השחקן רמי הויברגר הלך לעולמו בגיל 61

השחקן והבמאי רמי הויברגר הלך לעולמו הלילה (בין רביעי לחמישי) בגיל 61 בתום מאבק ממושך במחלת הסרטן.

הויברגר נולד ב-1963 בתל אביב. הוא למד בתיכון עירוני א' בעיר, שירת בחיל המשטרה הצבאית בצה"ל ובהמשך למד משחק בסטודיו ניסן נתיב. בתום לימודיו, הוא הצטרף לשורות תיאטרון הקאמרי ושיחק במחזות "מקבת" ו"גם הוא באצילים". הוא גם הוביל את הצגת היחיד "תעתועון", שזכתה בפרס הראשון בפסטיבל תיאטרונטו.

מהקאמרי עבר לבית ליסין ושיחק בין היתר ב"חמץ" ו"שבעה" של שמואל הספרי, בסוף שנות ה-80 עבר להבימה להצגה "קן הקוקייה", ובין תפקידיו הנוספים בתיאטרון היו "מחכים לגודו", "מלחמה", "אנה קרנינה", "קופסה שחורה". לאורך השנים, עלו בהבימה הצגות שבהן הויברגר שיחק וגם ביים - "תמונות מחיי הנישואין", "השחף", "אלינג" ו"מונוגמיה".

ב-1993, במקביל לסלילת דרכו בתיאטרון, החל הויברגר להשתתף בתוכנית "החמישייה הקאמרית", לצידם של קרן מור, שי אביבי, דב נבון ומנשה נוי. תוכנית המערכונים הסאטיריים עלתה למסך באופן קבוע עם הולדת ערוץ 2 ונצרבה בפנתיאון התרבות הישראלית.

באותה שנה הוא גם גילם את יוסף באו בסרט "רשימת שינדלר" של ספילברג, ושיחק בסרטו של חגי לוי "שלג באוגוסט" לצד חברו לחמישייה הקאמרית שי אביבי. הויברגר החל להפציע בעוד ועוד תפקידים על המסך הגדול, בהם בסרטים "שחקנים" של רוני ניניו ו"כלבים לא נובחים בירוק", וב-1999 הגיע סרט הפולחן "מבצע סבתא" שבו גילם את סא"ל אלון שגיב ("קרמבו") בבימויו של דרור שאול.

פורסם לראשונה ב-N12