עוד חודש עבר בשנת 2025, ועוד שיאים נשברו בקופות הגמל, קרנות ההשתלמות, וקרנות הפנסיה של החוסכים הישראלים. התשואה הממוצעת במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות עמדה בחודש אוגוסט על 1%, השלימה עלייה של 8.9% מתחילת השנה וכ־31% בשלוש השנים האחרונות. במסלול המנייתי רשמו הקרנות תשואה ממוצעת של 1.3%, והשלימו עלייה של כ־14.2% מתחילת השנה וכ־52% בשלוש השנים האחרונות.

התשואות החיוביות באפיקי החיסכון השונים נרשמו למרות הירידות שרשמו המדדים בארץ ובחו"ל בתחילת אוגוסט, על רקע כניסתם לתוקף של המכסים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וכן החששות מפני התגברות הלחימה ברצועת עזה. אלה הספיקו להתהפך באמצע החודש, ובסופו עלה מדד ת"א 35 ב־1.5%, ו־S&P 500 ב־1.9%.

"חודש אוגוסט התאפיין בנטייה קלה לביצועי יתר של המדדים בחו"ל על פני ישראל, בעיקר בשל העובדה שהשוק הבין שככל הנראה הריבית בישראל לא תרד כמו שהיא תרד בארצות הברית", מסביר גיא מני, מנהל ההשקעות הראשי במיטב גמל ופנסיה.

לדבריו, מה שהמשיך לתת רוח גבית לשווקים היא ההבנה שפני הבנק הפדרלי בארה"ב להורדת ריבית בהחלטה הקרובה (17/9) - "לכן אנחנו רואים שהשוק כבר מתמחר 5־6 הורדות ריבית בשנה הקרובה, וזה נתן כמובן נפח גם למניות וגם לשוק אגרות החוב", הוא מסכם.

הקפיצה של מנורה והאכזבה של מור

מי שהציגה את הביצועים הטובים ביותר בחודש אוגוסט הייתה חברת הביטוח מנורה מבטחים, שרשמה תשואה של 1.2% במסלול הכללי, אך בלטה במסלול המנייתי שם היא הציגה תשואה של 1.8% הרבה מעל למקום השני (הראל עם 1.5%) והממוצע שעומד על קרוב ל־1.2%. סוד ההצלחה שלה, מספר אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, היה דווקא השווקים מהמזרח.

"בסה"כ היה חודש טוב של עליות, אבל מה שבלט לטובה הוא בעיקר החלק המנייתי בחו"ל", מסביר מונטל, את התשואה העודפת שהשיגה בחודש החולף מנורה. "מה שעבד שם לטובה זה בעיקר מבחינה גאוגרפית זה מניות מחוץ לארצות הברית, בעיקר בסין ויפן, ומבחינת סקטורים ספציפיים, בעיקר שירותי תקשורת וחומרי גלם". מדד שנגחאי הסיני זינק בחודש אוגוסט בכמעט 8%, ומדד הניקיי היפני בכ־4%.

לכך, מצרף מונטל גם את הפוזיציה של החברה במניית אלפבית (גוגל), שנהנתה בחודש שעבר מזינוק של מעל 12%. זאת, בעיקר הודות לתוצאות חזקות אותם היא פרסמה לקראת סוף החודש, אשר הכו את הצפי המוקדם של האנליסטים. למעשה, מנורה היא הגוף עם החשיפה הגדולה ביותר למניית ענקית הטכנולוגיה מבין הגופים המוסדיים הישראליים.

מלבד מנורה, הגופים שבלטו לחיוב במסלולים הכלליים בחודש אוגוסט הם בתי ההשקעות אנליסט ומיטב שרשמו תשואה של 1.2%. אחריהם ניתן למצוא את חברות הביטוח הראל והפניקס לצד בית ההשקעות אלטשולר שחם (אחרי רצף של חודשים קשים) עם תשואה של 1.1%.

בתחתית הרשימה נמצאים בית ההשקעות ילין לפידות וחברת הביטוח מגדל שרשמו תשואה נמוכה יחסית של 0.9%. מי שבולט במיוחד לרעה הוא ילין לפידות, שרשם באוגוסט את אחת משתי התשואות החלשות ביותר במסלול הכללי מבין הגופים הגדולים, מה שמקבע אותו בתחתית טבלת התשואות מתחילת השנה (8.2%). עם זאת, הודות לביצועים העודפים של ילין בשנים הקודמות, הוא עדיין ממוקם בשלישייה הראשונה של הטבלה בשלוש השנים האחרונות.

במסלול המנייתי נרשמה הפתעה, כשמי שתפסו את המקומות האחרונים היו בתי ההשקעות מור ואנליסט, שהתברגו בתחתית הטבלה, אחרי חודשים שכיכבו בצמרת. עם זאת, מור עדיין מחזיקה במקום הראשון בתשואה השנתית במסלול המנייתי, עם תשואה של כ־15.8%.

משקיעי S&P 500 שוב נפגעו מהדולר

אכזבה מסוימת רשמו גם המשקיעים במסלולים מחקי מדד ה־S&P 500, שהפך בשנים האחרונות לחביב המשקיעים. המסלול על מדד הדגל האמריקאי, רשם תשואה שלילית ממוצעת של 0.1% באוגוסט, ו־0.7% בלבד מתחילת השנה, על אף עליות בוול סטריט של 10% ב־2025. הסיבה לתשואות החלשות הייתה התחזקות של יותר מ־8.6% של השקל (בשנה האחרונה) מול הדולר. עם זאת, בשלוש השנים האחרונות המסלול הניב תשואה של כ־67% - עדיין גבוה משמעותית מהמסלולים המנייתיים או הכלליים.

"הממד המדיני ייתן את הטון"

במבט קדימה מנהלי ההשקעות צופים המשך של אותה מגמה בשווקים. "אני חושב שנראה המשך של היציבות עם עליות שערים קלות", מעריך מונטל ממנורה. לדבריו, "מה שדוחף את השוק בחו"ל זה הציפייה להפחתת ריבית ראשונה בסיבוב הזה בארה"ב. כל עוד הכלכלה בארה"ב מאטה ולא נכנסת למיתון, אז הפחתת ריבית היא חיובית בסך־הכול לשווקים".

ואכן, עד כה חודש ספטמבר, שמבחינה היסטורית נחשב לחודש החלש ביותר בשווקים, מספק עליות קלות. מדד ת"א 35 עלה עד כה ב־0.4%, בזמן שמדד ת"א 90 עלה ב־0.8% מתחילת החודש. מעבר לים, מדד S&P 500 עלה מתחילת החודש בכ־1.9%, והנאסד"ק בכ־2.9%.

באשר לשוק הישראלי מעריך מני ממיטב כי "הממד המדיני הוא זה שייתן את הטון בשוק בחודש־חודשיים הקרובים. אחרי תקופה טובה מאוד שהשוק המקומי השיא ביצועים עודפים על פני השווקים בחו"ל, האופוריה בעקבות המערכה מול איראן הולכת ומתרופפת, בעיקר אחרי מה שקרה בשבוע שעבר מול קטאר. לכן להערכתי מה שיקבע את הטון בשוק המקומי קדימה זה השאלה לאן הולכים מבחינה מדינית, מה שגם יקבע את קצב הורדת הריבית".

איך כדאי לבנות את התיק בתקופה הקרובה? מני מדגיש את הפיזור "זה הדבר החשוב ביותר, מכיוון שאין לנו איזה משהו ספציפי שאם ייפגע התיק כולו יפגע בצורה דרמטית".

לעומת זאת, מונטר מספר כי לנוכח המציאות בשווקים, במנורה "משקיעים יותר בשווקים מחוץ לארה"ב, גם באירופה וגם במתעוררים ובסין, שם התמחור יותר זול. בארה"ב אנחנו משקיעים בעיקר בחברות רווחיות, שמובילות בתחום שלהן, ומנסים לקנות מניות פחות יקרות, או חברות גדולות ורווחיות".