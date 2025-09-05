סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:00

הבוקר (ו'), בורסות אסיה נסחרות בעליות לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ חתם אמש (ה') על צו המפחית את מכסי היבוא על מכוניות יפניות מ-27% ל-15% בלבד.

במקביל לפחתת המכס, ארה"ב ויפן הסכימו על השקעה יפנית של 55 מיליארד דולר בפרויקטים אמריקאים.

המדדים המרכזיים באסיה עולים בתגובה. ניקיי עולה ב-0.6%, בורסת שנגחאי מוסיפה 0.3%, ההנג סנג עולה ב-0.6% ומדד הקוספי מוסיף לערכו 0.1%.

החוזים העתידיים בארה"ב נסחרים בעליות קלות.

אמש, וול סטריט ננעלה בעליות: דאו ג'ונס ו-S&P 500 הוסיפו 0.8% כל אחד, ומדד נאסד"ק טיפס ב-1%.

בין המניות שבלטו אמש במסחר: אמזון קפצה ב-4.2% לאחר שמוקדם יותר היום הודיעה כי מיזם האינטרנט הלווייני שלה רשם לקוח ראשון בענף התעופה.

מטא הוסיפה 1.6%, טסלה התחזקה ב-1.4% ונטפליקס זינקה ב-2.5%.

מניית אמריקן איגל זינקה ב-38%, בעקבות קמפיינים פרסומיים בולטים לג'ינסים ולביגוד שלה בהשתתפות השחקנית סידני סוויני וכוכב ליגת ה־NFL טרוויס קלסי שהניעו ביקושים.

הקמפיין הנוצץ אך השנוי במחלוקת עם כוכבת "אופוריה" עורר גם ביקורת, אולם בשילוב עם שיתוף הפעולה האחרון עם ארוסה החדש של טיילור סוויפט, כוכב הפוטבול, הצליח להביא לגיוס לקוחות חדשים ולעלייה בתנועה בכלל ערוצי הפעילות.

בנוסף, החברה פרסמה מחדש תחזית שנתית לאחר שביטלה אותה מוקדם יותר השנה. כעת היא צופה שמכירות החנויות הזהות יהיו יציבות בקירוב - טוב מהירידה של 0.2% שצפו האנליסטים.

בגזרת הקריפטו, מטבע הביטקוין נסחר ביציבות, לאחר שהשלים אתמול ירידה של כ-2%. ערכו של מטבע אחד עומד על כ-111.4 אלף דולר. גם האת'ריום יציב, וערכו של מטבע אחד עומד על 4,328 דולר.

היום בשעה 15:30 (זמן ישראל) יתפרסם דוח התעסוקה הרשמי בארה"ב לחודש אוגוסט, שישפוך אור נוסף על מתווה הריבית העתידי של הפד. לפי הערכת האנליסטים, מספר המשרות הפנויות גדל ב-75 אלף בחודש שעבר. ג'יימי קוקס, שותף מנהל בקבוצת האריס פייננשל אמר ל-CNBC: "הנתונים של חברת ADP על שוק העבודה שפורסמו היום ממשיכים לחזק את הנרטיב לפיו קצב השינוי החיובי בשוק העבודה הואט משמעותית - כך שניתן לצפות שהפד יוריד את הריבית בספטמבר".

לפי בלומברג, מכירת החיסול באג"ח הגלובליות מתרחבת, והאג"ח הארוכות מובילות את ההפסדים. בעיתון מלמדים ששוקי האג"ח בעולם נתונים ללחצי מכירה מחודשים, כאשר חששות סביב אינפלציה, מכירות חוב ומשמעת פיסקאלית פוגעים באמון כלפי מה שבעבר נחשב לנכסים הבטוחים ביותר בעולם.

גם בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות יורדות קלות, אחרי מספר ימים של עליות. התשואה על אג"ח ל-10 שנים עומדת על 4.15%, והתשואה על האג"ח לשנתיים על 3.58%.

בשוק הסחורות, מחירי הנפט יורדים קלות הבוקר. מחיר חבית מסוג ברנט עומד על 66.8 דולרים ומחירה של חבית מסוג WTI נסחר סביב 63 דולרים.