18 המניות האלה צפויות להוביל בוול סטריט, בגלל סיבה מפתיעה אחת

הגיעה העת להגדיל את הפוזיציות במניות גדולות ולמכור מניות קטנות - כך לפי מאמר שפרסם במרקטווץ' מארק הולברט, אנליסט ועיתונאי שכותב באופן קבוע באתר הכלכלי. הולברט טוען כי הסיבה להמלצה זו נעוצה בכך שמבחינה היסטורית, המניות הגדולות מניבות ביצועים טובים יותר מהקטנות לקראת סוף שנה; ובנוסף לכך, הוא מסמן 18 מניות גדולות שהוא מאמין שיובילו את השוק עד סוף 2025.

הניתוח ההיסטורי שהציג הולברט במאמר מציג את היתרון החודשי הממוצע שרשמו המניות הקטנות על פני הגדולות לאורך שני טווחים - 1926 ועד היום, ו-1970 ועד היום - בחלוקה לרבעונים. הניתוח מראה כי המניות הקטנות מובילות על פני הגדולות בפער הגדול ביותר בחודש ינואר, כאשר בהמשך השנה, מגמה זו הולכת ונחלשת, ולבסוף מתהפכת ברבעון השלישי והרביעי של השנה. הולברט מציין כי החולשה היחסית של המניות הקטנות ברבעון הרביעי נכונה ל-95% מהמקרים שנבדקו - רמה שסטטיסטיקאים לעתים משתמשים בה כאשר הם מנסים להעריך האם מתקיים דפוס בנתונים.

לדברי הולברט, לא נכון להמר על הישנותם של דפוסים, לא משנה עד כמה הסטטיסטיקה תומכת בקיומים - אלא אם במקביל, יש להם הסבר תיאורטי מוצק. ובהתאם לכך, הולברט מספק הסבר מפתיע לתופעה, שתועד במאמר שפורסם ב-2003 בכתב העת האקדמי Journal of Business Finance & Accounting, ועודכן בכתב עת נוסף ב-2021, שם דווח כי הדפוס מוסיף להתקיים.

המחקר שבוצע מייחס את החוזקה היחסית של המניות הגדולות לעומת הקטנות ברבעון המסכם של השנה לבונוסים שמנהלי קרנות מקבלים בסוף שנה, אם הם מצליחים להכות את מדד ה-S&P 500. לפי המחקר, מנהלי קרנות שמצליחים לעקוף את מדד הדגל האמריקאי לקראת סוף השנה, נוטים "לנעול" את ההובלה שלהם על־ידי התאמה הדרגתית של הפורטפוליו שלהם להרכב המדד - שכמובן, נשלט על־ידי מניות גדולות. כך, השאיפה של מנהלי הקרנות להתאים את תיקי האחזקות שלהם למדד, מצריכה מהם למכור את הפוזיציות שלהם במניות קטנות ולהיכנס למניות הגדולות.

הולברט מסביר כי המסקנה מנתונים אלה היא שבחודש ינואר, בו היסטורית המניות הקטנות מובילות על פני הגדולות, הנכונות של מנהלי הקרנות לסטות מה-S&P 500 בתיקי האחזקות שלהם היא הגדולה ביותר. לדבריו, הפרופסורים שערכו את המחקר ביצעו מספר בדיקות שמטרתן להפריך הסברים אחרים לתופעה, מה שחיזק את הביטחון שלהם שהבונוסים אכן קשורים לחוזקה היחסית של המניות הגדולות בסוף השנה.

מניות הבנקים וחברות הפארמה מובילות

לאור דברים אלו, הולברט בנה רשימה של 18 מניות גדולות שמומלצות על־ידי לפחות שניים מהניוזלטרים אחריהם עוקבת החברה שלו, Hulbert Ratings LLC, שמנתחת את ביצועיהם של ניוזלטרים בתחום ההשקעות. הולברט כלל ברשימה רק את המניות ששווי השוק שלהן עולה על 100 מיליארד דולר. להלן רשימת המניות, בחלוקה לסקטורים:

פארמה ובריאות - ג'ונסון אנד ג'ונסון , אמג'ן , פייזר , אבוט לאבס , מרק , מדטרוניק .

בנקים - ג'יי. פי. מורגן , בנק אוף אמריקה , מורגן סטנלי , צ'ארלס שוואב , קפיטל וואן פייננשל .

שירותי תקשורת - וולט דיסני , קומקאסט .

טכנולוגיה - אפל , אדובי , בוקינג הולדינגס .

קמעונאות - לואוס .

אנרגיה - אקסון מובייל .

לוסי אקרט, פרופסורית לכלכלה באוניבסיטת קנסאו סטייט ואחת מעורכות המחקר, אמרה בראיון למרקטווץ' כי היא לא רואה שום סיבה שהדפוס הזה לא יימשך בשנים הקרובות. עם זאת, היא ציינה כי בשנה הנוכחית, היא חושבת שייתכן כי החוזקה היחסית של המניות הגדולות תבוא כמה שבועות מאוחר יותר מאשר בשנים קודמות - זאת, בשל הורדות הריבית המסתמנות של הפדרל ריזרב, שמטיבות במיוחד עם חברות ציבוריות קטנות.