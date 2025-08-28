דייר סרבן זכה בפיצוי: המקרה החריג בפינוי־בינוי בתל אביב

דייר סרבן ברחוב הירקון בתל אביב יפוצה כספית בגין קבלת דירת תמורה נמוכה מאשר דירה אחרת בפרויקט תמ"א 38 שייערך בביתו. עם זאת, הפרויקט יוקם והמפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב, אושרת ארפי מוראי, הטילה עליו לחתום על הסכם הביצוע עם החברה היזמית. הבית ברחוב הירקון 200 בתל אביב מצוי מול מלון הילטון. מדובר בבניין בן 4 קומות שכולל 8 דירות, מהן 7 שייכות לארבעה בעלים; אלה יזמו לפני 8 שנים פרויקט תמ"א 38/2 (הריסה ובנייה מחדש) בבניין, אותו תכנן האדריכל פיצו קדם.

אפליה לא נמצאה, אך יש כוכבית

מדובר בפרויקט ברובע 3 בתל אביב, שבו חלק ניכר מהפרויקטים של תמ"א 38 הם של חיזוק ותוספת בנייה (תמ"א 38/1). על פי התכנון, יוקם במקום בניין חדש בן 6 קומות וקומת גג חלקית, מעל קומת מרתף. כל בעל בית יקבל דירת תמורה חדשה בקומה אחת מעל קומת הדירה הנוכחית ובכיווני אוויר זהים לאלה של הדירות הנוכחיות. הדירה החדשה תכלול שטח עיקרי שכולל ממ"ד, מרפסת, חניה מקורה ומחסן.

אולם, בעל הדירה השמיני הביע התנגדות לפרויקט מטעמים שונים וכתוצאה מכך בעלי 7 הדירות הגישו באמצעות עו"ד איתמר כהן תביעה למפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב למתן צו שיאשר את ביצוע הפרויקט.

הדייר הסרבן, שיוצג על ידי עוה"ד רענן בר און ו־וורד כהן, טען, כי יתר השכנים פעלו מאחרי גבו וכי דירת התמורה שיקבל קטנה ואינה עומדת בפרופורציות לתוספות שיקבלו בעלי דירות אחרים. בעקבות הסכמה שהושגה בין הצדדים, נקבע כי המפקחת תבדוק לעומק את טענת התמורות בלבד.

במהלך בדיקת הדירות הקיימות הוברר כי כשמדובר בשטחי הדירות בקומות שמעל לקומת הקרקע, יחסי השטחים בין הדירות הללו לבין דירתו של הדייר הסרבן נשמרו כפי שהם כיום, ועל כן לא נמצאה אפליה של הנתבע לעומת דירות התמורה שקיבלו בעלי הדירות האחרים.

עם זאת, שונה המצב כשנבדקו התמורות שקיבלו בעלי דירות הקרקע. על פי התוכנית, 2 הדירות יאוחדו לדירה אחת של 146 מ"ר שתכלול גינה של 103 מ"ר. נמצא שבעלי דירות הגן קיבלו תמורה עודפת הן בשטח הבנוי, של 4.4 מ"ר, אך בעיקר בגינה שהוצמדה לדירות הללו, ש־91 מ"ר ממנה נקבעו על ידי המפקחת כשטחים עודפים. על כך כתבה ארפי מוראי כי התרופה לתמורות העודפות הללו היא על דרך תשלום פיצוי כספי של בעליהן לדייר הסרבן, שהגיע לסך של 645 אלף שקל.

במקביל לפיצוי, המפקחת התניעה את הפרויקט, כשאישרה אותו והטילה על הסרבן לחתום על ההסכם עם החברה היזמית.