המשאבים, הרגולציה והתעשייה: כנס צמיחת הקיבוצים יוצא לדרך

כנס צמיחת הקיבוצים, הנערך על ידי גלובס בשיתוף בנק דיסקונט והתנועה הקיבוצית זו השנה השנייה, יעסוק במשאבים, ברגולציה ובאקו סיסטם הרלוונטי להמשך פריחתם של הקיבוצים והתעשייה שסביבם. הכנס ייערך בחסות של דוראל וקבוצת חיפה.

במהלך הכנס, שנערך במלון שפיים, יתקיימו פאנלים ייעודיים בנושאי תעשייה, חקלאות, אנרגיה ונדל"ן. האירוע יפגיש נציגי הקיבוצים, חקלאים, יזמים, מנהלים בכירים בתעשייה, רגולטורים בממשקים רלוונטיים ובעלי תפקידי מפתח ברשויות מקומיות.

תוכנית הכנס

08:00 התכנסות וקפה

09:00 אלונה בר און, מו"ל גלובס

09:15 אסף אלדר, ראש החטיבה הבנקאית, בנק דיסקונט

09:30 שיחה עם אבידע בכר, חבר קיבוץ בארי

10:00 ליאור שמחה, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מושב תעשיה

10:15 התעשיה הקיבוצית ושאלת הבעלות

שיחה עם רן בן אור, שותף מנהל קרן טנא

10:35 עוגן כלכלי, אתגר ניהולי, חדשנות ועתיד הבעלות

דפנה זמיר, מנהלת האגף לבנקאות מסחרית, בנק דיסקונט

עו"ד עמרי רותם, יו"ר שמיר תעשיות אופטיקה לשעבר

רונית אשל, מנהלת אקלימטק ותעשיה בוגרת, רשות החדשנות

רו"ח דגן לוין, מנכ"ל איגוד התעשיה הקיבוצית

11:00 מהשדה לצלחת: ביטחון תזונתי בעולם משתנה

מוטי לוין, מנכ"ל קבוצת חיפה

מושב נדל"ן

11:20 שיחה עם יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון

11:40 פסק הדין ההיסטורי: שיוך קרקעות, היטלי השבחה

עידן גרינבאום, ראש מועצה אזורית עמק הירדן

רוית רוסו טרש, מנהלת מרחב ירושלים והדרום, בנק דיסקונט

עו"ד מיכי דרורי, ראש המח' המשפטית, התנועה הקיבוצית

רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל

מושב אנרגיה

12:10 מאיר שפיגלר, מנכ"ל החברת חשמל

12:30 שיחה עם יוני חנציס, מנכ"ל דוראל

12:50 הקרקע החקלאית כבסיס לדו שימושיות בתחום האנרגיה

בני רגיל, רכז תחום אנרגיה באגף הכלכלה, התנועה הקיבוצית

מאי אלון, רפרנטית אנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

איתמר מטיאש, ראש מועצה אזורית עמק המעיינות

מושב סיום

13:40 יעקב בכר, יו"ר משקי הקיבוצים

14:00 מנהלי הקהילות והיו"רים בשיח על חברה, קהילה, שיתופיות ואחדות

יעקב בכר, יו"ר משקי הקיבוצים

שרון בראל, קיבוץ סעד

עילם בר-לב, קיבוץ גן שמואל

רעיה בן אברהם, קיבוץ נען

מיכל ינאי הראל, קיבוץ מרום גולן

14:30 ארוחת צהריים

15:15 סיום