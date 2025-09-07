שתי עסקאות במיליארדים מחזקות את ספקי החשמל הפרטיים

חברת האנרגיה טראלייט הכריזה על מכירת חשמל מהפרויקט הסולארי "תענך 2" בסכום של בין 2.3 ל-2.5 מיליארד שקל ללקוחות עסקיים דרך דוראל , וסלקום הכריזה שתקנה חשמל מספקים סולאריים ב-1.1 מיליארד שקל. לאור הקושי של ספקיות החשמל להשיג חשמל זול שאת ההנחה עליו ניתן לגלגל לצרכנים, מדובר במהלכים משמעותיים מאוד.

יצרניות האנרגיה במגמת התרחבות

הפרויקט הראשון הוא בייצור חברת החשמל הסולארי טראלייט, מפרויקט "תענך 2" שצפוי להתחבר לרשת במחצית השנייה של 2026. שני פרויקטי תענך נמצאים סמוך לגוש תענכים בדרום עמק יזרעאל, ויחד הם צפויים להפוך לשדה הסולארי המייצר ביותר בישראל, עם הספק כולל של 257 מגה וואט, שהיום הם 3.5% מכלל האנרגיה המתחדשת בישראל.

הפרויקט השני הוא בהספק של 107 מגה וואט, כולל יכולת אגירה של 440 מגה וואט-שעה, מה שיאפשר לו לספק אנרגיה גם מחוץ לשעות השמש. על פי הודעת טראלייט, העסקה היא עם "דוראל חשמל מהטבע", ספק חשמל עסקי של חברת האנרגיה המתחדשת דוראל. לא מדובר על אחת מ-7 ספקיות החשמל הביתיות, אלא בחברה שמספקת חשמל לגופים עסקיים ולמפעלים, כמו מליסרון, כיל, בנק לאומי, דקטלון ומגדל. מגדל, יש לציין, היא אחת המשקיעות בפרויקט "תענך 2" שכעת תהנה מחשמל זול בזכותו.

שגית חן, מנכ"לית טראלייט, מסרה ש"שלב ב' של פרויקט התענך מבשיל ויוצא לדרך. העסקה מהווה אבן דרך חשובה לקידום הצבר המשמעותי של טראלייט, ותתרום באופן ממשי לעמידה ביעדי האנרגיה הירוקה של מדינת ישראל. אנו גאים להוביל פרויקט לאומי בקנה מידה כזה, שמשלב חדשנות, קיימות ותרומה ישירה לכלכלת האזור, לצד העובדה שזהו מהלך שמחזק את מעמדנו כמובילים בתחום האנרגיה המתחדשת בישראל".

טראלייט מקדמת בימים אלו גם את פרויקט האנרגיה המתחדשת הגדול ביותר הבא, "מגלן" בשיתוף 13 ישובים בבקעת הירדן, שיהיה בהספק של 350 מגה וואט ועם יכולת אגירה של 1,300 מגה וואט-שעה. מדובר על חלק ממגמת התרחבות דרמטית של יצרניות האנרגיה הסולארית בשנים האחרונות.

4 שדות סולאריים בגליל המערבי

העסקה השנייה רלוונטית יותר לצרכן הביתי: סלקום אנרג'י חתמו על עסקת אספקת חשמל מול 4 שדות סולאריים בגליל המערבי, בהיקף כולל של 1.1 מיליארד שקל. אחד נמצא בקיבוץ שמרת, וצפוי להתחבר לרשת במהלך 2026, והשאר עם פרויקטים עתידיים על גבי מאגרי מים בקיבוצים בגליל המערבי. בסלקום מספרים כי בשנתיים האחרונות הם התקשרו "בשתי עסקאות ענק לרכישת חשמל ירוק ממשק אנרגיה משישה שדות סולאריים משולבי אגירה הממוקמים בפריפריה וביישובי העוטף, בהיקף כולל של כ-850 מיליון שקל. ששת המתקנים הללו הופעלו ומייצרים כבר היום חשמל ירוק". כלומר, בסופו של דבר עסקאות אלו יותר מיכפילו את יכולת אספקת החשמל של סלקום אנרג'י.

אלי אדדי, מנכ"ל סלקום אמר ש"ההסכם החדש לרכישת חשמל ירוק מהווה צעד נוסף בביסוס מעמדה של סלקום כשחקנית מובילה גם בשוק החשמל", עליו הוסיף ניר יוגב, מנכ"ל סלקום אנרג'י, ש"מאפשר לנו להרחיב את פעילותנו בתחום, לצד הוזלה משמעותית בעלויות. נמשיך לחזק את מעמדנו כשחקן מוביל בשוק החשמל ולהעניק ללקוחות שירות מצטיין ואת מגוון המסלולים הגדול ביותר, לרבות מסלולים של חשמל ירוק". לסלקום יש מסלול ייחודי של חשמל ירוק, עם הנחה זניחה של 1% בתמורה להתחייבות לצריכת 100% חשמל מאנרגיות מתחדשות, ועם הנחה קטנה של 3% בתמורה להתחייב לצריכת 50% חשמל מאנרגיה מתחדשת.

עם זאת, יש לציין שחלק ניכר מהחשמל הזול ברשות הספקים הוא סולארי, בעוד דווקא החשמל הקונבנציונלי הפרטי מוגבל למדי. רשות החשמל פרסמה לאחרונה מכרז שנועד להרחיב מעט את היכולת של יצרניות חשמל בגז שהופרטו מחברת החשמל למכור חשמל לספקים פרטיים. בתגובה אליו, כל שבעת ספקי החשמל הפרטיים הזהירו שהמכרז רחוק מלהספיק, ולא יצליח לייצר תחרות. היום מאות אלפי משקי בית כבר מקבלים חשמל מוזל, אך כל הספקים מפסידים כסף.