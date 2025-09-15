חשש לפגיעה מכוונת בחטופים; רה"מ כינס התייעצות ביטחונית

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
עדכונים שוטפים

05:36 - האמירה של הרמטכ"ל בדיון הביטחוני: "גם אחרי כיבוש עזה - חמאס לא יוכרע"

רגע לפני תחילת מבצע "מרכבות גדעון ב'" לכיבוש העיר עזה, הרמטכ"ל אייל זמיר השמיע מסר ברור לדרג המדיני בחדרים הסגורים: גם אחרי תחילת התמרון של צה"ל בעיר עזה - חמאס לא יוכרע באופן צבאי ושלטוני. ההערכה הזו, שנמסרה לראש הממשלה ולחברי הקבינט, נועדה ליצור תיאום ציפיות עם הדרג המדיני לגבי הישגי התמרון הקרקעי בעזה. נתניהו ערך אמש (א') דיון סביב השאלה איך להגיב אם חמאס יפגע בחטופים.

"אנחנו מחויבים למטרות המלחמה כפי שהגדיר הקבינט, אבל חמאס לא יוכרע צבאית ושלטונית גם אחרי המבצע לכיבוש העיר עזה", הבהיר הרמטכ"ל בדיון ביטחוני. לקריאת הכתבה.

02:23 - הנשיא טראמפ בביקורת על ישראל: "קטאר היא בעלת ברית מצוינת שלנו. ישראל צריכה לפעול נגד חמאס - אבל להיות זהירה כשהיא תוקפת"

00:01 - נציגים בולטים במחאה נגד הממשלה הגיבו להודעה על כך שהממשלה מוכנה לדון בפיטורי היועמ"שית: "תגובתה של ממשלת 'חמאס הוא נכס' הלילה לבג״ץ מזכירה לכולנו שמדובר בממשלת פושעים ששמה ללעג ולקלס את החוק בישראל על ידי ניסיון עלוב ומסוכן לעוות את תהליכי קבלת ההחלטות והמנהל התקין"

