1 באופן חריג: המדינה תשלם בונוס של 5 מיליון שקל לקבלן הרכבת הקלה בירושלים | בלעדי

ההשבתה של מרבית מקטעי הקו האדום בירושלים למשך מספר שבועות, לצורך הקמת הקו הירוק וחיבורי הממשקים שלו לקו האדום, ספגה ביקורת ציבורית רבה. במאי נחתם הסכם בין החשכ"ל לשותפי פרויקט הרכבת הקלה בירושלים, שלפיו החוזה יחול עד לערב ראש השנה ב־21 בספטמבר וכל הקדמה תזכה את הקבלן, חברת כפיר (חברת בת של שפיר הנדסה וכאף הספרדית), בבונוס עד לגובה של 5 מיליון שקל. כעת, החברה הקדימה בשלושה שבועות ופתחה, באופן חריג למדי, את הקו - מה שמזכה את הקבלן במלוא הסכום.

לא בכל יום המדינה משלמת בונוס לקבלנים על הקדמה של לוחות זמנים במיזמי תחבורה. העבודות על הפרויקט נמשכו במרץ גם במהלך המלחמה עם איראן, כשמאות עובדים נפרסו על הקווים חרף מטחי הטילים הבליסטיים לעבר ישראל. הצעד נבע מדרישתו של ראש העירייה משה ליאון להקדים את לוחות הזמנים ובזכות הרתמות של כל הגורמים - בממשלה ובשוק הפרטי.

אבל לא תמיד הפרויקטים בבירה זכו להצלחה כזו: הארכות הקו האדום וכן פתיחת הקו הירוק נדחו, בקו הכחול עיכובי עתק ובמשרד האוצר האשימו בין היתר את משטרה בעיכוב העבודות עד שנחתם הסכם לתגמול השוטרים. לפחות ההקדמה הפעם, יכולה לתת לירושלמים אוויר לנשימה.

2 ראש השנה

לקראת ציון ראש השנה, יד מדרכי יצאה ביוזמה חדשה במסגרתה ציורים של ילדים מעוטף עזה יופיעו על צנצנות ובקבוקי הדבש של המותג ויקשטו את המדפים ברחבי הארץ. חלק מההכנסות מהמהדורה המיוחדת יתרמו לעמותת "עטופים באהבה", שקמה במטרה לתמוך כלכלית ונפשית בילדים וילדות אשר איבדו את הוריהם בטבח 7 באוקטובר ובמהלך מלחמת "חרבות ברזל".

ציורי ילדים מעוטף עזה על צנצנות הדבש / צילום: סטודיו יד מרדכי

3 60 שנה ליחסים עם גרמניה

היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לגרמניה מציינים 60 שנה. לרגל האירוע, ביום שני הבא (8 בספטמבר) יתקיים "ספטמבר־פסט", פסטיבל במוזיאון העיר חיפה במוזיאון העיר חיפה ויכלול הרצאות, מופעים מוזיקליים, דוכני אוכל ועוד.

60 שנה ליחסים עם גרמניה / צילום: Shutterstock

4 אירוע

ארגון נשות הדסה גייס תרומות בסך 23 מיליון דולר עבור המרכז הרפואי הדסה בירושלים, במסגרת אירוע ההתרמה השנתי במיאמי. התרומות המרכזיות כוללות הקמה של יחידה לשיקום קטועי גפיים, מחלקה לשיקום נוירולוגי ועוד. בתמונה: נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית, קרול אן שוורץ.

נשיאת ארגון נשות הדסה העולמית, קרול אן שוורץ / צילום: נשות הדסה

4 מינויים חדשים

ורד סולומון ממן, האדריכלית הראשית של משרד הבינוי והשיכון, נבחרה לתפקיד מנכ"לית המועצה הישראלית לבנייה ירוקה. היא תחליף את המנכ"לית היוצאת, טל מילס.

ורד סולומון ממן / צילום: ציון אוחנה - לע''מ

צורית דעדוש מונתה לתפקיד סמנכ"לית השיווק של חברת אורון נדל"ן, מקבוצת אורון אחזקות והשקעות.