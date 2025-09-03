עדכונים שוטפים

00:40 - צה"ל מאשר: חוסל הבכיר שהחזיק בעזה בשלוש שורדות שבי

צה"ל והשב"כ אישרו אמש (שלישי) כי חוסל בתקיפה מהאוויר במרחב העיר עזה המחבל חאזם עוני נעים, ששימש בכיר במודיעין הצבאי של חטיבת העיר עזה בחמאס. נעים, החזיק בשבי ברומי גונן, אמילי דמארי ונעמה לוי. הוא היה מקורב למפקד חטיבת העיר עזה, עז א-דין אל-חדאד.

לאחר חיסולו דמארי שיתפה בתחושות ל-N12: "צרחות של אושר, אנשים לא יבינו מה המפלצת הזה היה בשבילי ובשביל רומי". לכתבה המלאה

00:24 - צה"ל כבר מכתר את העיר עזה, גורם ביטחוני: "זמננו מוגבל"

אלפי מילואימניקים התגייסו אתמול (ג'), לקראת הרחבת הפעילות ברצועה וכיבוש העיר עזה. בשטח, צה"ל מכתר את העיר עזה, ופועל במקומות שבהם לא פעלו מאז תחילת המלחמה. הכוחות קוראים לתושבים לצאת מהעיר ולרדת דרומה. לפי ההערכות: כניסה לעיר עזה צפויה להתרחש תוך כשבועיים.

בצה"ל אומרים שהפעולה בעיר עזה תהיה עוצמתית, אבל לא מהירה, בניגוד לתקוות שאולי קיימות אצל חלק משרי הקבינט. זאת, כדי לא לסכן את חיי החטופים שנמצאים באזור.

אנחנו דוחפים להכרעה - לא בורחים ממשימה כואבת", אומר גורם ביטחוני. "החשש היחיד שזה לא יהפוך בעיני החיילים והציבור ממלחמת אין-ברירה למלחמת ברירה". לכתבה המלאה

20:20 - משפחות חטופים עולות לירושלים: לוח הזמנים והמחאות הצפויות

על רקע הרחבת המלחמה ברצועת עזה, גיוס המילואים וההיערכות לכיבוש העיר עזה, משפחות חטופים ותומכים נוספים בשחרור החטופים מתכוונים לעלות היום (ד') לשורת מחאות בירושלים. שיירות לאורך היום, צעדה מהכנסת אל מעון ראש הממשלה - והפגנה מרכזית בערב: אלה המחאות הצפויות.

ב-14:00 תצא צעדות "אימהות וקואליציית הנשים" מהכנסת אל בית ראש הממשלה.

ב-15:30 המוחים צפויים להקים מאהל מחאה מול בית ראש הממשלה. במקום משפחות יקיימו הצהרה. בין היתר יישאו דברים ויקי כהן - אמו של נמרוד, ענת אנגרסט - אמו של מתן, סילביה קוניו - אמם של אריאל ודוד ואופיר ברסלבסקי - אביו של רום.

בין השעות 16:30-19:30 תתקיים מחאה של "משמרת 101" ברחוב עזה. בשעה 19:30 צפויה להיפתח הפגנה בסמוך למעון ראש הממשלה. בנוסף, לאורך היום יעלו שיירות לירושלים. המחאות צפויות להימשך גם בימים חמישי, שישי ושבת. לכתבה המלאה

20:15 - נתניהו בוחן הקמת ועדת חקירה ממשלתית במקום ממלכתית, לטבח 7 באוקטובר

הוועדה תהיה עם סמכויות רחבות כמו של ועדת חקירת ממלכתית, אך לא תיקבע בידי נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית. יהיו בה חמישה חברים. נתניהו חושש מאפשרות שיפסיד בבחירות, ואז תקום ועדת חקירה ממלכתית בלי שתהיה לו שום שליטה עליה.

רה"מ כבר החל לבחון שמות: בין היתר נבדקה אפשרות שיהיו חברים בה שופט מחוזי בדימוס, ואלוף (במיל') שמזוהה עם הימין. הסיכון: בג"ץ יפסול את הקמתה, בטענה שמחדל כה גדול דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית. לפיד: "ממשלת 7 באוקטובר תהיה חייבת לקחת אחריות על הכישלון הביטחוני הגדול בתולדות המדינה". לכתבה המלאה

