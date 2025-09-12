הגל נמשך? יוניקורן הפינטק הישראלי לנדבאז הגיש תשקיף לקראת הנפקה

חברת הפינטק לנדבאז, שהוקמה על ידי היזמים הישראלים אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, מתקדמת לעבר הנפקה ראשונית לציבור בנאסד"ק. לנדבאז, שהגיעה לשווי של יותר ממיליארד דולר והוכתרה רשמית כחד-קרן בשנת 2023, הודיעה היום כי הגישה תשקיף לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) וכי בכוונתה לרשום את מניותיה למסחר תחת הסימול LBZZ.

בשלב זה החברה עדיין לא חשפה את מספר המניות שיוצעו לציבור או את טווח המחירים, כאשר ההנפקה עצמה צפויה להתבצע רק לאחר השלמת הליך הבדיקה של ה־SEC ובהתאם לתנאי השוק.

עוד לפי הודעת החברה, רשימת החתמים כוללת את גולדמן זאקס, ג'יי.פי. מורגן ו־RBC קפיטל מרקטס כבנקי ההשקעות הראשיים. אליהם מצטרפים טי.די. סקיוריטיז, סיטיזנס קפיטל מרקטס, קיף, ברויאט אנד וודס (חברת בת של סטייפל) ונידהם אנד קומפני כחתמים נוספים.

טכנולוגיה ישראלית בשוק האשראי לרכב

לנדבאז הוקמה בבוסטון בשנת 2015 בידי אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, במטרה לספק פתרון לאוכלוסיות בארה"ב שמתקשות לקבל מימון בנקאי מסורתי לרכישת רכב. החברה פיתחה פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית ולמידת מכונה, המאפשרת להעריך את סיכון האשראי של לקוחות באמצעות ניתוח מאגרי מידע רחבים ומגוונים, מעבר לקריטריונים הבנקאיים המקובלים.

האלגוריתם שפיתחה מאפשר זיהוי מדויק יותר של יכולת ההחזר של הלקוח, גם כאשר אין לו היסטוריית אשראי מספקת. בדרך זו, לנדבאז מעניקה לצרכנים אפשרות לקבל הלוואות לרכישת רכב, ובמקביל מסייעת לסוכנויות הרכב להרחיב את מעגל הלקוחות ולמכור יותר רכבים. כיום משרתת החברה יותר מ־2,100 סוכנויות רכב ברחבי ארה"ב, ופועלת בשוק המוערך בלמעלה מ־700 מיליארד דולר.

מאז הקמתה גייסה לנדבאז כ־190 מיליון דולר בהון ומעל 4 מיליארד דולר בחוב, בין היתר בשיתוף פעולה עם גופים פיננסיים גדולים כמו ג'יי.פי. מורגן, גולדמן זאקס, RBC, ו־MUFG. לפי דיווחי החברה עצמה, תיק ההלוואות שלה צמח בקצב מהיר והגיע להיקפים של מיליארדי דולרים, כאשר קצב ההכנסות השנתי חצה כבר את רף ה־200 מיליון דולר והרווחיות מוערכת בעשרות מיליוני דולרים בשנה. כיום לנדבאז מעסיקה כ־500 עובדים, מתוכם כ־50 בישראל, כאן גם פועל מרכז הפיתוח שלה המתמקד באלגוריתמים ובמערכות עיבוד דאטה.