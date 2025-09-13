טיל מתימן יורט הלילה – אזעקות הופעלו במרכז הארץ

עדכונים שוטפים

07:58 - זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי שצפוי לנצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק בנובמבר, אומר לניו יורק טיימס: "נתניהו הוא פושע מלחמה שמבצע רצח עם בעזה. אם הוא יגיע לניו יורק הוא ייעצר"

07:37 - בניו זילנד דיווחו הבוקר על ההפגנה הפרו-פלסטינית הגדולה ביותר במדינה מאז תחילת המלחמה. מארגני ההפגנה טענו שכ-50 אלף משתתפים לקחו חלק בהפגנה בעיר אוקלנד, אולם המשטרה מסרה שמדובר ב-20 אלף בלבד

06:19 - טראמפ נפגש לארוחת ערב ביום שישי במגדל טראמפ בניו יורק עם ראש ממשלת קטאר. שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף השתתף בפגישה



03:47 - צה"ל יירט הלילה (בין שישי לשבת) טיל אחד שנורה מתימן לשטח ישראל. אזעקות נשמעו ביישובים רבים במרכז, בשרון ובשפלה. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק.

זו הפעם השנייה שטיל מתימן מפעיל אזעקות בישראל, מאז התקיפה בצנעא ביום רביעי. ביום חמישי בבוקר שוגר מטיל תימן לעבר ישראל - ויורט. בעקבות כך הופעלו אזעקות בשורת יישובים בדרום הנגב.

זאת כאמור, יום לאחר שישראל ביצעה גל תקיפות נוסף בתימן נגד יעדים אסטרטגים של החות'ים בתימן. 12 מטוסי קרב תקפו מטרות צבאיות בשלושה מוקדים, אחד המוקדים הפך לטיסה הארוכה ביותר שחיל האוויר ביצע מפרוץ המלחמה.

בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים שבהם זוהו פעילים צבאיים של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של שלטון הטרור. אחרי התקיפה, שר הבריאות של חות'ים בתימן הודיע על 35 הרוגים ו-131 פצועים בתקיפה הישראלית. לקריאת הכתבה.

02:02 - סגן נשיא ארהב ג'יי-די ואנס הדגיש במהלך הפגישה עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תאני בבית הלבן את הסולידריות של ארצות הברית עם קטאר, וציין כי יש לפתור את האתגרים באזור באמצעות דיפלומטיה, כך לפי הודעה של משרד החוץ הקטארי

00:06 - התובעת הכללית של פריז אמרה היום כי גורם מדינתי זר אחראי לרבים ממקרי האנטישמיות והאיסלאמופוביה בשנתיים האחרונות



