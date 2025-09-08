מנכ"ל דוראל: "ה-AI ידרוש המון המון חשמל וישראל חייבת להיות שם"

מנכ"ל חברת דוראל, יוני חנציס, אינו מודאג מההצהרות הלוחמניות של נשיא ארה"ב טראמפ נגד תעשיית האנרגיה המתחדשת ("לאחר ששקע האבק לא השתנה דבר"), ובטוח שה-AI יוביל את הביקוש, כך עולה מראיון שנתן לכתב גלובס דין שמואל אלמס, בכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס שנערך היום בשפיים.

● כנס צמיחת הקיבוצים | מנכ"ל משרד השיכון: "אל תקנו דירה לילד בן 15, אין סיבה להניח שהמחיר יעלה"

● כנס צמיחת הקיבוצים | מנכ"ל קבוצת חיפה: "חקלאות מדויקת היא העתיד של הביטחון התזונתי"

בעוטף עזה היה מימוש של אנרגיה סולארית עוד לפני המלחמה. מה למדתם מהפרויקטים הקיימים שלכם בעוטף?

"כחברה, למדנו שצריך לדעת לנהל משאב בחירום, תחת מציאות משתנה. השבעה באוקטובר תפס אותנו בהפתעה. יש לנו המון מתקנים סולאריים בעוטף ושותפים שלנו נחטפו ונהרגו, זה היה אירוע מורכב. וגם המון עובדים שלנו יצאו למילואים, ורצינו לשמור על רציפות תפקודית.

"ברמה הכללית, ישראל מדינה מאוימת וגם המלחמה עם איראן לימדה אותנו את זה. אם האירוע עם איראן היה ממשיך היינו רואים פגיעות שגורמות להפסקות חשמל. אנרגיה מתחדשת היא אנרגיה מבוזרת במרחב, בניגוד לאסדת גז ובזה צריך להתמקד".

"זקוקים לגב ושיתנו לנו לרוץ"

מה עוצר אתכם?

"אין גורם אחד שחלילה עוצר, אבל יש יעד של ישראל ל-30% אנרגיה מתחדשת, שאגב זה גם יעד לא מספק ונעבור אותו ונגיע ל-50%, אבל תחנה סולארית זה אירוע מורכב, שדורש היתרים ואישורים, וצריך מכנה משותף בין כל הרגולטורים והמשרדים - רק גב ושיתנו לנו לרוץ. אין גוף שרואה הכול ויש לו שיניים ושיכול לתכלל את הדברים".

מה היתרון של פרויקט אגרו סולארי לעומת פרויקטים מקבילים?

"יש פה המון שמש אבל מעט קרקעות, והפתרון הוא שימוש דואלי בקרקע, בגגות, בחקלאות. שדה חקלאי שמשלב שדה סולארי זה מעולה. המדינה תומכת בזה מאוד. מעבר לכך, זה עונה גם על ביטחון תזונתי. החשמל מסבסד לשותפים שלנו את החקלאות.

"פרויקט רבדים הוא מוביל ברמה עולמית. קומה ראשונה אבוקדו, קומה שנייה סולארי. מספק חשמל למליסרון".

כמה זמן לוקח להרים פרויקט כזה?

"בין ארבע לחמש שנים בין שחותמים על עסקה עם השותף ועד שמרימים את השאלטר.

"הסדרת השוק שמאפשרת לנו למכור חשמל ללקוחות שלנו היא משמעותית, אבל הרגולציה הפקידותית, לשנות ייעוד מקרקע חקלאית לקרקע לייצור חשמל, לוקחת זמן ואפשר וצריך לקצר את זה".

הביקושים עולים כל הזמן למרות שאתם יותר יקרים?

"עלות הייצור היא מאוד מאוד זולה, אבל כחברה מסחרית אני מוכר מוצר במחסור - חשמל ירוק. אנחנו מחזיקים יותר מ-50% מהאגירה.

"אז האינטרס האישי שלי הוא למכור חשמל לא בהנחה, אבל עלות הייצור השולית נמוכה בהרבה".

"הרגולציה של טראמפ אפילו מיטיבה עם דוראל"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כשנכנס לתפקיד שהיה מעדיף לראות חזרה לדלק מאובנים. יש לכם פעילות צומחת בארה"ב, איך זה השפיע עליכם?

"החברה שלנו מדורגת בין עשרת מפתחי הסולאר הגדולים בארה"ב. הפרויקט הכי גדול שלנו באינדיאנה הוא 50 אלף דונם, שווה בשטח שלו לתל אביב או למנהטן.

"הכניסה של טראמפ לוותה בהרבה כותרות וסנטימנט, אבל הלכה למעשה אין שינוי. הרגולציה שהוא הביא אפילו קצת מיטיבה עם הפרויקטים שלנו וגם עם אחרים. הסיבה המרכזית היא שבארה"ב הצריכה טסה קדימה בגלל בעיקר דאטה סנטרס. אי אפשר להאיץ תחנות של דלק מאובנים. הקצב של אנרגיה מתחדשת הוא הכי מהיר.

"90% מהפרויקטים בארה"ב שמחכים לחיבור לרשת הם של אנרגיה מתחדשת. כך שהמציאות הולכת לכיוון אחר. השוק האמריקאי פחות מ-10% אנרגיה מתחדשת והוא ישעט קדימה".

AI עובד דרך צריכת חשמל וזה מה שדוחף את התחום בארה"ב.

"ה-AI יגיע גם לישראל ואנחנו חייבים להיות ערוכים לזה מבחינה תשתיתית. אם זה לא יהיה, אומת הסטארט אפ תישאר לאחור. יש מה ללמוד מהאמריקאים: היתר בנייה אפשר לקבל הרבה יותר מהר מפה, הציר התכנוני יותר קל".

**גילוי מלא: הכנס בשיתוף בנק דיסקונט, קבוצת דוראל, קבוצת חיפה, התנועה הקיבוצית, התעשייה הקיבוצית וקרן קמע