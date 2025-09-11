הרבש"ץ התכונן במשך שנים לפלישה, עשרות מחבלים נסוגו

עדכונים שוטפים

06:00 - הרבש"ץ התכונן במשך שנים ל-7 באוקטובר, וחברי כיתת הכוננות בלמו את המחבלים: תחקיר הקרב בקיבוץ מגן

צה"ל חשף הבוקר (ה') את תחקיר הקרב בקיבוץ מגן בבוקר 7 באוקטובר. התחקיר קובע כי "צה"ל נכשל במשימתו להגן על הקיבוץ", ומציין את גבורתם יוצאת הדופן של חברי כיתת הכוננות והקיבוץ, שהצליחו להדוף את המחבלים ולמנוע אסון גדול יותר. בקרב על הקיבוץ נפלו שניים מחברי כיתת הכוננות.

את התחקיר ערך אלוף משנה (מיל') זיו בית אור במשך כשלושה חודשים, והוא הוצג בפני חברי הקיבוץ ובני המשפחות השכולות. הוא חושף כשלים פיקודיים ותקשורתיים שהביאו לכך שחברי הקיבוץ היו ברשות עצמם בבוקר השבת השחורה.

עשרות מחבלים התקדמו באופנועים וטרקטרונים לכיוון הקיבוץ. תמונת המצב התגבשה רק בשעות הצהריים, ועד השעה 13:30 לא הגיע אף חייל צה"ל למרחב. גבורת חברי כיתת הכוננות, שהצליחו להניס את המחבלים, מנעה טבח כבד בקיבוץ.

במשך שנים רבות, קידם הרבש"ץ את מערך החירום של הקיבוץ. הוא הגדיל את מספר התקנים בכית הכוננות, הצטייד בנשק והקים עמדות היקפיות להגנת היישוב. בזכות ההכנות הללו, צוין בתחקיר, היו חברי הכיתה מוכנים וערוכים להגנת הקיבוץ בצורה מיטבית. בשעה 10:38 הבינו מפקדי חמאס כי המתקפה על הקיבוץ נבלמה, והורו על המחבלים לסגת.

חבר כיתת הכוננות אבי פליישר ז"ל נפטר מפצעיו בדרכו לבית החולים; אופיר מרדכי ירון ז"ל נרצח גם הוא במהלך הקרב. לכתבה המלאה

05:45 - בעקבות שיגור מתימן, אזעקות נשמעות כעת בדרום הנגב. מיירט יצא לעבר הטיל

05:22 - טראמפ: אלימות ורצח הן תוצאות טרגיות של דמוניזציה עם אלו שאינך מסכים איתם

טראמפ בהצהרה מצולמת מהבית הלבן: "במשך שנים אנשים מהשמאל הרדיקלי השוו אמריקאים נפלאים כמו צ’ארלי לנאצים ולגדולי הרוצחים ההמוניים בהיסטוריה. רטוריקה כזו אחראית ישירות לטרור שאנחנו רואים בארצנו היום, והיא חייבת להיפסק מיד.

"אלימות ורצח הן תוצאות טרגיות של דמוניזציה עם אלו שאינך מסכים איתם".

04:30 - שיחת הטלפון הסוערת בין טראמפ לנתניהו: "התקיפה בדוחא - לא נבונה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו ניהלו שלשום (שלישי) שיחה טלפון סוערת, שבמהלכה הנשיא כעס על כך שלא עודכן מראש על התקיפה. הוא כינה את התקיפה "לא נבונה", רה"מ השיב לו: "היה לנו חלון הזדמנויות קצר שהיינו צריכים לנצל" - כך על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל.

בהמשך היום קיימו השניים שיחה נוספת, שהוגדרה "לבבית", וטראמפ התעניין בתוצאות התקיפה. בכיר בממשל ציין ל"וול סטריט ג’ורנל" כי טראמפ, שתומך נחרצות בישראל, מתחיל להרגיש תסכול מנתניהו, שלעיתים פועל ללא התייעצות עם ארצות הברית ומוביל צעדים צבאיים שמתנגשים עם מטרותיו במזרח התיכון. לכתבה המלאה

03:08 - ראש ה-FBI: החשוד שנעצר מוקדם יותר בחשד לרצח של קירק - שוחרר

אחרי שראש ה-FBI טען כי נעצר חשוד ברצח של קירק, ראש מחלקת הביטחון הציבורי של יוטה סתר את דבריו, וטען: "היורה עדיין חופשי". לאחר מכן הודיע ראש ה-FBI כי החשוד שנעצר מוקדם יותר - שוחרר.

00:58 - "לחץ צבאי יעזור?": שורדי השבי ומשפחות החטופים נפגשו עם טראמפ - יממה לאחר התקיפה בקטאר

במהלך הפגישה הבהיר הנשיא טראמפ כי ארה"ב מחויבת לשחרור את כל החטופים שעדיין מוחזקים בידי חמאס. בשלב מסוים שאל טראמפ את המשפחות האם לחץ צבאי על חמאס עשוי לסייע, המשפחות השיבו בשלילה. הנשיא הביע את זעזועו מהמצב הקשה של החטופים - והתחייב להמשיך לפעול למען שחרורם. לכתבה המלאה

00:35 - אחרי שנתיים וחצי בשבי בעיראק: אליזבט צורקוב נחתה בישראל

הישראלית שנחטפה בעיראק, אליזבט צורקוב, שבה לישראל - ותעבור קליטה בדומה לחטופים ששבו משבי חמאס. צורקוב, שנחטפה במרץ 2023, הוחזקה יותר מ-900 ימים בידי "גדודי חיזבאללה". לכתבה המלאה

21:08 - ראש ממשלת קטאר חשף בריאיון ל-CNN: "קצינים קטארים שנפצעו בתקיפה הישראלית, מצבם קריטי"

יממה אחרי התקיפה הישראלית בקטאר, ראש ממשלת קטאר אל ת'אני התראיין אמש (רביעי) ל-CNN ותקף בחריפות את נתניהו וממשלתו. לדבריו, נתניהו הוא ש"מוביל את המזרח התיכון לכאוס". עוד האשים אותו כי הוא "בזבז את זמנה של קטאר בגישור".

עוד אמר ש"קטאר מבצעת הערכה מחדש של 'הכול' בנוגע לתפקידה כמתווכת. גם בנוגע לעתידו של חמאס בקטאר", לדבריו: "תהיה תגובה למתקפה הישראלית בדוחא, התגובה נמצאת כעת בדיונים עם שותפינו באזור".

