ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ טיל מתימן יורט הלילה – אזעקות הופעלו במרכז הארץ
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

טיל מתימן יורט הלילה – אזעקות הופעלו במרכז הארץ

מיליונים נכנסו לממ"ד, צה"ל הודיע שיירט טיל בליסטי; לא דווח על נפגעים או נזק • זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי בבחירות לראשות עיריית ניו יורק, אומר: "נתניהו הוא פושע מלחמה. אם הוא יגיע לניו יורק הוא ייעצר" • 48 חטופים - 708 ימים בשבי - עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:00
מערכות ההגנה האווירית של ישראל בפעולה / צילום: משרד הביטחון
מערכות ההגנה האווירית של ישראל בפעולה / צילום: משרד הביטחון

עדכונים שוטפים

07:58 - זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי שצפוי לנצח בבחירות לראשות עיריית ניו יורק בנובמבר, אומר לניו יורק טיימס: "נתניהו הוא פושע מלחמה שמבצע רצח עם בעזה. אם הוא יגיע לניו יורק הוא ייעצר"

07:37 - בניו זילנד דיווחו הבוקר על ההפגנה הפרו-פלסטינית הגדולה ביותר במדינה מאז תחילת המלחמה. מארגני ההפגנה טענו שכ-50 אלף משתתפים לקחו חלק בהפגנה בעיר אוקלנד, אולם המשטרה מסרה שמדובר ב-20 אלף בלבד

06:19 - טראמפ נפגש לארוחת ערב ביום שישי במגדל טראמפ בניו יורק עם ראש ממשלת קטאר. שליח הבית הלבן סטיב וויטקוף השתתף בפגישה

03:47 - צה"ל יירט הלילה (בין שישי לשבת) טיל אחד שנורה מתימן לשטח ישראל. אזעקות נשמעו ביישובים רבים במרכז, בשרון ובשפלה. ממד"א נמסר כי לא דווח על נפגעים או על נזק.

זו הפעם השנייה שטיל מתימן מפעיל אזעקות בישראל, מאז התקיפה בצנעא ביום רביעי. ביום חמישי בבוקר שוגר מטיל תימן לעבר ישראל - ויורט. בעקבות כך הופעלו אזעקות בשורת יישובים בדרום הנגב.

זאת כאמור, יום לאחר שישראל ביצעה גל תקיפות נוסף בתימן נגד יעדים אסטרטגים של החות'ים בתימן. 12 מטוסי קרב תקפו מטרות צבאיות בשלושה מוקדים, אחד המוקדים הפך לטיסה הארוכה ביותר שחיל האוויר ביצע מפרוץ המלחמה.

בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים שבהם זוהו פעילים צבאיים של שלטון הטרור, מטה מחלקת ההסברה הצבאית של החות'ים ואתר אחסון דלק אשר שימשו לפעילות הצבאית של שלטון הטרור. אחרי התקיפה, שר הבריאות של חות'ים בתימן הודיע על 35 הרוגים ו-131 פצועים בתקיפה הישראלית. לקריאת הכתבה.

02:02 - סגן נשיא ארהב ג'יי-די ואנס הדגיש במהלך הפגישה עם ראש ממשלת קטאר מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תאני בבית הלבן את הסולידריות של ארצות הברית עם קטאר, וציין כי יש לפתור את האתגרים באזור באמצעות דיפלומטיה, כך לפי הודעה של משרד החוץ הקטארי

00:06 - התובעת הכללית של פריז אמרה היום כי גורם מדינתי זר אחראי לרבים ממקרי האנטישמיות והאיסלאמופוביה בשנתיים האחרונות

פורסם לראשונה ב-N12.