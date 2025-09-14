הסנסציה של השבוע האחרון בשווקים הייתה ללא ספק ענקית התוכנה אורקל . מניית החברה זינקה ב-36% ביום אחד, לשווי שעקף את ה-900 מיליארד דולר (וירד בסוף השבוע לכ-830 מיליארד דולר) - העלייה היומית החדה ביותר מאז ימי בועת הדוט-קום - בעקבות תחזית חזקה בתחום הכנסות הענן שהדהימה את המשקיעים.

גם בין הגופים המוסדיים מישראל היו מי שנהנו מאוד מהעלייה במניה ויצרו ערך למשקיעים בקופות הגמל וההשתלמות. הראשון הוא בית ההשקעות אלטשולר שחם , שעם חשיפה בצורה ישירה ונגזרים בהיקף של 250 מיליון דולר טרום הזינוק במניית אורקל, ייצר למשקיעים שלו רווח של 90 מיליון דולר בעקבות הזינוק.

גם חברת הביטוח מגדל החזיקה קודם לזינוק במניות כ-115 מיליון דולר בהחזקות ישירות וייצרה למשקיעיה רווח של 41 מיליון דולר; וחברת הביטוח כלל החזיקה בצורה ישירה מניות בסכום של כ-81 מיליון דולר וייצרה לחוסכים שלה רווח של 29 מיליון דולר. מיטב החזיקה מניות בסכום של כ-60 מיליון דולר וייצרה לחוסכים רווח של כ-22 מיליון דולר.

לבית ההשקעות אנליסט היו לפני הזינוק במניית אורקל החזקות בסכום זניח יחסית של 9 מיליון דולר, והוא ייצר לחוסכים שלו רווח של כ-3 מיליון דולר. גם לחברת הביטוח מנורה מבטחים יש החזקות זניחות.

במקביל יש לגופים השונים החזקות גם בצורה עקיפה דרך המדדים. כך למשל, למגדל היו החזקות נוספות באורקל בסכום של 156 מיליון דולר דרך מדדים, ולילין לפידות היו גם החזקות דרך מדדים בסכום של 150 מיליון דולר, ומכאן שהללו ייצרו לחוסכים רווחים של 56 ו-54 מיליון דולר בהתאמה.

"לאורקל יש עוד לאן לצמוח"

יובל באר אבן, מנהל השקעות העמיתים במגדל ביטוח ופיננסים, אמר בשיחה עם גלובס כי "אנחנו מתרכזים בהשקעות בחברות עם יתרון תחרותי ויכולת לראות את הטווח הארוך, במיוחד בתחומי הענן וה-AI. בשנה האחרונה אנחנו מעדיפים חברות עם צמיחה גבוהה בהכנסות וברווחים, גם אם המכפילים יקרים.

"זו הסיבה שהחלטנו להשקיע באורקל עוד לפני העליות הגדולות האחרונות. פלטפורמת הענן של אורקל צומחת בקצב גבוה מאוד של כ-30%, ולחברה יש צבר הזמנות גדול מאוד ומזכרי הבנות לחוזים עתידיים, חלקם כבר סגורים, שצפויים להגיע למאות מיליארדי דולרים. נראה שיש לה עוד לאן לצמוח, ואנחנו מאמינים בה בטווח הארוך".

אליסון הפך לאיש העשיר בעולם

כזכור, אורקל זינקה למרות תוצאות חלשות, כאשר השוק הופתע מאוד לחיוב מתחזית צמיחה חריגה בתחום הענן בעקבות ה-AI. אורקל צופה כי הכנסות הענן יזנקו מ-10 מיליארד דולר ל-144 מיליארד דולר תוך חמש שנים. במקביל היא חתמה על חוזה ענק עם OpenAI בהיקף של 300 מיליארד דולר, ויש לה שיתופי-פעולה נוספים, כמו למשל עם חברת xAI של אילון מאסק.

הזינוק במניית אורקל הקפיץ את הונו של מייסד החברה לארי אליסון ב-101 מיליארד דולר ביום אחד, לשיא של 393 מיליארד דולר - מה שהפך אותו לאיש העשיר בעולם, לפני אילון מאסק.

גם מנכ"לית אורקל, צפרא כץ, ילידת ישראל, נהנתה מהזינוק: שווי החזקותיה קפץ ביותר מ-100 מיליון דולר בתוך שעות, לשווי של 335 מיליון דולר.