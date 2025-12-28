רגע לפני שהבורסה בתל אביב מסיימת עידן ועוברת לשבוע מסחר של ימי שני־שישי, היא פרסמה את סיכום השנה שלה. 2025 הייתה אחת השנים הטובות בתולדות השוק המקומי עם זינוק אדיר במדדי המניות, במחזורי המסחר, במספר ההנפקות הראשוניות ובגיוסי החוב. שנה שהסתיימה עם תשואה פנומנלית של כ־50% במדד הדגל שלה - ת"א 35. הפעם האחרונה שבה הציגה הבורסה תשואה גבוהה יותר הייתה ב־2009, שנת היציאה מהמשבר הכלכלי הגלובלי, אז עלה המדד (שנקרא בזמנו ת"א־25) ב־75%. מאז השפל שאחרי פרוץ מלחמת חרבות ברזל, המדד הכפיל את ערכו.

1 ת"א עקפה את רוב המערב

מדד הדגל התל אביבי עקף בפער משמעותי את מרבית הבורסות המערביות, ובהם ההאנג סאנג של הונג קונג (33%), הניקיי בטוקיו (26%), הדקס בפרנקפורט (22%) וכן מדד S&P 500 האמריקאי שעלה ב־18% "בלבד". במונחים דולרים רשם מדד ת"א־35 תשואה מרשימה אף יותר, של 73% בהשנה, כמעט פי 4 מזו של המדד האמריקאי המוביל.

● כבר הכריזו ש"הסקטור כולו מת". אבל אז המניות האלה זינקו ב־100% ויותר

● תחזיות הבנקים: מה יקרה לדולר וכמה פעמים תרד הריבית ב-2026?

בבורסה מסרו כי "העליונות והיכולות הצבאיות שישראל הפגינה במבצע 'עם כלביא' וכן הסכם הפסקת האש עם חמאס, היוו גורם משמעותי בחיזוק אמון המשקיעים בשוק המקומי והוסיפו אלמנט של אופטימיות לשווקים לקראת הבאות".

2 מור למעלה, כצמן ל מטה

מה עניין את המשקיעים במניות השנה? בראש ובראשונה מניות מתחומי הפיננסים והתעשיות הביטחוניות. שיאנית התשואות (במדד ת"א 125) היתה מניית ארית תעשיות, יצרנית המרעומים לפגזים וחימושים משוטטים, שמנייתה עלתה ב־363% השנה (עד ליום ראשון במהלך המסחר). זאת, לנוכח הגאות בעסקי החברה (הכנסות וצבר ההזמנות), כפועל יוצא של הצטיידות ביטחונית מוגברת ע"י משרד הביטחון ומדינות רבות בעולם בעקבות המלחמות באוקראינה ובישראל.

אחריה נמצאים שניים מכוכבי הסקטור הפיננסי - בתי השקעות מור ומיטב, שמניותיהם עלו השנה ב־289% ו־283% בהתאמה, הודות לעליות בבורסה עצמה שהגדילה את הכנסותיהם מהשקעות ומדמי ניהול.

במקום הרביעי נמצאת יצרנית תמציות הטעם והריח תורפז, שמובילה קרן כהן חזון, שמנייתה עלתה ב־232%, ובמקום החמישי נמצאת עוד כוכבת של התעשיות הביטחוניות - יצרנית המצלמות המיוצבות נקסט ויז'ן, שמנייתה זינקה ב־231% השנה.

בתחתית הביצועים במדד ת"א־125 נמצאת חברת התוכנה נייס. המשקיעים שחוששים שהבינה המלאכותית (AI) תנגוס בעסקי פיתוח תוכנות שירות הלקוחות שלה, הפילו את מנייתה ב־43% השנה. מקום מעליה נמצאת ריטיילורס, זכיינית המותג נייקי מקבוצת האופנה פוקס, שבשל היחלשות עסקיה של נייקי בעולם צנחה השנה ב־38%.

במקום השלישי מהסוף נמצאת מניית חברת הנדל"ן המניב, ג'י סיטי של חיים כצמן, המחזיקה בעיקר מרכזי מסחר בעולם, שנחתכה ב־34% על רקע חששות המשקיעים מהמינוף הגדול שבו היא פועלת, עם חובות ענק של מיליארדים.

3 מדדים: הפיננסים בראש

העדפת המשקיעים את מניות הפיננסים באה לידי ביטוי גם בצמרת המדדים של הבורסה, כאשר מדד ת"א־ביטוח עלה בכ־157% מתחילת השנה ודורג במקום הראשון, למרות יומיים של ירידות חדות שעברו על המדד. מניות הביטוח נהנו מהגאות בבורסה, תקן חשבונאי חדש שהקל על הצגת רווחים עתידיים וייקור הפוליסות לציבור.

מדד ת"א־פיננסים שכולל בנוסף לחברות הביטוח, את מניות הבנקים ובתי ההשקעות כמעט הכפיל את עצמו (92%), כאשר מדד ת"א־בנקים עלה בכ־60% בשנה שחלפה. הבנקים הושפעו לחיוב מסביבת הריבית הגבוהה וכן מעליות מדד המחירים לצרכן (שמייקר חלק מההלוואות שהעמידו). אך המס שדורש שר האוצר להטיל על הבנקים, מכביד על הסנטימנט בימים האחרונים. בין המצטיינים בולט מדד ת"א תשתיות אנרגיה שטיפס ב־71%, ומושפע מסנטימנט חיובי בתחום האנרגיה הירוקה, שעשוי להתאושש בשל הפחתות הריבית בעולם. וגם מעסקת הגז הגדולה עם מצרים שנחתמה לאחרונה.

4 הציבור מצטרף לחגיגה

מחזורי המסחר היומי בשוק המניות המקומי קפץ השנה והסתכם בכ־3.4 מיליארד שקל בממוצע - גבוה בכ־56% מהמחזור היומי הממוצע בשנה הקודמת. "אמון המשקיעים המקומיים והבינלאומיים לצד פתיחה משמעותית של חשבונות מסחר על ידי משקיעים קמעונאיים (ריטייל) והתאוששות בשוק ההנפקות המקומי, תרמו לעלייה במחזורי המסחר השנה ביחס לשנה הקודמת", מסרו בבורסה.

מי שלקח השנה חלק פעיל מבעבר במסחר בבורסה הם משקיעי הריטייל, משקיעים פרטיים מהציבור שפותחים חשבון מסחר עצמאי בבית השקעות או באמצעות הבנק, ומגבירים את חלקם במסחר. משקיעים אלה רכשו השנה (נטו) מניות בכ־13.7 מיליארד שקל, "הגבוה ביותר מבין כלל קבוצות המשקיעים", לפי הבורסה.

עוד בלטו במגמת רכישות (נטו) השנה הם משקיעים מוסדיים, המנהלים את כספי הציבור כמו חברות הביטוח ובתי ההשקעות עם 3.3 מיליארד שקל, והמשקיעים זרים שרכשו מניות ב־4.3 מיליארד שקל. המשקיעים הזרים, הגיעו השנה להיקף שיא בהחזקות שלהם, כפי שפרסם גלובס בשבוע שעבר. נכון לסוף הרבעון השלישי של השנה ההחזקות שלהם עמדו על 19.2 מיליארד דולר (כ־63.5 מיליארד שקל).

5 התעוררות בהנפקות

העליות החדות במדדי המניות הובילו להתאוששות נאה בשוק ההנפקות. 21 חברות חדשות הנפיקו לראשונה את מניותיהן לציבור (IPO) בבורסה, לעומת 5 הנפקות ב־2024 ורק הנפקה אחת ב־2023.

היקף הגיוסים בשוק המניות הסתכם ב־20.5 מיליארד שקל, יותר מכפול מהיקפו ב־2024 (8 מיליארד שקל). כרבע מסכום הגיוסים (5.5 מיליארד שקל) היה בהנפקות הראשוניות לציבור והיתרה על ידי חברות רשומות למסחר או בהקצאות פרטיות.