולר, כך נודע לגלובס. מדובר בחברה בת עשרות בודדות של עובדים שגייסה לא יותר מ-6 מיליון דולר, ממשקיעות כגון גלנרוק של ליאון רקנאטי וסטייג' וואן, והוערכה לפני כעשור לפי שווי של 16 מיליון דולר בלבד, כך על פי מאגר המידע PitchBook.

קפיטלייז (Capitalise.ai) נוסדה בידי אמיר שיוביץ' ושחר רבין, ובין המשקיעים בדירקטוריון שלה - פרופ' דן גלאי ויובל כהן מקרן סטייג'וואן.

