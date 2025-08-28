ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ השחקן רמי הויברגר הלך לעולמו בגיל 61
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
רמי הויברגר

השחקן רמי הויברגר הלך לעולמו בגיל 61

הויברגר, שנפטר אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן, שיחק שורה ארוכה ומגוונת של תפקידים בתיאטרון, בטלוויזיה ובקולנוע - וגם ביים • יותר מכל היו מזוהים עימו תוכנית הסאטירה "החמישייה הקאמרית" וסרט הפולחן "מבצע סבתא"

N12 09:37
רמי הויברגר ז''ל / צילום: ויקיפדיה, zaher abu elnaser
רמי הויברגר ז''ל / צילום: ויקיפדיה, zaher abu elnaser

השחקן והבמאי רמי הויברגר הלך לעולמו הלילה (בין רביעי לחמישי) בגיל 61 בתום מאבק ממושך במחלת הסרטן.

הויברגר נולד ב-1963 בתל אביב. הוא למד בתיכון עירוני א' בעיר, שירת בחיל המשטרה הצבאית בצה"ל ובהמשך למד משחק בסטודיו ניסן נתיב. בתום לימודיו, הוא הצטרף לשורות תיאטרון הקאמרי ושיחק במחזות "מקבת" ו"גם הוא באצילים". הוא גם הוביל את הצגת היחיד "תעתועון", שזכתה בפרס הראשון בפסטיבל תיאטרונטו.

מהקאמרי עבר לבית ליסין ושיחק בין היתר ב"חמץ" ו"שבעה" של שמואל הספרי, בסוף שנות ה-80 עבר להבימה להצגה "קן הקוקייה", ובין תפקידיו הנוספים בתיאטרון היו "מחכים לגודו", "מלחמה", "אנה קרנינה", "קופסה שחורה". לאורך השנים, עלו בהבימה הצגות שבהן הויברגר שיחק וגם ביים - "תמונות מחיי הנישואין", "השחף", "אלינג" ו"מונוגמיה".

ב-1993, במקביל לסלילת דרכו בתיאטרון, החל הויברגר להשתתף בתוכנית "החמישייה הקאמרית", לצידם של קרן מור, שי אביבי, דב נבון ומנשה נוי. תוכנית המערכונים הסאטיריים עלתה למסך באופן קבוע עם הולדת ערוץ 2 ונצרבה בפנתיאון התרבות הישראלית.

באותה שנה הוא גם גילם את יוסף באו בסרט "רשימת שינדלר" של ספילברג, ושיחק בסרטו של חגי לוי "שלג באוגוסט" לצד חברו לחמישייה הקאמרית שי אביבי. הויברגר החל להפציע בעוד ועוד תפקידים על המסך הגדול, בהם בסרטים "שחקנים" של רוני ניניו ו"כלבים לא נובחים בירוק", וב-1999 הגיע סרט הפולחן "מבצע סבתא" שבו גילם את סא"ל אלון שגיב ("קרמבו") בבימויו של דרור שאול.

פורסם לראשונה ב-N12