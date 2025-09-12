עדכונים שוטפים

08:04 - ב"פוליטיקו" דווח שטראמפ ועוזריו מודאגים מהשפעת התקיפה בדוחה על המו"מ

הניסיון הישראלי השבוע לחסל את צמרת ההנהגה המדינית של ארגון הטרור חמאס בדוחא שבקטאר הוביל למתיחות בין וושינגטון לירושלים. אתר החדשות "פוליטיקו" דיווח הלילה (בין חמישי לשישי) שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועוזריו הקרובים מודאגים מכך שהתקיפה הישראלית בדוחא פגעה במשא ומתן לשחרור חטופים - אולי אפילו אנושות.

אדם המקורב לצוות הביטחון הלאומי של הנשיא וגורם אמריקני נוסף שמעורה בפרטים, אמרו ל"פוליטיקו" שהתסכול של הממשל האמריקני מראש הממשלה בנימין נתניהו העמיק מאז התקיפה ביום שלישי - וטראמפ ועוזריו אף החלו לשאול את עצמם אם הוא ניסה לחבל בשיחות. "כל פעם שנראה שיש התקדמות - הוא מפציץ מישהו", אמר גורם בממשל. "זו הסיבה לתסכול של הנשיא וצוותו".

07:14 - החות'ים: עלה ל-46 מניין ההרוגים בתקיפות הישראליות השבוע

07:04 - עוד לפני התקיפה, ראש המוסד הזהיר: לפגיעה בריבונות הקטארית תהיה השפעה על המו"מ

שרים בקבינט קיבלו עדכון שישראל לא אופטימית לגבי הצלחת החיסול בקטאר, ושדבר אחד ברור: ההצלחה שהיו בטוחים שתושג - לא הושגה. זה גם המסר שעבר בציר שבין ירושלים לוושינגטון, כך דווח אתמול (חמישי) ב"מהדורה המרכזית".

היום צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו לכנס את הקבינט המצומצם לדיון ראשון אחרי ניסיון החיסול, שם יידונו בתוכניות המבצע לכיבוש עזה, אבל גם בהשפעה של החיסול על הסיכויים לעסקת חטופים.

בכירים בישראל אמרו אתמול לחדשות 12: "יעברו כמה ימים לפחות עד שנבין סופית, אבל כרגע, המגעים בקיפאון מוחלט. מעמדה של קטאר כמתווכת נפגע, והחשש הוא שחמאס יקשיח עמדות פעם נוספת - לפחות בטווח הקרוב".

