"תפסיק לתדרך נגדי": הפגישה המתוחה בין נתניהו לרמטכ"ל

עדכונים שוטפים

02:29 - רויטרס: מכון מחקר בארה"ב פרסם כי איראן החלה במבצע ניקוי באתר גרעין בצפון טהראן שנפגע בתקיפות ישראליות - מהלך שלטענתם עשוי למחוק ראיות לפעילות לפיתוח נשק גרעיני

01:30 - סקר חדש בארה"ב של אוניברסיטת קוויניפיאק: 77% מהדמוקרטים ו-20% מהרפובליקנים סבורים שישראל מבצעת רצח עם בעזה.

כמו כן, 75% מהדמוקרטים ו-37% מהרפוליקנים מתנגדים לשליחת סיוע צבאי לישראל בשביל המלחמה בחמאס.

00:45 - מקור בשלטון הסורי: במהלך סיור שטח של כוחות הצבא הסורי בוצעה תקיפה ישראלית שגרמה להרוגים. בהמשך בוצעה הנחתה אווירית שפרטיה עדיין לא ידועים

מקור בשלטון הסורי לסוכנות הידיעות הסורית הרשמית סאנא: במהלך סיור שטח של כוחות הצבא הסורי ביום שלישי, סמוך לג'בל אל-מאנע, דרומית לדמשק - אותרו מכשירי מעקב והאזנה. בזמן הניסיון לטפל בכך, בוצעה תקיפה ישראלית שגרמה לכמה הרוגים, פצועים ולהרס של כלי רכב.

לפי המקור הסורי, התקיפות של מטוסי חיל האוויר והכטב"מים מנעו הגעה אל האזור עד אתמול בערב. כוחות של הצבא הסורי הרסו חלק מהמכשירים באמצעות ירי בנשק המתאים ופינו את גופות ההרוגים.

לדבריו, בהמשך מטוסים ישראליים ביצעו כמה תקיפות באתר. לאחר מכן, בוצעה הנחתה אווירית שפרטיה עדיין לא ידועים, במקביל להמשך טיסות סיור אינטנסיביות.

00:15 - נתניהו הטיח ברמטכ"ל בפגישה הסגורה: "תפסיק לתדרך נגדי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר נועדו שלשום (שלישי) לפגישה סגורה, רגע לפני שהקבינט המדיני-ביטחוני התכנס. הפגישה התקיימה על רקע המתיחות בין הדרג המדיני והביטחוני בשבועות האחרונים. נתניהו דרש מזמיר להפסיק את התדרוכים נגדו, והטיח בו טענות בשורה של נושאים - כך דווח אמש בחדשות 12.

הפגישה בין השניים הייתה מתוחה, אך למרות זאת היא התנהלה באופן "ענייני", כך לפי שני מקורות שבקיאים בפרטיה. במהלכה, צפו שוב מוקדי המתיחות ואי-ההסכמות ביניהם - בעיקר סביב החלטת הקבינט לכבוש את העיר עזה, וההבהרה של ראש הממשלה כי יש להסכים רק לעסקה כוללת שתסיים את המלחמה ותשיב את כל החטופים - עד החטוף האחרון.

רה"מ טען כי ההחלטה של הרמטכ"ל לתמוך באופן פומבי בעסקה חלקית, בניגוד להחלטת הדרג המדיני, פוגעת במו"מ להשבתם. בעניין כיבוש עזה דרש ממנו לצמצם את לוחות הזמנים, ולהביא למהלך צבאי מהיר. זמיר השיב כי צה"ל ינהל את המערכה בצורה מקצועית. לכתבה המלאה

23:59 - גורם צבאי סורי לאל-ג'זירה: צה"ל הנחית ארבעה מסוקים ישראלים בבסיס צבאי באזור אל-כיסווה שבפרברי דמשק - ובאמצעותם הנחיתו עשרות חיילים וכמה כלים כבדים שביצעו חיפוש במקום. הם שהו שם במשך יותר משעתיים

23:24 - רויטרס: שר החוץ סער נשאל על ידי עיתונאים ביציאתו מהפגישה עם מזכיר המדינה האמריקני רוביו על התוכניות להקמת מדינה פלסטינית והשיב: "לא תהיה מדינה כזו"

20:03 - קושנר ובלייר הציגו לטראמפ תכנית ל״יום שאחרי״ המלחמה בעזה

הנשיא האמריקאי כינס אתמול דיון בנושא עזה. חתנו קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר בלייר עבדו עם השליח וויטקוף בחודשים האחרונים על רעיונות לסיום המלחמה. בכירים אמריקאים אומרים שטראמפ "לא יכול לראות יותר" את מה שקורה בעזה. הוא סבור שלא יוכל לעצור את המצב שמתכנן נתניהו ולכן רק רוצה שהפעולה תסתיים במהירות.

בכיר אמריקאי אמר כי טראמפ לא רוצה "בעלות" על המשבר בעזה, אבל מרגיש שחייבים לסיים אותו. "אני לא יכול לראות את זה יותר. זה דבר נורא", אמר טראמפ למקורביו לפי הבכיר האמריקאי. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12