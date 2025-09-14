עדכונים שוטפים

06:19 - אמא של ענבר הימן: "כבר לא אלווה אותה לחופה, כל מה שאני רוצה זה לנשק את הארון"

ענבר הימן היא האישה האחרונה שמוחזקת בעזה. יפעת, אמא של ענבר, אומרת: "אמרו לנו שהיא נהרגה - אבל זה לא מוחשי. עד שלא אראה אותה פה אני לא באמת אאמין" • האם הוסיפה: "אם תהיה עסקה חלקית - מה יעלה בגורל יתר החטופים?". אביה של ענבר אומר: "אנחנו מודאגים מהתקדמות המבצע לעיר עזה - מצד שני, כל העסקאות קרו רק כתוצאה מלחץ צבאי". לכתבה המלאה

04:31 - ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט אמר בריאיון לאל-ג'זירה כי הוא מצטער על מות בנו של חליל אל-חיה בתקיפה הישראלית בקטאר

23:09 - קריאות בוז במחאה מחוץ לכנס הליכוד, הצלם ראובן קסטרו נדחף בידי שוטרים

הפגנה התקיימה אמש (שבת) במהלך אירוע הרמת כוסית של שרים וח"כים בליכוד בפתח תקווה. מאות אנשים קראו בבוז לשרים ולח"כים מהליכוד, ולדברי נוכחים במקום, צלם וואלה הוותיק ראובן קסטרו נפגע מאלימות שוטרים. המשטרה מסרה בתגובה: "בהמשך לאירוע בפתח תקווה שבמהלכו נפגע צלם העיתונות הוותיק ראובן קסטרו, נסיבות האירוע נבדקות. אנו מאחלים לו בריאות טובה".

במשטרה אמרו כי עצרו אישה בשנות ה-40 לחייה, תושבת פתח תקווה, בחשד שתקפה שוטר במהלך ההפגנה.

לפני הכינוס של חברי הליכוד, קראו בקבוצות המחאה להגיע אל מקום האירוע עם זמבורות, דגלים ומגפונים, כדי להפגין נגד השרים והח"כים, שלדבריהם "חוגגים בזמן שיש 48 חטופים שנמקים בעזה כבר 708 ימים".

בנוסף קראו בארגוני המחאה להפגין נגד "ממשלת 'חמאס הוא נכס' בזמן שהחטופים גוססים, כשהחיילים מוקרבים, וכשהמדינה מתרסקת".

השרה מאי גולן שהגיעה לכנס של הליכוד, הגישה תלונה במשטרה: "מפגינים קיללו, זרקו חפצים ואמרו קריאות שכללו הטרדה מינית". לכתבה המלאה

22:36 - גורם ביטחוני: "נערכים להתחיל את השלב הבא במבצע בעיר עזה בקרוב מאוד"

רגע לפני הכניסה הקרקעית, צה"ל מרחיב את התקיפות בעיר עזה ומכין את השטח לתמרון מורכב בלב העיר. אתמול (שבת) בשעות הלילה הופצצו מטרות נוספות - אבל האתגר המרכזי כעת הוא עדיין פינוי האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה.

בצבא משלימים בימים האחרונים את התוכנית לכניסה אל העיר עזה. עם זאת, גם חמאס נערך לאפשרות של כניסת חיילים אל העיר. במערכת הביטחון מעריכים שבתמרון בעזה חמאס ינסה להגביר את היקף הניסיונות של חטיפות חיילים.

על רקע הימשכות הפעולות לקראת הכניסה הקרקעית, גורם ביטחוני הבהיר: "אנחנו נערכים להתחיל את השלב הבא במבצע בקרוב מאוד. אבל, משאירים פתח והזדמנות לכל החלטה שתוביל לשחרור חטופים".

לפי הערכה, כ-280 אלף עזתים כבר עזבו את העיר. עם זאת, מדובר בקצת יותר מרבע מהתושבים שנמצאים בה. לכתבה המלאה

22:25 - בכירים קטארים הבהירו למשפחות החטופים: "אנחנו רוצים להמשיך במאמצי התיווך"

למרות התקיפה בדוחא, בכירים קטארים אמרו למשפחות חטופים: "אנחנו מביעים נכונות להמשיך במאמצי התיווך לעסקה, אם ישראל רוצה להתקדם לעבר הסכם".

הדברים הללו נאמרו על רקע הפגישה שנערכה בין משפחות חטופים לבין שר החוץ של ארה"ב, מרקו רוביו, ששוחח עם המשפחות לפני המראתו לישראל. בישראל: משפחות חטופים ניסו לקבוע עם נתניהו - וזכו להתעלמות. לכתבה המלאה

21:08 - שורדת השבי עלמה אור בת ה-15: "ילדה לא צריכה להתחנן שיחזירו את הגופה של אבא שלה:

אמש (שבת) נערכה כמדי שבוע העצרת המרכזית לשחרור החטופים בכיכר החטופים בתל אביב בנוכחות משפחותיהם והמוני אזרחים. שורד השבי קית' סיגל סיפר על בימת העצרת: " ראיתי מקרוב איך המחבלים פועלים באלימות קשה ובהתעללות פיזית ונפשית כלפי אביבה וכלפי חטופים וחטופות שהיו איתי. הייתי בשבי עם גלי וזיוי ברמן, אחים תאומים, חברים הכי טובים שנחטפו יחד באכזריות, נפצעו והופרדו בכוח בשבי". הוא פנה לחבריו שנשארו בעזה: "לא נרפה ונמשיך להילחם עד שכולכם תהיו בבית".

שורדת השבי עלמה אור, שנחטפה בגיל 13, סיפרה: "נחטפתי מביתי עם נעם אח שלי ועם כרמל גת. המחבלים שהחזיקו בנו בשבי התעללו בנו וניסו להפחיד אותנו כל הזמן. הדבר הכי מפחיד, יותר מכל כאב פיזי, היה שאמרו לנו שלא רוצים אותנו בישראל. שלאף אחד לא אכפת שאנחנו שם. מה שהכי חיזק אותי היה שלא הייתי שם לבד שהם היו איתי שם. כשחזרתי גיליתי שאימא שלי נרצחה, ושאבא שלי נעדר ושלא יודעים אם הוא בחיים או לא. החזקתי תקווה שהוא חיי, וביום ה-208 למלחמה גיליתי שאבא שלי נרצח ונחטף.

"קשה לתאר במילים את הכאב שהולך איתי מהרגע שהבנתי שאיבדתי את שני ההורים שלי". לכתבה המלאה

20:24 - נתניהו מאשר את כישלון ניסיון החיסול: "לא אכפת למנהיגי חמאס מתושבי עזה"

ראש הממשלה פרסם ציוץ בחשבון ה-X שלו, שבו תקף את מנהיגי חמאס בקטאר. "אם ניפטר מהם, נסיר את המכשול העיקרי לשחרור החטופים", כתב נתניהו. בכך, הוא אישר כי צמרת חמאס לא חוסלה בתקיפה בדוחא.

