טראמפ קורא לסיום המלחמה: "היא פוגעת בישראל"

06:51 - עשרות רופאות ורופאים חוסמים את איילון צפון באזור מחלף ההלכה בדרישה מממשלת ישראל לחתום על הסכם כולל להשבת כל החטופים ולסיום המלחמה

06:37 - משט המחאה לעזה של פעילים פרו-פלסטינים יצא הלילה לדרך מנמל ברצלונה, אחרי שנאלץ לחזור על עקבותיו בעקבות מזג אוויר סוער

המשט, שמטרתו "לשבור את המצור על עזה ולספק סיוע הומניטרי", כולל עשרות כלי שיט ועליהם פעילים אנטי-ישראלים, בהם גרטה טונברג ושחקן "משחקי הכס" ליאם קנינגהם.

06:00 - הכשלים לצד גבורת הלוחמים: תחקירים נוספים על קרבות ה-7 באוקטובר נחשפו

פורסמו התחקירים שהתמקדו במחנה יפתח, בבסיס מש"א ארז ובמטווחי זיקים. הכוחות היו חסרים והופתעו, חיילים שהדפו את המחבלים קיבלו ציון לשבח. הטעויות המבצעיות, הלקחים - ותמונת המצב של הלחימה: דקה אחר דקה. לכתבה המלאה

04:35 - בלגיה הודיעה כי תכיר במדינה פלסטינית במהלך עצרת האו"ם - ותטיל סנקציות על ישראל



שר החוץ של בלגיה הכריז כי מדינתו תכיר במדינה פלסטיני. ההכרה הרשמית תיכנס לתוקף רק כאשר ישוחרר אחרון החטופים, וחמאס לא ינהל את עזה.

במקביל, בלגיה הודיעה על שורה של סנקציות נגד ישראל: בלגיה תאסור על יבוא מוצרים מההתנחלויות, תגביל את הרכש מחברות ישראליות ותכריז על איסור טיסה ומעבר לכלי טיס של ממשלת ישראל. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר יוגדרו כ"פרסונה נון-גראטה". לכתבה המלאה

01:20 - דיווח בתימן: לפחות 35 הרוגים משורות החות'ים, כולל אנשי צוות ומאבטחים, בתקיפת צה"ל בצנעא ביום חמישי

00:41 - ראש הממשלה בנימין נתניהו הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ולשר החוץ מרקו רוביו על החלטתם שלא להעניק ויזות למשלחת הרשות הפלסטינית לכינוס העצרת הכללית של האו"ם. "מניעת ויזות לאלה שמהללים את הטרור זה לא עונש אלא צדק", כתב

00:05 - טראמפ טוען: המלחמה פוגעת בישראל, צריכים לסיים אותה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין לאתר חדשות ימני והסביר כי ישראל מפסידה מבחינה תודעתית. "הם לא מנצחים ב(מלחמת) יחסי הציבור בעולם", אמר. גורמים בישראל תיארו: ראש הממשלה בנימין נתניהו הולך לכיבוש עזה - גם בשל עמדת הממשל האמריקאי. לכתבה המלאה

22:56 - בניגוד לשמועות, לא קיים חשש לאירוע ביטחוני בתחומי מחוז תל אביב

22:44 - כוחות הימ"מ פגעו במחבל בכפר טמון שבשומרון שהיה בדרך לבצע פיגוע; בצה"ל בודקים אם מחבלים נוספים נפגעו

22:27 - לאחר שיחה עם מלך ירדן: נשיא צרפת עמנואל מקרון מאשר בציוץ כי הוועדה להכרה במדינה פלסטינית תתקיים ב-22 בספטמבר בניו יורק

22:05 - לאחר הלוויתו של עידן שתיוי ז"ל, משפחתו התכנסה בכיכר החטופים. בתום ההתכנסות החלה נגינה ספונטנית על הפסנתר של אלון אהל

21:54 - לאחר שנאלצו לחזור לנמל ברצלונה בשל תנאי מזג האוויר, הפעילים הפרו-פלסטינים ובהם גרטה טונברג מתכננים להפליג לעזה שוב

21:01 - שר החוץ הבריטי, דיוויד לאמי, על הרג העיתונאים בעזה: "זה לא רק לא מקובל, אלא אני מפציר בממשלת ישראל לקחת צעד אחורה ולהכיר בנזק שהם מעוללים למוניטין של מדינת ישראל"

20:44 - יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, נפגש עם נציגים של ארגונים המילואים. ביסמוט לא נתן תשובות לגבי הפרסום שלפיו הוא חותר להוראת שעה של שנה, ולא הסביר איך יגרום לחרדים להתגייס. נציגי המילואימניקים הבהירו בפגישה: "לא ניתן למתווה שיסיג את הסנקציות לאחור לעבור"

20:13 - סגן הרמטכ"ל, האלוף תמיר ידעי: "לא יצליחו להעביר דף ביני לבין הרמטכ"ל. אני איתו על מלא. זה נכון, חמאס לא ייכנע סתם כך, רק במהלך אלים, אבל הניסיון ליצור עימות בין הרמטכ"ל לביני רחוק כמזרח ממערב"

20:04 - שר החוץ הבריטי, דיוויד לאמי: "המצב בעזה חמור. המראות ייצרבו בזיכרון של חברי הפרלמנט. עלינו להיות מדויקים עם השפה שלנו. ב-22 באוגוסט IPC אישרו את מה שאנחנו רואים - רעב. רעב שעלול להחמיר"

לאמי הוסיף: "זהו אינו אסון טבעי, אלא רעב בידי אדם במאה ה-21. אני זועם על הממשלה הישראלית שמונעת הכנסת סיוע. חייבים תגובה הומניטרית מאסיבית כדי למנוע עוד מוות".

