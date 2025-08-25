ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יום מחאה נוסף להשבת החטופים: אלה חברות ההייטק שישתתפו

מטה ההייטק, המרכז כמה מבכירי הענף שפעילים במסגרת הפעולות להשבת חטופים, הודיע כי חלק מהחברות יאפשרו לעובדיהם לקחת חלק במחאה שתתקיים השבוע • ממטה ההייטק נמסר כי "בשבוע שעבר יצאו מאות אלפי ישראל לזעוק את זעקתם על החטופים והחטופה שאינם יכולים להשמיע את קולם. עם ישראל הראה לעולם כי הוא רוצה את כולם בבית"

שירות גלובס 15:20
ההפגנה בכיכר הבימה לשחרור החטופים / צילום: יאיר פלטי
ההפגנה בכיכר הבימה לשחרור החטופים / צילום: יאיר פלטי

מטה משפחות החטופים הודיע על יום מחאה נוסף במסגרת המאבק להשבת החטופים, ויתקיים מחר (ג').

מטה ההייטק, המרכז כמה מבכירי הענף שפעילים במסגרת הפעולות להשבת חטופים, הודיע כי כמה מהחברות שאפשרו לעובדיהן לשבות בשבוע שעבר יאפשרו להם לקחת חלק גם במחאה שתתקיים השבוע.

בשונה מהשבוע שעבר, מתכננים חברי ההנהלה והעובדים לעבוד חלק מהיום ולצאת מהמשרדים בשעה מוקדמת מהרגיל על מנת להשתתף באירועי המחאה. בין החברות: מטא, וויקס, מאנדיי, פייבר, פלייטיקה, פיירבלוקס, יוניטי (לשעבר איירון סורס), רייז ופורטר, ובין הקרנות המשתתפות: קומרה, דיסרפטיב, NFX, F2 וטרייוונצ'רס.

רשימת החברות חופפת באופן חלקי למובילי המחאה ומטה ההייטק: עדי סופר תאני, מנכ"לית מטא ישראל; ניר זוהר, נשיא וויקס; מיכה קאופמן, מנכ"ל ומייסד פייבר; ארז שחר מקרן קומרה; גיגי לוי מ-NFX וטל ברנח מדיסראפטיב. במטה ההייטק לא צוינה השעה שבה העובדים יצאו מהמשרדים - הדבר נתון לשיקול דעת אינדיבידואלי של העובדים באשר לפעילות שאליה הם מעוניינים להצטרף.

ממטה ההייטק נמסר כי "בשבוע שעבר יצאו מאות אלפי ישראל לזעוק את זעקתם על החטופים והחטופה שאינם יכולים להשמיע את קולם. עם ישראל הראה לעולם כי הוא רוצה את כולם בבית. יש עסקה על הפרק וישראל מסרבת להכנס למו"מ שעשוי להחזיר בסופו את כולם וכולן הביתה. אסור לנו לוותר, "לא תעמוד על דם רעך" זוהי אינה סיסמא, אלא ערך עליון. כעת הממשלה צריכה להוכיח לעם ישראל שהיא אוהבת את בניה ובנותיה ולא זונחת אותם למותם במנהרות".