חמאס בהצהרה: מוכנים לעסקה כוללת ולשחרור כל החטופים

05:38 - צה"ל: זוהה שיגור טיל מתימן לעבר ישראל

הטיל נפל בים, לא הופעלו אזעקות

01:38 - בכיר חמאס עיזת א-רישק: "נתניהו רוצה מלחמה אינסופית"

"אנחנו אומרים לטראמפ שחמאס הסכים ב-18 באוגוסט להצעת המתווכות שמבוססת על הצעת וויטקוף, ונתניהו לא השיב לה עד כה. כמו כן, הבענו נכונות לעסקה כוללת שבה ישוחררו כל החטופים בתמורה למספר מוסכם של אסירינו שבבתי הכלא, ובכך תושג הפסקת המלחמה ונסיגה ישראלית. אנחנו מדגישים שנתניהו הוא המכשול האמיתי לעסקאות החליפין והפסקת האש... והוא רוצה מלחמה אינסופית"

00:37 - אדם בולהר, שליחו של טראמפ לענייני בני ערובה, שיתף את ציוצו של הנשיא בו קרא לשחרור כל החטופים בפעימה אחת - ושיגר מסר לחמאס: "שימו לב לטראמפ"

00:02 - חמאס בהצהרה: "מוכנים לעסקה כוללת לשחרור כל החטופים"

ערב הכניסה המאסיבית של כוחות צה"ל לעיר עזה, אמש (רביעי) חמאס הודיע באופן רשמי כי הוא מוכן להיכנס למשא ומתן על עסקה כוללת לשחרור כלל החטופים וסיום הלחימה ברצועה.

"אנחנו מוכנים להגיע לעסקה כוללת - שבמסגרתה ישוחררו כל החטופים של ישראל, בתמורה למספר מוסכם של אסירים פלסטינים - במסגרת הסכם שיביא לסיום המלחמה ברצועת עזה, לנסיגה מלאה של כוחות צה"ל מהרצועה ופתיחת המעברים להכנסת כל צורכי הרצועה ותחילת השיקום", נכתב בהודעת חמאס. "אנחנו עדיין ממתינים לתשובה של ישראל להצעה שהעבירו המתווכות ב-18 באוגוסט".

רה"מ: "ההודעה - ספין שאין בו דבר חדש"; שר הביטחון כ"ץ: "הודעת חמאס - מילים ריקות". לכתבה המלאה

22:18 - הרמטכ"ל יתריע בפני הדרג המדיני: לא יהיה מנוס מממשל צבאי בעזה כולה החל בנובמבר

בעקבות הכניסה הצפויה למעוזי חמאס במבצע הנוכחי וההכרעה הצפויה של חמאס - לישראל לא תהיה ברירה אלא להטיל על הרצועה ממשל צבאי. את האזהרה הזו צפוי זמיר להשמיע בפני חברי הממשלה, כאשר הרמטכ"ל יבהיר לדרג המדיני כי הצבא לא מעוניין בכך, אך אלו ההשלכות הצפויות של הפעולות הבאות בעזה לדבריו. הגורם הוא, בין היתר, העובדה שישראל לא גיבשה אלטרנטיבה שלטונית לחמאס. לכתבה המלאה

22:15 - המונים בעצרת מול מעון רה"מ; משפחות חטופים לנתניהו: "תתבייש לך. תתבייש"

לקראת היום ה-700 למלחמה, משפחות חטופים ופעילים ממשיכים במחאה בניסיון להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות. הם קוראים לסיום המלחמה ולהשבת 48 החטופים שנותרו בשבי החמאס, 20 מהם מוגדרים עדיין בחיים. הסלמה משמעותית בפעילות המחאה נרשמה כאשר רכב ששייך למילואימניק הוצת בלב השכונה רחביה שבירושלים על ידי מפגינים.

בהמשך הערב, הוציא רה"מ נתניהו הודעת גינוי חריפה למחאות וטען כי ההפגנות ממומנות וכי מאיימים לרצוח אותו "ממש כמו פלנגות פשיסטיות" לדבריו. משפחות חטופים שהפגינו בכיכר פריז בעצרת המרכזית של פתיחת "ימים של הכרעה", מיהרו להגיב: "תתבייש. תוריד את סיכת החטופים מהבגד שלך ותפסיק להגיד שאתה איתנו".

מהמשטרה נמסר: "שוטרים פועלים בעקבות מחאה שהפכה להפרת סדר והתפרעות אלימה של מפרי סדר. הפרת הסדר כללה עימותים עם שוטרים וחסימת ציר הרכבת הקלה תוך סיכון משתמשי הדרך וסיכון המפגינים עצמם. קצין משטרה כרז והורה למתפרעים להתפזר מהמקום, וכשהפרת הסדר נמשכה, החלה המשטרה בשימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרת הסדר, לצורך הדיפה ופיזור מפרי הסדר".

21:41 - מפגינים חסמו את הרכבת הקלה בירושלים

20:35 - הרב אלחנן דנינו פנה לדרעי: "אמרת לי שמאכילים אותי לוקשים על ביבי. מה תגיד לי עכשיו אחרי 700 יום?"

הרב אלחנן דנינו, שבנו אורי נחטף ונרצח בשבי חמאס, נאם גם הוא הערב בעצרת הפתיחה של "ימים של הכרעה" בהובלת אימהות החטופים ויקי כהן וענת אנגרסט: "איפה הזעקה שלכם? קול בני אחיכם זועקים מהאדמה! הבנים שלכם מוזמנים כעת בפעם החמישית והשישית למסור את נפשם. השמיעו את קולכם ואת קולם של אחיכם מהאדמה!

