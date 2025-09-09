ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בחנו את עצמכם: עד כמה אתם מכירים את התעשייה הקיבוצית?
כנס צמיחת הקיבוצים 2025

בחנו את עצמכם: עד כמה אתם מכירים את התעשייה הקיבוצית?

כמה ממפעלי התעשייה הקיבוצים נשארו בבעלות מלאה של הקיבוצים, בכמה מפעלים השקיעה קרן טנא וכמה קיבוצים מוגדרים כשיתופיים באופן מלא? • השאלות שנשאלו בכנס צמיחת הקיבוצים של גלובס 

גלובס 20:59
טריוויה / צילום: Shutterstock
טריוויה / צילום: Shutterstock

1. כמה ממפעלי התעשייה הקיבוצית עדיין בבעלות מלאה של הקיבוצים?
א. 24%
ב. 34%
ג. 44%
ד. 54%

לחצו כאן לתשובה הנכונה

ד. 139 מפעלים, שהם 54% מהמפעלים הקיבוציים

2. בכמה מפעלים קיבוציים השקיעה קרן טנא עד היום?
א. 5
ב. 10
ג. 15
ד. 20

לחצו כאן לתשובה הנכונה

ג. 15, כמחצית מהחברות בהן השקיעה

3. לכמה מתוך כ־280 הקיבוצים בישראל יש לפחות מפעל אחד?
א. 127
ב. 167
ג. 187
ד. 227

לחצו כאן לתשובה הנכונה

ב. 167 קיבוצים

4. כמה מבין כ־280 הקיבוצים בישראל מוגדרים שיתופיים באופן מלא?
א. 22
ב. 42
ג. 62
ד. 82

לחצו כאן לתשובה הנכונה

ב. 42, מהם 39 בתנועה הקיבוצית ועוד 3 בקיבוץ הדתי

5. יעד הייצור מאנרגיות מתחדשות שהציבה מדינת ישראל ל־2025 הוא 20%. מה היה השיעור בסוף 2024?
א. 6.7%
ב. 9.7%
ג. 12.7%
ד. 14.7%

לחצו כאן לתשובה הנכונה

ד. 14.7%

6. מה השטח הסולארי הכי גדול של קיבוץ בודד בישראל?
א. מעלה גלבוע, בעמק המעיינות
ב. רבדים, בשפלת יהודה
ג. קטורה, בערבה
ד. מגן, בנגב המערבי

לחצו כאן לתשובה הנכונה

ג. קיבוץ קטורה, עם 600 דונם

7. בתעשייה הקיבוצית מועסקים למעלה מ־30 אלף עובדים. מי המחוז המוביל?
א. צפון
ב. מרכז
ג. דרום

לחצו כאן לתשובה הנכונה

א. מחוז צפון עם 19 אלף מועסקים - מעל 50% מהעובדים בתעשייה הקיבוצית כולה