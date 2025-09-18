ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
לחיות טוב יותר, גרסת המדע / צילום: Shutterstock
לחיות טוב יותר, גרסת המדע / צילום: Shutterstock

לחיות טוב יותר, גרסת המדע: המחקרים שיסדרו לכם את החיים

פרויקט מיוחד

הפיצ'ר שלא חשבתם עליו לטיפול בחרדה • האפקט הנסתר של קרם הגנה • מה בין שעונים חכמים לדיכאון • הטיפ המפתיע לסקס טוב יותר • מה יכולות לעשות 15 דקות של מיינדפולנס • ומה התנאי שמחבר בין כסף לאושר • וגם: הניסוי המשפחתי שהניב תוצאות משנות חיים • לכבוד השנה החדשה: מחקרים מהעולם עם תובנות שיעשו לכם טוב

גלי וינרב

לפעמים נראה שבישראל של 2025 "להרגיש טוב" זו משאלה יומרנית. אם בעבר שאלת "מה נשמע" הייתה יכולה להיענות ב"לא יכול להיות יותר טוב!", היום תשובה כזו תיאמר בציניות, סביר להניח. 7 באוקטובר והמלחמה שאיתנו מאז הביאו כאב ועצב. אבל האם הם לקחו מאיתנו את הלגיטימציה של להרגיש טוב? או במילים אחרות: האם הרדיפה אחרי האושר הפכה לפריבילגיה?

באוקטובר 2023 שוחחתי עם הפסיכולוגית ד"ר עידית גוטמן מאוניברסיטת תל אביב. היא אמרה אז, להפתעתי, שאשמת ניצולים היא רגש חיובי, משום שהוא מניע אותנו לפעולה, שהוא כלי חשוב לחברה מתפקדת, כי הוא מדרבן אותנו לעזור לקורבנות ושאריהם ולנסות לשנות מה שנראה לנו תקול. אלא שכדי שאשמת הניצולים תועיל אנחנו צריכים לתעל אותה לפעולה, ואחרי שפעלנו, אפשר להניח את האשמה בצד.

ביתר האנרגיה שיש בידינו, היא אמרה, אנחנו יכולים להשתמש כדי להרגיש טוב, כי הרי בסופו של דבר אלה החיים היחידים שלנו. אף אחד לא מבטיח לנו פרק חדש בהמשך, שבו כל הכוכבים יסתדרו. הצרות דווקא מובטחות לנו, אבל חוויות טובות כמעט תמיד נצטרך לייצר בעצמנו.

הפרויקט הזה, שמאגד מחקרים עם תובנות לחיים טובים יותר, מציע התערבויות קטנות, יומיומיות, כאלה שמתאימות בדיוק לתקופה הנוכחית, שבה קשה לעשות תוכניות מרחיקות לכת, אולי קשה יותר לחלום רחוק.

האם שינויים קטנים יכולים באמת לעשות את ההבדל? לגמרי כן, ויש לכך הוכחות מדעיות. גורו שינוי ההרגלים ב' ג' פוג מאוניברסיטת סטנפורד מסביר בספרו "הרגלים קטנים" כי אוסף של שינויים מינוריים, צעד אחר צעד, הם כמעט הדרך היחידה שבה אנשים באמת מצליחים לשפר את חייהם.

אז קחו מתוך אסופת הגילויים הזאת את מה שמתאים לכם, את מה שאתם צריכים עכשיו. אנחנו בטוחים שזה יזכה אתכם בעוד קצת נחת.

להפיג את החרדה באמצעות משקפי VR / צילום: Shutterstock
מחקר

להפיג את החרדה באמצעות משקפי VR
סלעית מבטח-קפלן 09:58
על כסף ואושר / צילום: Shutterstock
מחקר

כסף לא קונה אושר? דווקא כן, כשמוציאים אותו על אחרים
הילה ויסברג 09:57
האם קרם הגנה יכול להאריך חיים? / צילום: Shutterstock
מחקר

לא רק בשביל העור: האם קרם הגנה יכול להאריך חיים?
גלי וינרב 09:52
מיניות טובה דיה / צילום: Shutterstock
מחקר

רוצים לשפר את חיי המין? הפכו אותם לצפויים
סלעית מבטח-קפלן 09:54
האביזר שיזהה אצלכם דיכאון וגם יעזור לצאת מזה / צילום: Shutterstock
מחקר

האביזר שיזהה אצלכם דיכאון וגם יעזור לצאת מזה
גלי וינרב 09:55
תרגול הורדת המתח שתוכלו ליישם בקלות / צילום: Shutterstock
מחקר

רק 15 דקות: תרגול הורדת המתח שתוכלו ליישם בקלות
הילה ויסברג 09:58
מה קרה למשפחה שנמנעה מאוכל אולטרה–מעובד למשך חודש? / צילום: Shutterstock
מזון מעובד

מה קרה למשפחה שנמנעה מאוכל אולטרה-מעובד למשך חודש?
The Wall Street Journal 09:50