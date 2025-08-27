האם הבורסה הישראלית והשקל נמצאים בשיא של כל הזמנים?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד משמעי

תקציר הבדיקה: הטענה: הבורסה הישראלית והשקל נמצאים בשיא של כל הזמנים מה נכון: מדד ת"א-35 שבר שיא של כל הזמנים. מה לא נכון: נרשמו שערי דולר חזקים יותר ב-2008, 2021 ו-2022. הציון : לא מדויק

עד כמה המלחמה פוגעת במשק הישראלי? על פניו, התשובה פשוטה: מאוד. אבל תמיד יש סימנים מעודדים. "הבורסה בשיא כל הזמנים, השקל בשיא כל הזמנים", אמר שר התרבות והספורט מיקי זוהר בכאן 11, ועוד הוסיף שהכלכלה, "אחרי מלחמה כזאת, במצב נהדר". האומנם?

● המשרוקית מתחדשת: הכירו את סולם הציונים החדש

נתחיל בבורסה: ב־23 ביולי 2025 מדד ת"א־35 אכן הגיע לשיא מאז השקתו בשנות התשעים, עם 3,071.44 נקודות. הוא אומנם ירד מעט במהלך אוגוסט, אבל במחצית השנייה שלו שוב נרשמו עליות למספרים מרשימים, שנכון ל־25 באוגוסט עמדו על 3,048.08. ובכל מקרה, כך או כך, השיא אכן נרשם במהלך המלחמה. מדד ת"א־125 רשם מגמה דומה (וגם בורסות נבחרות בעולם).

אז השר זוהר אכן צודק בעניין הזה, אבל רצוי לקחת את העניין בפרופורציה. "זה סימן חיובי שהבורסה עולה", אומר ד"ר יניי שפיצר, מרצה במחלקה לכלכלה ובתוכנית פכ"מ באוניברסיטה העברית. "אבל זה לא אותו דבר כמו מצב המשק. ההסבר הסביר ביותר הוא שהמצב האסטרטגי של ישראל השתפר בעקבות התבוסה של חיזבאללה, העובדה שאיראן בצרות וכן הלאה". פרופ' ערן ישיב מביה"ס לכלכלה באוניברסיטת ת"א מציע להשוות את מדד ת"א־35 ל־S&P 500 לאורך זמן: "על פני עשר השנים האחרונות אפשר לראות שמדד ת"א מפגר קשות אחרי ה־S&P 500. זה לא מוכיח שעל פני עשר שנים המשק האמריקאי היה הרבה יותר טוב, אלא שהשוק האמריקאי היה הרבה יותר טוב".

ומה עם השקל? הוא אכן התחזק מול הדולר מאז תחילת המלחמה, ובשיאו ביולי הגיע ל־3.31. מאז הוא מעט נחלש, וב־25 באוגוסט עמד על 3.38. איך זה עומד ביחס לעבר? השקל החדש הושק ב־1985 עם ערך של 1.4 דולר. מאז הוא נחלש משנה לשנה, אבל רק ב־1997 הוא נחלש מספיק מול הדולר כדי להיות זהה לערכו היום (3.4). אפשר לטעון שלמרות הביטוי המוגזם "כל הזמנים", קצת לא הוגן ללכת לשנות התשעים בשביל להוכיח את טעותו של זוהר. אך ישנן דוגמאות עדכניות יותר: ביולי 2008, השקל התחזק וערכו עמד על 3.25. כמו כן, השקל היה יותר חזק מאשר כיום בין נובמבר 2021 לאפריל 2022 ובאוגוסט 2022.

אבל בכל מקרה, כאן הכלכלנים מזהירים אפילו יותר מקריאת יתר של הנתון הזה. "שער הדולר יכול להיות מושפע מכמה דברים אחרים, כמו ריבית וציפיות לאינפלציה", אומר ד"ר שפיצר. "וזה גם בהשוואה למה שקורה בארה"ב. לא הייתי קופץ למסקנות חזקות רק מכך שהשקל מתחזק מול הדולר בלא מידע נוסף". כך גם פרופ' ישיב: "השקל התחזק מול הדולר בכ־7%. אבל צריך לשים לב שהשקל נחלש מול היורו והפאונד, שהם גם מטבעות מרכזיים בשוק מט"ח העולמי". ואכן, בדיקה מול מטבעות אלו מעלה שהממשלה הזו ממש לא רשמה שיאים.

מטעם השר זוהר לא נמסרה תגובה.

תחקיר: עדין קליין