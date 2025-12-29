לפני מספר שבועות הצליח א', צעיר בן 16 שמתגורר בישוב קהילתי בדרום הארץ, לשכנע את אימו שתאפשר לו לסחור במניות. אחרי חודשים של מסע לחצים היא הסכימה ולקחה אותו לסניף הבנק שבו מתנהל החשבון המשפחתי בכדי שיאפשרו לו "לקנות S&P 500".

אלא שלאותו צעיר נכונה אכזבה. בבנק הציגו בקשות שונות למתן הרשאות מצד ההורים ודרישה חד משמעית - עבור כל פעולת מסחר, הוא יהיה חייב להגיע לסניף. א' לא לבד. העליות החזקות בבורסה בשנה האחרונה פתחו את התיאבון של צעירים רבים בגילאי 18 ומטה.

בכיר בשוק ההון מספר כי רצה לפתוח לשתי בנותיו הקטנות חשבון ניירות ערך: "חשבתי שזאת 'שטות שלי', שאני איש שוק ההון שנעול בבועה של עצמו, אבל עשו אצלנו סקר וגילו שיש לזה קהל גדול שרוצה פתרונות לסוגיה", מה שהוביל לדבריו להתנעת תהליכים לייצר פתרונות.

"הצעירים רואים סרטונים בטיקטוק, מתעדכנים ברשתות החברתיות ב'חתול פיננסי' או ב'השקעות לעצלנים' והם גם רוצים להשקיע", אומר מנהל באחד מבתי ההשקעות. לדבריו, "דור האלפא (ילידי 2010 ואילך) גם רוצה מניות. "בשנה וחצי האחרונות החלו פניות של בני נוער למוקדי המכירות שלנו. היו מקרים שילדים בגיל 12 התקשרו מיוזמתם, ובמקרים חריגים אפילו בני 10 שחייגו למוקד".

מה אומר החוק?

בסיכום השנה של הבורסה בת"א, שפורסם השבוע, הודגשה תרומתם של משקיעי הריטייל, קרי משקיעים הפועלים באמצעות חשבון מסחר עצמאי שפתחו בבנקים או בבתי ההשקעות. ב־2025 הללו, רבים מהם צעירים בשנות ה־20 וה־30 לחייהם, פתחו כ־100 אלף חשבונות מסחר חדשים, כאשר רכישותיהם בשוק המניות המקומי הצטברו להיקף שנתי של כ־13.7 מיליארד שקל - הגבוה ביותר מבין כלל קבוצות המשקיעים.

ומה לגבי משקיעים צעירים יותר? מבחינת החוק, לצעיר מתחת לגיל 16 אין אפשרות לסחור בניירות ערך. שלב ביניים בהתבגרות, שבו מוצעים כיום פתרונות יצירתיים בבנקים ובבתי ההשקעות, הוא של בין גיל 16 לגיל 18.

"המגמה מאוד ברורה, אם בעבר היינו נתקלים בפתיחת חשבון מסחר בגיל 35 ומעלה, משהו השתנה באופן יסודי מתחילת הקורונה", אומר ישי מזרחי, מנהל מערך המכירות באי.בי.אי שירותי בורסה. "כיום יש מהפך מטורף בתחום המסחר העצמאי והמון בני נוער רוצים להשקיע.

"יש מקרים שפונים אלינו נערים מגילאי 16, וגם מתחת לזה. הם מנסים לפתוח חשבון, ונותנים פתרון של פתיחת עוד חשבון לאבא או לאמא, שבו מוגדר הילד כ'נהנה'. נוצרת הפרדה מבנית בין ההורה לילד, וכשהוא יגיע לגיל 18, הוא יוכל לקבל את הנכסים בחשבון בלי אירוע מס". בשורה התחתונה, ההורה סוחר בניירות הערך, והילד יכול להתחיל לסחור עצמאית בגיל 18.

גם בחברת המסחר העצמאי אקסלנס טרייד, מקבוצת הפניקס בית השקעות, זיהו את הביקוש בקרב בני נוער ויצאו לאחרונה בקמפיין שבו הם מציעים "חשבון השקעות מגיל 0". גם כאן ההורים פותחים לילד חשבון, מבצעים הפקדה, ואז הם יכולים לסחור בניירות ערך. הילד מוגדר כנהנה בחשבון, ובהגיעו לגיל 18 באפשרות ההורה להעביר את החשבון לבעלות הילד.

בנוסף, באקסלנס טרייד מציעים חשבון לצעירים בגילאי 16-18 שמאפשר לאותם צעירים לסחור ממש. באותו חשבון ההורה מוגדר כאפוטרופוס ומצופה ממנו לפקוח עין ולבדוק את הפעילות הילד בחשבון, אבל במקרה הזה הצעיר הוא זה שמבצע את הפעולות בעוד שללהורה יש אפשרות לעצור את הפעילות בחשבון או לסגור אותו בכל רגע נתון.

המגבלות על המסחר הן בפעולות הנחשבות למסוכנות כמו קבלת אשראי לביצוע השקעות, מכירה בחסר (שורט) ולסחור בנגזרים בכלל. בנוסף, ההורה חייב להיות גם הוא לקוח של בית ההשקעות.

"אצלנו צריך להתאפק"

במיטב טרייד, בדומה לאי.בי.אי, גם לא מאפשרים מסחר לבני נוער שלא למלאו להם 18. אושר טובול, מנכ"ל מיטב טרייד מסביר כי "אצלנו ניתן לפתוח חשבון מתחת לגיל 18 באמצעות אפוטרופוס, כאשר החשבון נפתח על שם הילד. ואז האבא או האמא הם אלה שמעבירים הוראות מסחר בניירות ערך בחשבון. כאשר הילד מגיע לגיל 18 הוא עובר תהליך של זיהוי אצלנו ואז מסירים את האפוטרטפוס והחשבון עובר לבעלותו".

רף ההשקעה המינימלי לפתיחת חשבון מסחר בבתי ההשקעות נע מ־4,500 באקסלנס טרייד, דרך 10,000 במיטב טרייד (בימים אלה יש מבצע שמוריד את הרף ל־5,000 שקלים) ועד 15,000 באי.בי.אי טרייד. "יש היום הרבה התעניינות בנושא. אנחנו רואים שהצעירים לומדים בבתי הספר על חינוך פיננסי, וכל העולם הפך ליותר מונגש. גם ברגע ששוק ההון חיובי זה גורם לאנשים לרצות יותר להשקיע ולסחור. אבל צעירים מתחת לגיל 18, אצלנו, צריכים להתאפק", אומר טובול.

באשר לעמלות המסחר, בבתי ההשקעות הן נחשבות לנמוכות לעומת הבנקים. ממחשבון העמלות של הבורסה עולה כי בתיק השקעות של עד 25,000 שקל, דמי הניהול הרבעוניים מתחילים מ־0% בפסגות, ל־0.04% באי.בי.אי טרייד, 0.06% באקסלנס טרייד ו־0.063% במיטב וטרייד. בבנקים מדובר בדמי ניהול גבוהים יותר שמתחילים ב־0.14% בבנק ירושלים עד 0.52% בבנק מסד. עם זאת, חלק מהבנקים מספקים הטבות למשקיעים צעירים כמו הנחות בעמלות קנייה במכירה או בדמי ניהול. מנגד, בבתי ההשקעות אין הטבות נוספות לצעירים, פרט העברת הבעלות על ההחשבון ללא אירוע מס בגיל 18.

מה מציעים בבנקים?

בשל החשש מהשפעתן של הונאות ברשתות החברתיות, בהן כאלה הנעשות באמצעות AI ומשתמשות בדמויות מוכרות משוק ההון ש"ממליצות" על מניות קיקיוניות, בבנקים יש מגבלות שיאפשרו לצעירים מעל גיל 16 לסחור. "הקטין יכול לסחור במניות אבל דרך הסניף", אומר בכיר באחד הבנקים. "הוא צריך אישור מההורים וחייב להגיע פיזית ולהעביר את ההוראה מול הפקיד. זה נעשה במכוון, כי ככה הסניף בודק מה נעשה, אם זה מצריך בטחונות, פעולה שמנסה לחרוג מהמסגרת וכו'. המטרה היא שלא יעשו שטויות. יש גם אפשרות לתת הרשאות לצעיר לסחור באינטרנט, אבל זה רק אם ההורה נכנס כאפוטרופוס בחשבון הבנק של הקטין ומבצע את הפעולות באותו חשבון", אומר הבנקאי הבכיר.

בבנק הדיגיטלי וואן זירו הסתערו בשנה החולפת על תחום המסחר בניירות ערך, ואפשרו לבצע 10 פעולות חודש בחינם לשנה ראשונה (לפותחי חשבון). שם קיבלו בעקבות הקמפיין פניות מצד "הורים לילדים, בעיקר בגילאי בר/בת מצווה ששאלו אם אפשר לפתוח את החשבון על שם הילד כדי לשים לו את הכסף שקיבל במתנה", אומר יניב סולומון ראש דסק מסחר בניירות ערך בבנק וואן זירו. "ההורים רוצים לפעמים מנגנון של 'שגר ושכח' של הוראת קבע שקונה כל חודש מדד מניות. אנחנו מסבירים כמובן שהחשבון שייך להורה. יש הורים שממש מתייעצים עם הילדים ובוחרים להם מניות ספציפיות של תאגידים שהם אוהבים כמו חברות של משחקי וידאו או קוסמטיקה".