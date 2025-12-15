דרך הוואטסאפ: לדווח על שליחי וולט נעשה קל יותר

כמעט כל מי שנע בימים אלה בכבישי ישראל או על המדרכה בערים הגדולות, נתקל במקרים האלה: שליח של וולט שממהר להספיק עוד משלוח, רוכבים אגרסיביים עם תיק כחול שעוקפים באופן מסוכן ועוד מרעין בישין. חברת משלוחי המזון הפופולרית מדווחת כי הפניות מהציבור על התנהלות השליחים בכבישים הפכו לדבר שבשגרה, וכעת היא מבקשת להוריד חסמים ולאפשר דיווח מיידי ופשוט יותר על עברייני תנועה.

לשם כך הודיעה וולט על השקת ערוץ וואטסאפ ייעודי לבטיחות בדרכים, במספר 050-3311155, שיאפשר לכל אדם לדווח בזמן אמת על נהיגה או רכיבה מסוכנת של שליחים במרחב הציבורי. הערוץ החדש מצטרף לאפשרויות הפנייה הקיימות באפליקציה, שדרכן מתקבלות כבר כיום מאות פניות מדי חודש, והוא פתוח גם למי שאינם משתמשי השירות.

לפי החברה, הפניות שמתקבלות מטופלות על-ידי צוות ייעודי שבוחן כל מקרה לגופו ופועל בהתאם לנהלים. הבדיקה נעשית בין היתר באמצעות זיהוי מספר תיק המשלוחים, לוחית הרישוי או פרטי המשלוח, ובמקרים מסוימים היא אף מובילה להפסקת התקשרות עם שליחים שפעילותם אינה עומדת בסטנדרטים הבטיחותיים של החברה. וולט פועלת גם מול משטרת ישראל וגורמי פיקוח עירוניים, כולל העברת פרטים במקרים של עבירות ותלונות רשמיות.

"שולחים על בטוח"

במקביל להשקת ערוץ הוואטסאפ, וולט יצאה בקמפיין ייעודי המעודד את הציבור לדווח על נהיגת שליחים, כחלק ממה שהיא מגדירה כמאמץ רחב יותר לשינוי תרבות הנהיגה בישראל. מערך השירות שמטפל בפניות כולל יותר מ-40 נציגים שהוכשרו לטיפול באירועים בתחום הבטיחות בדרכים.

המהלך משתלב בהרחבת תוכנית הבטיחות של החברה, "שולחים על בטוח", שהושקה לפני כשנתיים. התוכנית נבנתה על-ידי זיוה פתיר, מומחית לבטיחות בדרכים ולשעבר יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, במהלך שנמשך למעלה מחצי שנה.

במסגרת התוכנית הייתה וולט הראשונה בישראל שהטמיעה סימון זיהוי בולט על תיקי השליחים, עם מספרים גדולים בארבעת צדדי התיק, עוד לפני כניסת רפורמת לוחיות הרישוי לכלים חשמליים. לצד הסימון, התוכנית כוללת הדרכות בטיחות ייעודיות, דרישה לשימוש בציוד מיגון ומנגנונים שנועדו, לדברי החברה, להעלות את רף הבטיחות בענף המשלוחים כולו.

תומר כהן, מנכ"ל Wolt ישראל, מסר כי "כחלק מאחריותנו כלפי הציבור, אנחנו משיקים את וואטסאפ הבטיחות שאליו ניתן לשלוח פניות בנושא נהיגה לא בטוחה של שליחים. כל מי שנתקל במקרה שמדאיג אותו, יכול לפנות אלינו בצורה מיידית ולסייע לנו להשתפר. נמשיך לפעול בשקיפות, בנחישות ובמחויבות עמוקה לבטיחות הציבור".