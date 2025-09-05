במאמץ להגיע לעסקה: וויטקוף נועד בפריז עם בכירים מקטאר

עדכונים שוטפים

06:56 - האזהרה של בכירי השב"כ לממשלה: "מזהים סימני התפוררות ברשות הפלסטינית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערב (חמישי) דיון מצומצם בנושא יהודה ושומרון, שם עסקו בצעדי הנגד הישראלים למהלכים החד-צדדיים של הרש"פ נגד ישראל בעולם. ב"מהדורה המרכזית" פורסמו מספר אמירות של אנשי השב"כ, בדרגים בכירים, שעמדו בדיונים שהתקיימו באחרונה עם הדרג המדיני על מצבה הקשה של הרשות הפלסטינית.

אותם בכירים הזהירו מהתלקחות הזירה ביהודה ושומרון. "אנחנו מתחילים לראות סימני התפוררות של הרשות", אמרו בכירי השב"כ. "המצב הכלכלי קשה, אחוזי האבטלה הולכים וגדלים, אנשי המנגנונים לא מקבלים משכורת או מקבלים משכורת זניחה. הפרמטרים האלה עלולים לייצר כאוס והתלקחות".

השב"כ הסביר בדיונים הסגורים כי אם ישראל מעוניינת שהרשות תשרוד - אז עליה לפעול כדי למנוע את קריסתה הכלכלית של הרשות. זאת, בין היתר, באמצעות החזרת הכספים שהקבינט החליט על קיזוזם מהרשות הפלסטינית. לכתבה המלאה

01:15 - ארה"ב הטילה סנקציות על ארגוני זכויות אדם פלסטיניים שניסו לקדם חקירה של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג

ארה"ב הטילה סנקציות על שלושה ארגוני זכויות אדם פלסטיניים שניסו לקדם חקירה של בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג בחשד לעבירת רצח עם של ישראל במלחמה בעזה

שר החוץ גדעון סער בירך: "בית הדין הפלילי הבין-לאומי (ICC) נעזר בארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים - אל-חק, מרכז אל-מיזאן לזכויות אדם והמרכז הפלסטיני לזכויות אדם - במסע הצלב הפוליטי שלו נגד ישראל. ‏בית הדין הפלילי הבין-לאומי עשה זאת תוך רמיסת העקרונות של המשפט הבין-לאומי. אני מודה לשר החוץ של ארה"ב רוביו על עוד החלטה מוסרית ועל עמידתו לצד ישראל!"

23:00 - וויטקוף נועד בפריז עם בכירים מקטאר

שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף נפגש אתמול (חמישי) בפריז עם בכירים קטארים, ודן עמם במאמצים להגיע לעסקה לשחרור כל החטופים וסיום המלחמה בעזה - כך לפי שני מקורות שמעורים בפרטים. המקורות ציינו כי השר רון דרמר שוחח שלשום בטלפון עם בכירים קטארים ועם וויטקוף כדי לקדם את המאמצים. אחד המקורות אמר: "עד כה אין התקדמות במו"מ - בעיקר בשל העמדה הישראלית".

בכיר ישראלי אמר מנגד כי בשלב זה אין מהלך אמריקני משמעותי או חדש הנוגע לעסקת החטופים. "חמאס בינתיים לא מתרכך מספיק", אמר. "לאף אחד בינתיים אין שפן לשלוף מהכובע". בכירים אמריקנים ציינו כי הודעת הנשיא טראמפ ביום רביעי, לפיה אם חמאס ישחרר את כל 20 החטופים החיים המלחמה תסתיים, "היתה מסר אותנטי" של הנשיא לחמאס - כך הבכירים האמריקנים.

בכיר אמריקני הוסיף: "הנשיא מתכוון למה שהוא אומר ואנחנו עובדים על זה". בשלב זה לא ברור לחלוטין אם הודעת טראמפ מהווה שינוי מדיניות באשר לתנאים לסיום המלחמה. טראמפ לא הזכיר בדבריו את פירוק חמאס מנשקו או הגליה של בכירי חמאס בעזה לחו"ל, אלא התמקד אך ורק בשחרור החטופים.

מנגד, נתניהו ממשיך להציב את אותם תנאים לסיום המלחמה - ובכירים ישראלים אמרו כי בשלב זה אין לחץ אמריקני לרכך את התנאים הללו. לכתבה המלאה

22:14 - אירוע חריג באשדוד: ארבעה שב"חים נתפסו באתר בנייה, שניים מהם הצליחו להימלט. המשטרה פתחה בסריקות

20:50 - לקראת ההצבעה בכנסת על תקציב הביטחון יקיים יו"ר ועדת החוץ והביטחון 3 דיונים על חוק הפטור מגיוס, ככל הנראה בניסיון להציג לחרדים התקדמות

20:32 - תקיפות צה"ל בזייתון: הדי פיצוצים נשמעים בבאר שבע ובכמה ערים במרכז הארץ וצפויים להימשך בשעה קרובה

19:56 - אדם בוהלר, השליח האמריקני לענייני חטופים מצייץ ברשת X: טראמפ הבהיר שלחמאס אין מקום על כדור הארץ אם לא ישחרר את החטופים מיד

19:26 - דובר צה"ל בהצהרה: "הרמטכ"ל מאמין בתוכנית לכיבוש עזה"

דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין, קיים הערב (ה') הצהרה לתקשורת. דפרין התייחס לדיווחים על חילוקי הדעות בין הדרג הצבאי למדיני - והבהיר: " הרמטכ"ל מאמין בתוכנית כיבוש העיר עזה. הוא מביע את עמדת צה"ל המקצועית בפורומים הרלוונטיים". עוד הוסיף: "אם לא יהיה פתרון אחר ביום שאחרי, יהיה ממשל צבאי".

"זה שבוע עתיר פעילות מבצעית", תיאר דובר צה"ל בתחילת דבריו. "בשבועות האחרונים פתחנו בשלב ב' במבצע מרכבות גדעון. כוחות המילואים שגייסנו השבוע מצטרפים לכוחות המתמרנים. במסגרת הרחבת מבצע מרכבות גדעון, כוחות צה"ל פועלים בעיר עזה: כוחות אוגדה 99 נלחמים בשכונת זייתון. כוחות אוגדה 162, מתמרנים בפאתי שיח' רדואן, השכונה הצפונית בעיר עזה". לדברי דפרין, צה"ל אוחז בכ-40% משטח העיר עזה. בנוסף, חשף את תיעוד החיסול של אבו עוביידה. לכתבה המלאה

