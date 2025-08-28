איך שיטוט אקראי באינטרנט הפך לתפקיד מרכזי בוויקס?

אודות הפודקאסט "פופקורן" הפודקאסט פופקורן, מהמובילים והוותיקים בישראל, מנסה להתחקות אחר השינויים בעולם העבודה החדש, ובאמצעות שיחות עומק עם מנהלים, יזמים, מדענים, פסיכולוגים וגם אמנים מציע דרכים להסתגל אליו ולהזדמנויות שהוא מביא איתו. התובנות שעולות בו מספקות פרקטיקות שימושיות למנהלים ולעובדים גם יחד. ליאור פרנקל הוא יזם, מלווה ארגונים בהסתגלות לעולם העבודה החדש ומחבר רב-המכר "הספר הקטן למנהל.ת החדש.ה". בכל חודש נביא כאן גרסה כתובה של פרק אחד, שנבחר בקפידה מבין הפרקים של פופקורן שפורסמו בחודשים האחרונים.

מה זה עולם העבודה החדש? במאה ה־21, ובמיוחד בעשור האחרון, עולם העבודה מקבל צורות חדשות שטרם הכרנו - מהמודל ההיברידי, דרך השימוש הגובר בטכנולוגיה ועד הגלובליזציה. במציאות שבה הנורמות המסורתיות נזנחות, המעסיקים שמים דגש משמעותי על יצירתיות, ואילו העובדים מחפשים קריירה דינמית, כזו שלא משתקעת במקום אחד. כל אלה גם משנים את הדרך שבה ארגונים מתנהלים ואת העקרונות שעליהם נשענת הכלכלה. כעת נותר לנו רק לנסות להבין את חוקי המשחק החדשים ולהתחיל לשחק

שחף רודברג הוא טיפוס שאתם צריכים להכיר. מצד אחד הוא הייטקיסט קלאסי - כזה שעובד בוויקס, מקליט פודקאסטים וגם מתפעל ניוזלטר שבועי. מצד שני הוא מחזיק בתארים פחות שגרתיים: רודברג הוא גם אוצר אינטרנט (עוד נסביר מה זה אומר), הטייטל הרשמי שלו בוויקס הוא Personal Inspirer (גם על זה נדבר), ולניוזלטר השבועי שלו קוראים טאבטאבטאב (באופן מפתיע גם לזה יש הסבר). ואם לא השתכנעתם שמדובר בבחור מיוחד, תקראו את הסיפור שאיתו הוא בוחר להתחיל את השיחה שלנו.

"ב־2005 הייתה תקופה שבה הייתי מעצב מוצר עצמאי. בשלב מסוים הבנתי שלהיות פרינלסר זה לא בשבילי, אז חיפשתי משרות ושלחתי קורות חיים. הייתי שולח מיילים מושקעים אבל לרוב לא היו חוזרים אליי. אמרתי לעצמי - אני צריך למצוא דרך לבלוט. אז אם הייתה חברה שממש רציתי לעבוד בה, הייתי הולך פיזית למשרד.

"באחד המקרים דפקתי על דלת הכניסה, פתחו לי ואז קלטתי שאני בתוך פגישה של כל החברה עם המנכ"ל. כולם הסתכלו עליי. המנכ"ל קלט שאני נבוך, לקח אותי הצידה וניסה להבין מה הסיפור שלי. שלחתי לו בהמשך את קורות החיים והוא קבע איתי לקפה. השגתי את מה שרציתי. בסוף לא קיבלתי את העבודה אבל זה לא באמת משנה".

בוא נדבר על התפקיד שכן השגת בוויקס, personal inspirer. איך זה קרה ומה זה בכלל?

"לפני הקורונה אני וחבר טוב הקמנו ניוזלטר ושם אצרנו את כל הדברים המעניינים והמגניבים שנמצאים באינטרנט, והיינו כותבים עליהם. לאט לאט בנינו לעצמנו קהל".

תרשה לי לעצור ולהסביר שמצאתם את הדברים הכי מגניבים באינטרנט. זה לא פשוט כשמדובר במיליוני חתיכות תוכן חדשות בכל יום.

"כן, זה אולי הדבר שאני הכי טוב בו - למצוא את הפינות הכי נידחות באינטרנט. קראנו לניוזלטר טאבטאבטאב כי זה מיועד לאנשים שלא מפחדים לפתוח טאבים חדשים בדפדפן ובמוח. יום אחד חבר שלח לי את מודעת הדרושים של העבודה בוויקס. היה כתוב שם: אז מי אתה? בן אדם שחי באינטרנט כל היום? מכיר את כל הטרנדים? זה היה נראה כאילו אני כתבתי את זה. בקיצור, אמרתי לעצמי שאני חייב את המשרה הזאת".

מה בעצם התפקיד הזה?

"הרעיון הוא שבמחלקת השיווק יש נניח 400 איש, ורוב הזמן קשה להם לצאת ממה שהם עושים בשוטף ולהתעסק ביצירת השראה. אתה נניח לא תשים לב שפתחו ספארי דיגיטלי באפריקה ואתה יכול ללמוד מזה משהו. רוב האנשים נשארים פשוט בתוך הקופסה שלהם. התפקיד שלי הוא להיות קשוב למתחרות ולשוק שלנו בכלל ולראות ולזהות דברים מגניבים שקשורים בשיווק. אני חוקר אסטרטגיות סושיאל של חברות וכדומה".

זה נשמע קצת כמו תפקיד שכל אחד יכול להגיש אליו מועמדות. למה שייקחו אותך?

"זו שאלה טובה, אמרו לי בראיון שעברו אצלם יותר מ־100 אנשים. אני לא יודע להגיד למה הוא בחר אותי, אבל אני כן יכול להגיד שאמרתי לעצמי שאני חייב לבלוט ולא הסתפקתי בשליחת קורות חיים. היום זה לא מספיק, ויש הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות. אתה חייב לבלוט איכשהו מעל השאר.

"בקיצור, השקעתי. הכנתי ניוזלטר אישי, כלומר ניוזלטר שנכתב באופן פרסונלי למי שהולך להיות הבוס שלי, עם הדברים שהכי יעניינו אותו, אבל בתוך פחות מיום קיבלתי דחייה. זה היה מבאס מאוד, אבל גם היה לי ברור שזה לא הגיע לאיש הרלוונטי ועבר סינון בדרך. הבנתי שאני חייב שהמנהל יראה את זה, אז שלחתי לו את זה ישירות בלינקדאין. בתוך פחות משעתיים הוא ראה את זה והתקשרו אליי מה־HR".

זה באמת צעד לא מסובך אבל רוב האנשים לא יעשו את זה.

"כן, יש הרבה דברים פשוטים שאפשר לעשות, אבל הם דורשים הרבה השקעה וקצת חשיבה יצירתית. בכל אופן, הגעתי לראיון, הוא עבר על המצגת עם הדברים שהכנתי ואמר שזה לא בדיוק מה שהוא רצה, אבל אני ממש טוב - והתקבלתי. וזהו, אני כבר ארבע שנים בתפקיד. אני חושב שהדבר הכי משמעותי שאני מביא זה קיצור דרך אל הפתרון. אני לא מומחה בשום דבר ספציפי, אבל אני מכיר המון נושאים.

"הרבה פעמים אנחנו נוטים ללכת היישר למומחים. למשל, מחליטים שחייבים לפרסם בטיקטוק אז ישר שוכרים מישהו שמבין ועושה את זה. אבל אז, אחרי שחצי שנה זה לא עובד טוב, מבינים שאולי בכלל לא היה כדאי להיכנס לטיקטוק. אנשים הולכים קודם כול לפתרון, אבל לרוב עדיף להישאר קצת יותר במרחב הבעיה, להבין, לאפיין, לחקור. וזה בגדול מה שאני יודע לעשות".

הצעות למנהלים ועובדים 1אל תסתפקו בשליחת קורות חיים. כתבו משהו נוסף, אפילו ניוזלטר מותאם, ושלחו לחברה. אם צריך, הגיעו למשרדים ודפקו על הדלת. 2כשאתם מתמיינים למשרה עשו מחקר רלוונטי על החברה והמעסיק והציגו אותו. זה מראה מה אתם יכולים להביא לשולחן. 3כחברה, אם אתם רוצים שיזכרו אתכם, תדאגו להשאיר משהו עם מיתוג שלכם בסופה של פגישה. 4דרך טובה לבלוט ולעשות נטוורקינג היא ליצור פודקאסט. כך לאנשים הרבה יותר קל לשמוע על העשייה שלכם.

"אל תפחדו לעשות פאדיחה"

אמרת שיש עוד דרכים לבלוט מעל השאר. נניח אני רוצה להתקבל לעבודה בשיווק של חברת מים, איך אני אמור לעשות את זה?

"תתחיל לחקור את האתגרים שם. נניח אתה יודע שתמי 4 רוצים להיכנס לאמריקה הלטינית, לך תחקור איך נראה שוק המים שם".

אתה אומר - עוד לפני שקיבלו אותך, תתנהג כמו מישהו שכבר עובד בחברה.

"כן, תנסה ממש לדמיין את זה. אבל מלבד זאת, אם אני הולך להתמיין לחברה כלשהי, אני אעשה קצת מחקר רלוונטי, אראה למשל אם המנכ"ל שלהם התראיין לאיזה פודקאסט בעבר. ובסוף, נוסף לקורות חיים, אשלח להם משהו שהכנתי שקשור לעבודה, נגיד דרכים להיכנס לשוק של אמריקה הלטינית. זה לא שהמנכ"ל הולך להשתמש במה שהכנתם, אבל זה מראה לו מה אתם יכולים להביא לשולחן".

רוב האנשים יקראו עכשיו ויגידו לעצמם: מי אני שאגיע עכשיו לחברה גדולה ואגיד להם מה לעשות משום מקום?

"זה באמת מאתגר. אישית אני מתרגל את זה הרבה שנים אז עברתי את המכשול הזה. אני יכול להמליץ לא להתנסות בזה על משרת החלומות שלכם. תעשו את הטריק הזה עם סתם משרה שראיתם, תעשו את הצעד. ובלי קשר, נסו לזכור שבאופן כללי לאף אחד לא אכפת מכם, אל תפחדו לעשות פאדיחה. אנחנו חיים ב־2025, תעשו היום משהו, בעוד יומיים אף אחד לא יזכור את זה".

אני אגיד גם מהצד של המעסיק - לא פעם הגיעו אלינו אנשים עם דברים שלא ביקשנו. זה לא שאמרתי - אוי, זה לא מה שאנחנו עושים. מבחינתי, יש כאן אדם שהשקיע. אני אתרשם מהעבודה, גם אם לא אהיה מרוצה מהפתרון.

"כן, וזה נכון לא רק בקבלה לעבודה. עבדתי פעם עם חברה בתחום האירועים והבנו שאנחנו צריכים שאנשים יזכרו אותנו. אז הלכנו למפיקים ופשוט עשינו להם אלבום תמונות מגניבות, שיהיה להם, שיכירו אותנו. אפשר גם לקנות בקבוקי יין עם מיתוג שלכם ולחלק אותם, אתם אפילו לא צריכים לצפות לתגובה.

"אגב, זה רלוונטי גם אם אתם רוצים לזוז בתוך מחלקות בעבודה. אתם יכולים לחשוב מה ידליק מחלקות אחרות, וזה בסדר אם זה לא בול. המנהלים רואים את האקסטרה שעשיתם. ואם אין לכם רעיונות? תשאלו את ChatGPT".

"לעשות רק כי זה כיף"

תגיד רגע, אתה עובד בחברה יציבה עם אינסוף לקוחות. אבל אתה מתעסק בכל כך הרבה דברים אחרים, ויש לך גם פודקאסט שנקרא "תוכן העניינים" עם אלון קסטכר. למה בעצם? גם יש לך תינוק וילדה בת 4 בבית.

"אני כל הזמן אומר לעצמי שאני חייב לצמצם, אבל האמת היא שמאז שהבת הגדולה שלנו נולדה אני יוצר הרבה יותר. צריך גם לדעת שבתוכן אינטרנטי מה שחשוב הוא העקביות. למשל הייתי יכול לעשות את הפודקאסט פעם בחודש, אבל לרוב זה לא מספיק. אתה שואל למה אני עושה את זה? בעברית יצירתיות מגיעה מהמילה יצר. הרעיונות מדליקים אותי. הרבה פעמים אני נופל לדברים חדשים כי זה יותר קל לי מלהמשיך את הקיים.

"בכללי, אני רוצה שיהיה לי מעניין ואני רוצה לקבל תשובות לשאלות. לפני כמה שנים יצרתי אירוע ליום האימוג'י העולמי - הגיעו איזה 20 אנשים, שניים מהם היו ההורים שלי. לניוזלטר שלי היום יש 200 מנויים, זה נמוך מאוד ואני לא עושה שום דבר בשביל להגדיל את זה. אבל זה מאוד כיף לי".

נשמע לי שאתה מצליח לחיות בשני מישורים. במישור האחד אתה אדם עובד, ובמישור השני אתה יוצר ועושה מלא דברים. אגב, אתה גם מפיק אירועים?

"כן, זה עוד מרחב עבורי לעשות את מה שאני אוהב. אנחנו יוצרים אירועים סביב מומחה כלשהו. זה מאוד כיף לבוא לחדר ריק ולראות אותו מתמלא באנשים.

"אני יכול לתת כאן עוד טיפ לעצמאים או לחברות: לפעמים שווה לעשות פודקאסט, לא רק כדי לבנות קהל, אלא כדרך לעשות נטוורקינג. הרבה יותר קל לגרום לאנשים לבוא ולדבר איתך ככה. יש לי חבר שעושה פודקאסט על חקלאות מתחדשת. זה מעניין אולי 200 איש, אבל זה יכול להגדיל לך את המעגלים".

בכללי אני רוצה לומר שלאנשים שרוצים ליצור נגמרו התירוצים הטכניים. היום אפשר לעשות הכול ולהשמיע את עצמך די בקלות, רק צריך ליזום. ובעולם של AI, שעשוי להשתנות כל הזמן, כל אחד צריך אומץ לנסות לעשות דברים חדשים.

"נכון, בסוף זו תהיה הייחודיות שלנו".