ישראל תקפה בתימן הלילה: אלו היו יעדי התקיפה

עדכונים שוטפים



05:05 - רויטרס: שר החוץ האיראני, עבאס ערקאצ'י: "נהיה מוכנים לחזור למשא ומתן הוגן בנושא הגרעין, במידה והמערב יראה רצון טוב"

02:10 - אלו היו יעדי התקיפה בתימן הלילה

המתקפה האווירית שישראל ביצעה בצנעא לא הייתה תקיפה שגרתית: היא נפתחה בעקבות מידע מודיעיני שהצביע על כינוס יוצא דופן של בכירי ארגון הטרור - מהדרג המדיני ומהדרג הצבאי גם יחד. על פי ההערכות, הרמטכ"ל החות'י נכח במקום, אך בשלב זה מצבו לא ברור. מנהיג הארגון, עבד אל-מלכ אל-חות'י, לא השתתף בכינוס - וכנראה שלא היה יעד לתקיפה. אלו הם יעדי התקיפה.

אל-עאטפי, שמכהן כשר ההגנה החות'י מאז 2016, נחשב לדמות בכירה במערך הצבאי של הארגון. הוא מפקח ישירות על יחידות הקרקע, מערך הטילים, ההגנה האווירית ומערכי האימונים וההצטיידות.

מוחמד עבד אל-כרים אל-ע'אמרי שחמק ב-14 ביוני במהלך "מלחמת 12 הימים" מניסיון חיסול שבוצע נגדו, הוא הרמטכ"ל בפועל של החות'ים ונחשב לאיש שמחזיק בידיו את שרשרת הפיקוד הצבאית בשטח.

בישראל אישרו כי התקיפה כוונה לבכירים בדרג המדיני של החות'ים, ובהם עשרה מראשי השלטון. לדברי גורם ישראלי, החיסולים תוכננו כבר בתחילת השבוע במסגרת גל התקיפות הקודם - ורק עתה יצאו לפועל. התקיפות התרחשו בתוך דקות בודדות, ובישראל עדיין בודקים את תוצאותיהן. לכתבה המלאה

02:07 - גורמי ביטחון ושרים בקבינט המצומצם: רה"מ ודרמר לא משתפים אותנו במידע

תחושת המידור אינה מוגבלת לגורמי הביטחון בלבד וגם בקבינט המצומצם מתארים מציאות דומה. שרים בכירים הוסיפו: "בנושא האיראני התנהלנו בחשאיות מוחלטת. אבל במקרה של עזה, נתניהו מותיר אותנו מחוץ לתמונה. הוא ודרמר נגד כל העולם".

לצד טענות המידור, במערכת הביטחון עוקבים בדריכות אחר הדיונים שמתקיימים בוושינגטון, שם מנהל השר דרמר מטעם נתניהו את המגעים לעסקת החטופים והיום שאחרי בעזה. מבחינתם, קיים חשש כבד שהן יימשכו זמן רב מדי. ההתרעה שהושמעה חדה וברורה: לחטופים פשוט אין את הזמן להמתין להכרעות מדיניות.

גורמים ביטחוניים מסרו: "יש חטופים שאין להם את הזמן הזה לחכות. זה נכון לגבי כולם, אבל אנחנו יודעים בוודאות שיש ביניהם כאלה שהדקה הבאה יכולה להיות מבחינתם ההבדל בין חיים למוות". לכתבה ההמלאה

22:57 - ראש האופוזיציה לפיד: "מגנה בחריפות את המפגינים מול ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר, מדובר בקומץ קיצונים רדיקלים. אנחנו עומדים מאחורי צה"ל, מפקדיו ולוחמיו"

22:33 - ראש הממשלה נתניהו: "אני מגנה את השחתת ביתו של הרמטכ"ל אייל זמיר על ידי פעילי מחאה קיצוניים. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את הדין עם מבצעי המעשה הנפשע"

20:49 - מכבית מאייר, דודתם של גלי וזיו ברמן: "אני פונה אל הדרג המדיני - אם אתם תחליטו לכבוש את עזה ויקרה משהו לגלי וזיוי או למי מהחטופים האשמה תהיה עליכם"

20:21 - ראש הממשלה נתניהו נפגש עם סידני מקיין, מנכ"לית תוכנית המזון העולמית, שבוע אחרי דוח ה-IPC שמתריע על רעב בעזה

20:20 - המשטרה עצרה 6 מפגינים נגד המלחמה. לטענת המשטרה, הם לא נשמעו להנחיות השוטרים שכרזו להם, בגלל שהניפו שלטים וקראו קריאות "אשר עלולות להפר את שלום הציבור"

20:07 - גוברת ההערכה ששר ההגנה והרמטכ"ל החות'י נפגעו בתקיפה וקבורים מתחת להריסות בעקבות התקיפה הישראלית

20:02 - אין היערכות לתגובה חריגה של החות'ים במהלך הלילה לאחר התקיפה בצנעא

פורסם לראשונה ב-N12